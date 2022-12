Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 09 de diciembre 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este viernes 09 de diciembre del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Evita incurrir en costumbres que sabes te traerán inconvenientes con tus seres queridos. Deja pasar los tragos amargos. Aprovecha la jornada para compartir actividades con tu pareja. Esto los ayudará a conectarse de una mejor manera. Recibirás varias ofertas tentadoras por ese vehículo que tienes a la venta. Evalúa bien antes de cerrar el negocio.

Consejo de la Vidente: Existen ocasiones en las que lo único que puedes hacer es esperar hasta que el tiempo se encargue de hacerlas evolucionar. Se paciente.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Los problemas se abrirán paso a través de tu jornada de hoy. Procura mantenerte centrado en tus obligaciones, no te disperses. Deberás dejar de lado el orgullo que te caracteriza para darle lugar a la comunicación y el amor si pretendes formar una pareja. Que tu confianza no nuble tu juicio a la hora de tomar decisiones laborales. No puedes estar en todos lados al mismo tiempo.

Consejo del día La fuerza física tiene que ser tu ultimo recurso ante una situación insalvable. Siempre procura resolver tus pleitos de manera civilizada.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Jornada de tensiones subyacentes a nivel emocional. No te pongas en situaciones en las que no podrás salir sin lastimar al otro. Las peleas y disgustos forman parte de cualquier relación. Lo importante es saber llevarlas adelante con todo el amor posible. Deberás redistribuir tus horarios debido a retrasos con los que te toparás durante la jornada de hoy. No desesperes.

Consejo de la Vidente: La felicidad es una suma de múltiples factores en lugar de un estado al que se puede llegar. Esta en ti el encontrarla o dejarla pasar de largo.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Sufrirás el desgarro de la indiferencia y los prejuicios en piel propia en el día de hoy. Muéstrate, no te dejes apabullar. Hoy finalmente lograrás llegar a un acuerdo con tu pareja de alto el fuego. Procura suavizar un poco la situación. Deberás usar la estrategia si quieres superar a aquellos que te aventajan en tiempo en la empresa. Usa tu intelecto al máximo.

Consejo de la Vidente: Recuerda el dicho dime con quien andas y te diré quien eres. Deberás ser más selectivo con las amistades que eliges o serás dejado de lado.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Sentirás los efectos de una realidad competitiva y dura durante la jornada de hoy. No permitas que esto te deprima. Todo irá sobre ruedas el día de hoy. Lograrás grandes avances en la relación que te darán coraje para ir por más. Disfrútalo. Lograrás grandes avances en el inicio de nuevos proyectos de independencia económica. No dejes ningún cabo suelto.

Consejo de la Vidente: Haz de tu hogar tu santuario de paz lejos del bullicio frenético de las continuas tensiones laborales que te enloquecen durante el día.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Deberás dejar de repetir consistentemente actitudes que sabes son perjudiciales para ti. Aprende a quererte un poco más. Lograrás dejar atrás los estigmas de tu pasado y finalmente podrás mirar al futuro con renovadas esperanzas. Vivirás otro mal momento debido la ineficiencia de tus pares laborales. No lo dejes pasar, muestra tu descontento.

Consejo del día: No encares los debates que se puedan suscitar en la pareja como una competencia en la que debas prevalecer por sobre ella. Acepta sus opiniones.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Las semillas de confianza que plantaste en tu pareja empiezan a florecer. Notarás un cambio en la forma en la que ella se maneja. Sentimientos de culpa te inundarán por tus acciones de traición a tu pareja. No puedes volver atrás, enfréntalas. La costumbre de pasar desapercibido, que viene de tu trabajo anterior, te jugará en contra. Mejor, sé más extrovertido.

Consejo del día: Los miedos al cambio son totalmente comunes. Pero debes mantener en mente que la vida está basada en cambios constantes. Mentalízate correctamente.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

El reloj estará detrás de ti siguiéndote el paso durante todo el día. Tendrás que replantearte tus obligaciones o desfallecerás. Aprende a ser participe de los logros y vicisitudes de tu pareja como si fueran los propios. Esto los acercará aun más. Estarás completamente falto de creatividad durante la jornada de hoy. No des cabida a la desesperación, se paciente.

Consejo de la Vidente: Poco a poco lograrás caer en cuenta de que ciertos sentimientos no están del todo ausentes, solo opacados por las preocupaciones de la vida cotidiana.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

La jornada de hoy se vivirá de manera vertiginosa. A pesar de esto lograrás salir airoso de toda situación que enfrentes. Todas las tensiones parecerán desvanecerse de manera mágica al iniciar le fin de semana. Busca dejar el orgullo de lado. Procura terminar con todos los compromisos destinados al día de hoy, pues hacia la noche surgirán imprevistos.

Consejo del Día Acostúmbrate al hecho de que no puedes tener cada aspecto de una situación bajo un estricto control. Existen cosas que trascenderán tus capacidades.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Encontrarás la fuente de motivación que tanto le hacia falta a tu vida en el día de hoy. Esto renovará tus esperanzas en el futuro. Tu pareja te brindará una gran ayuda en el día de hoy al hacerte ver ciertos errores en tus proyectos laborales. Procura establecer un ritmo claro de trabajo si pretendes hacer programaciones a futuro que sean fiables.

Consejo de la Vidente: Toma la vida con calma y paciencia, no pretendas saltar etapas en ella. Asegúrate de tomarte el tiempo necesario para que tu pareja se sienta cómoda.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

Día de grandes satisfacciones en lo laboral y emocional. Será una jornada para atesorar en tus recuerdos. El amor está llamando a tu puerta, abre los ojos y no lo dejes ir. Acepta la invitación de esa persona desconocida. No es el momento para tomar descansos, por más merecidos que los tengas. Tienes todas las fechas encima.

Consejo de la Vidente: No podrás evitar alejarte físicamente de tus seres queridos. Guarda sus recuerdos en tu corazón y recuerda que no hay distancias para el amor.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Ciertas actitudes hacia la vida que tienes están provocando el alejamiento paulatino de las personas que más te quieren. Cuidado. Existen sentimientos que no pueden ser descriptos o narrados con palabras. No intentes racionalizarlos, vívelos intensamente. Una serie de acontecimientos que se darán el día de hoy pondrán tu trabajo patas arriba durante todo el día. No desesperes.

Consejo del día: Busca compartir los gustos y preferencias de tu pareja. Esto te permitirá conocerla a otro nivel y reforzará el vínculo entre ustedes.

