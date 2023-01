Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 09 de enero del 2023 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este lunes 09 de enero del 2023.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Las consecuencias de haber tenido una semana holgada se están comenzando a hacer notar hoy. El trabajo no desaparece solo. Deberás dejar de lado la antigua vida de fiestas y juergas si pretendes tener éxito en una relación formal a largo plazo. No confíes completamente en tus recién conocidos pares laborales. No todos son lo que aparentan. Se más prudente.

Consejo de la Vidente: Los avances en la vida se dan poco a poco. No pierdas la fe en ti mismo bajo ninguna circunstancia, confía en tus habilidades y alcanzarás tus metas.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Hoy pasarás por un replanteo completo en el ámbito laboral. Surgirán decisiones difíciles de tomar. Procura ser cauto al hacerlo. Día apropiado para compartir salidas en pareja. Aprovecha la jornada de hoy para relajar un poco las tensiones. Hoy reunirás el coraje necesario para pedir aquel aumento que desde hace tiempo mereces. Muévete con confianza.

Consejo del día Existen ocasiones en las que lo mejor es dejar ir a aquellos que amamos, sabiendo que un mejor futuro los aguarda en otro lugar lejos nuestro.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Te será imposible escapar de las consecuencias de actos recientes. Resígnate y asegúrate de no repetir tus errores. No dejes que una situación de tensión cotidiana escale para convertirse en una discusión titánica. Contrólate. Te resultará imposible cumplir con las responsabilidades a tu cargo para el día de hoy. Pide ayuda a tus pares laborales.

Consejo de la Vidente: Que la posibilidad de salir impune por las traiciones a tu pareja ni siquiera cruce por tu mente. Acepta las consecuencias de tus errores.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Tienes el conocimiento y el empuje necesarios para lograr un ascenso. Habla hoy con tus superiores y demuéstrales tu talento. Tu actitud ganadora no te ayudará a la hora de la conquista, más bien hará que te vean como una persona engreída y soberbia. Ten en cuenta los consejos de personas mayores. Su experiencia puede ayudarte a no fracasar en el ámbito económico.

Consejo de la Vidente: No temas en expresar tus ideas. Recuerda que lo que queda adentro se pudre, así que exterioriza todo lo que pasa por tu cabeza.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Hoy tu cuerpo dará claras señales de agotamiento y cansancio extremo. Organiza tus actividades y delega responsabilidades. No hallarás en tu pareja la entrega que necesitas para llevar la relación adelante. Háblalo con ella y busca una solución. No cedas ante la tentación que se presentará en la jornada de hoy de invertir tu capital en un negocio nuevo. Cuidado.

Consejo de la Vidente: Ten en mente que ciertas oportunidades en la vida se dan una sola vez, y es imperativo que no las dejes pasar, pues no se darán nuevamente.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Vivirás cambios a nivel emocional durante la jornada de hoy. Finalmente entenderás ciertas cuestiones de tu personalidad. Toma este periodo de soledad por el que estas atravesando como una oportunidad para vivir nuevas y enriquecedoras experiencias. Se más selectivo con las batallas que decides pelear. Solo así podrás salir victorioso en la mayoría de las veces.

Consejo del día: No puedes vivir una vida totalmente avocada a responsabilidades y compromisos. Busca en tu jornada algún momento para relajarte.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Finalmente lograrás abrir tus ojos a los cambios que debieron suscitarse hace tiempo. Una puerta se abre en tu futuro. Jornada francamente mala para todo tipo de inicio de relaciones. Procura tomarte tu tiempo, no fuerces encuentros. Te resultará difícil concentrarte durante la jornada de hoy. No desesperes, procura ir paso a paso y saldrás adelante.

Consejo del día: La tenacidad no es la única herramienta para obtener resultados. Aprende a escuchar los consejos que puedas llegar a obtener de tu entorno.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Jornada complicada de principio a fin. Tendrás conversaciones clave con tu pareja y momentos de tensión laboral. Conviértete en el puntal de tu pareja en estos momentos complicados para ella. Hazle notar que puede contar contigo. Metas muy altas y una personalidad depresiva no son la mejor combinación. Que la frustración no te afecte.

Consejo de la Vidente: La felicidad no representa un estado al cual se pueda llegar, libre de preocupaciones, representa la conjunción de todos los momentos gratos vividos.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Deberás poner un punto final a tu creencia de que todo esta bien en la pareja y afrontar el hecho de que tienes problemas. Lograrás con éxito ahuyentar los fantasmas de tu pasado manteniéndote ocupado durante toda la jornada de hoy. Procura extender tu red de contactos sociales un poco más, abarcando a aquellas personas clave del medio.

Consejo del Día No dependas de los demás para llevar a cabo tus sueños y ambiciones. Asegúrate el éxito valiéndote por ti mismo a cada momento.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Lograrás salir de una etapa muy negativa en tu vida personal que estaba atormentándote día y noche. Se inicia un nuevo capitulo. Busca terminar con tu soledad sincerando tus sentimientos con esa persona que paso a ser más que una amistad para ti. No permitas que las criticas que obtendrás por parte de tus superiores se desvirtúen. Asimílalas de la mejor manera.

Consejo de la Vidente: No dejes que las duras pruebas que la vida tenga reservadas para ti, opaquen el brillo de disfrutarla en su máximo exponente.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

No contarás con todo el apoyo de los astros hoy, te verás despojado de tu personalidad encantadora. Replanteos económicos. Deberás tomar una importante determinación que afectará radicalmente el destino de tu pareja. Medítalo detenidamente. Usaras el tiempo libre del fin de semana para organizar los planes de aquel proyecto individual que tienes en el cajón.

Consejo de la Vidente: Para alcanzar la maestría en cualquier tipo de actividad es necesario recurrir a la practica constante. No existe otra forma de hacerlo.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Tensiones se acumularán en el entorno laboral en la jornada de hoy. Presta atención a las necesidades de tu pareja. Utiliza la jornada de hoy para programar salidas especiales que rompan la rutina de la pareja. Gran día para sorpresas. La rutina no siempre es algo totalmente negativo de lo cual debes escapar. Puede ser de gran ayuda en el ambiente laboral.

Consejo del día: No permitas que tus éxitos sean cementados con las derrotas de los que te rodean. La dignidad es una virtud que escasea actualmente.

