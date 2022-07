Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 09 de julio de 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este viernes 09 de julio del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Te las ingeniarás para crear discordia en casi cada ambiente en el que te toque estar. Evita realizar comentario alguno hoy. Apóyate en tu pareja para soportar este momento familiar complicado que estas atravesando. No dudes en hacerla participe. Jornada propicia para procurar escalar posiciones a nivel laboral. Tendrás grandes posibilidades de conseguir lo que deseas.

Consejo de la Vidente: No hay nada de inquietante en comenzar a hacer planes a futuro pretendiendo tener una pareja estable en ellos. No le temas a los cambios.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Estarás propenso a cometer errores durante la jornada de hoy. Mucho cuidado al trasladarte de un punto a otro de la ciudad. Deberás pasar por algunos momentos de tensión junto a tu pareja debido a la aparición de ciertos elementos de discordia. Prepárate para el inicio de una etapa de complicaciones continuas a nivel económico. Mucho cuidado con los gastos superfluos.

Consejo del día: Dale a tu pareja el tiempo que necesite para poder superar esta sudestada de problemas que han afectado recientemente la relación.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Te sorprenderá saber cuánta gente está pendiente de ti y de tu bienestar. Recibirás varios llamados agradables en estos días. ¿Preparado para amar? Estás con suerte porque vas a tener un encuentro fascinante con una persona que te encantará por su pasión arrolladora. La falta de trabajo afectará tus ingresos notablemente. Debes bajar el nivel de vida hasta que puedas volver a organizarte.

Consejo de la Vidente: Llegada la noche y luego de un día tan duro, podrías regalarte un baño de inmersión, con sales y aromas naturales. Intenta descansar.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Estarás proclive a escuchar propuestas y adherir a ciertas normas de vida siempre y cuando comprendas a fondo de qué se trata. Procura ser discreto y no alardear de tus conquistas. Si te encuentras solo, una persona más joven que tú surgirá pronto en tu vida. Será un día para iniciar proyectos, tendrás posibilidades de expansión y también de proyectos relacionados con la importación.

Consejo de la Vidente: Pequeños trastornos, incomodidad, dolores o pesadez de cabeza. Aprende a relajarte, es la solución en la mayoría de estos casos.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Llegarás tarde a todos lados ya que el tráfico estará terrible. Conduce con cuidado y evita accidentes por tu apuro. No estarás dispuesto a cargar con una relación comprometida en los hombros. Buscarás comprensión intelectual. Estarás al borde de un ataque de nervios el día de hoy, ya que no lograrás enfocarte y cada cosa que debas hacer te llevará años.

Consejo de la Vidente: Valora cada ayuda y palabra de aliento que tengas por parte de tus seres queridos. Recuerda de por vida todo aquello que han hecho por ti.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Tendrás ciertas revelaciones y epifanías durante el día de hoy que cambiarán radicalmente tu forma de apreciar la vida. Aprende a respetar las costumbres de tu pareja por molestas que te parezcan. Si el problema escala recurre al dialogo con ella. No pierdas la paciencia con tus clientes. Recuerda que ellos son tu fuente de ingresos, respira hondo y continua.

Consejo del día: Entiende que el mundo continua a pesar de todo lo que estés pasando, el tiempo no aminora su marcha. Continua con tu vida y deja este momento atrás.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Lograrás superar finalmente esa continua tendencia a abandonar tus metas solo porque se vuelven difíciles de conseguir. El amor puede cambiar ciertas facciones de nuestra personalidad radicalmente. No temas abrirle las puertas. Asegúrate de no dejar al azar ningún factor en lo que a finalizaciones de proyectos se refiere en el día de hoy.

Consejo del día: Es importante delimitar correctamente las obligaciones de cada integrante de la pareja. Esto te permitirá complementarte con ella.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

No dejes que la frustración de no lograr hacerte entender te haga caer en riñas y disputas innecesarias. Contrólate. Ciertas actitudes negativas por parte de la familia de tu pareja saldrán a la luz en la jornada de hoy. Cuidado. Aprovecha la jornada de hoy para realizar ese trabajo que te pidió hace tiempo un familiar. Es bueno ayudar a la familia.

Consejo de la Vidente: Se muy receloso a la hora de revelar secretos que te puedan llegar a comprometer. Siempre administra tu información con mucha cautela y prudencia.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Todos te reconocen por tu buen humor y tu permanente estado jovial. No permitas que hoy logren sacarte de las casillas. Sientes que diste todo lo que podías dar, pero del otro lado no sucedió lo mismo. Habla con tu pareja, de manera sincera. Por suerte, esta vez conseguiste quien pudiera salvarte de no terminar en la calle. Que te sirva como lección.

Consejo de la Vidente: Salir a correr es bueno para tu cuerpo y tu mente, pero no así como tú lo haces. Cuida un poco más tu garganta o terminarás en cama.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Finalmente encontrarás la persona indicada para ser tu amigo y confidente. Jornada muy positiva a nivel social. Disfruta de las sensaciones que trae consigo el conocer una persona que despierte profundamente tu interés. Ve paso a paso. Contarás con cada conocimiento con el que cuentas en tu mente a flor de piel. Lograrás dar una excelente primera impresión.

Consejo de la Vidente: Aprende a saborear tus éxitos con todo el detenimiento que puedas. Utilízalos como el combustible para poner tus metas aun más alto.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Durante la jornada de hoy evita actuar por instinto, racionaliza cada determinación que debas tomar lo más detenidamente posible. La pasión no puede ser lo único que mantenga a la pareja unida. Una sensación de vacío te invadirá sin una conexión espiritual. Jornada ideal para iniciar la búsqueda de aquel inmueble soñado. Aprovecha cada recurso a tu alcance para hacerlo.

Consejo de la Vidente: Se contigo mismo lo suficientemente severo como para hacerte notar cuando no estas dando lo mejor. Solo así lograrás alcanzar el éxito.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Tu constante tendencia a tener todo bajo control esta haciendo que te pierdas de los momentos más intensos de la vida. Finalmente tomarás coraje para dar ese gran paso en la pareja. Deja las dudas de lado y que tu corazón tome el control. La mediocridad es la fuente de todo tipo de miserias y disgustos. No te conformes con poco, da lo mejor o no des nada.

Consejo del día: Uno puede aprender hasta de las personas y actitudes menos pensadas. Mantente atento a las lecciones que la vida te pueda brindar.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!