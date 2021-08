Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 08 de agosto de 2021 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este domingo 08 de agosto de 2021.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Las determinaciones clave que deberás tomar hoy cambiarán radicalmente el curso de tu vida en un futuro cercano. Cuidado. Caerás en cuenta que no has sido capaz de borrar definitivamente los sentimientos hacia tu ultima pareja. No te dejes desanimar por los resultados recientes que has obtenido en tu trabajo. Continua adelante sin bajar los brazos.

Consejo del día: No solo debes contar con los conocimientos, sino también debes saber vender tu imagen efectivamente en lo que al mundo de los negocios se refiere.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Poco a poco lograrás volver a la normalidad con amigos cercanos después de complicadas situaciones del pasado. Decidirás abandonar por fin tu vida solitaria y saldrás en busca del amor. La jornada se presenta optima para la conquista. No lograrás congeniar con recién llegados compañeros laborales. Procura no perder los estribos tempranamente.

Consejo del día: Cultiva la paciencia y la magnanimidad por sobre todo tipo de ansias de objetos materiales que puedas llegar a experimentar. Trasciende lo material.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

La solución a ciertas situaciones de tensión con amigos de larga data comienzan a volverse cada vez más lejanas. No puedes cometer error alguno si en tu corazón solo hay amor por tu pareja. Toma la determinación que sientas adecuada. Ciertos comentarios negativos por parte de tus pares laborales causarán cierta tensión en tu ambiente laboral hoy.

Consejo del día: No hay prueba imposible de superar en la vida, solo es necesario encontrar el camino correcta para hacerlo. No te dejes apabullar.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Tus compañeros de trabajo confiarán en tus argumentaciones y lograrás el apoyo que necesitabas. Ahora, manos a la obra. Tu sexualidad alcanzará límites inesperados. Jamás imaginaste una vida sexual tan activa, disfruta el momento. Tienes todas las condiciones de un ganador nato, pero te falta ese empuje que te coloque en los primeros puestos. Adelante.

Consejo del día: Sucederá una serie de hechos aislados que conectados tendrán un sentido para tu vida, presta atención al mensaje que esconden.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Eres hiperactivo y te aburrirá ocupar tu tiempo siempre en lo mismo. Aparecerá la posibilidad de un cambio laboral, acéptalo. Estás enamorado y no tiene que darte vergüenza reconocerlo. Después de algunos fracasos, al fin encontraste a tu media naranja. Tu buen olfato para los negocios te ha permitido saldar algunas deudas y mejorar tu cuenta bancaria. Buen trabajo.

Consejo del día: Ten cuidado con aquellas personas que sólo buscan sacarte de las casillas. No es bueno ni saludable que caigas en su juego.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Grandes sorpresas te esperan para el día de hoy. Atravesarás una verdadera montaña rusa de emociones en la jornada. Tendrás grandes problemas para dejar en el pasado un relación recientemente terminada. No desesperes, ten paciencia. Aprende a aceptar los consejos de tus superiores con la mente abierta y el corazón dispuesto. No desestimes sus palabras.

Consejo del día: Hay veces que los beneficios de correr con ciertos riesgos lo hacen valer la pena. No dudes más y toma la determinación que sabes es la indicada.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Respetas las creencias de los demás, pero hoy no harás caso a los consejos que te den, preferirás actuar por tu cuenta. Te sientes confundido en esta relación. Lo mejor es ordenar los sentimientos antes de hablar con tu pareja. Sé sincero. La libertad de elección te brindará la posibilidad de desplegar toda tu creatividad. No te ates a las decisiones de los demás.

Consejo del día: No le des más importancia al trabajo de la que se merece o acabarás estresado. Un viaje, aunque sea por unos días, te vendría bien.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Finalmente superaras las dudas y juntarás el valor para realizar grandes avances en tu vida personal. Arriésgate. Todo cambio que sea profundo no se dará de la noche a la mañana. Deberás darte más tiempo si quieres que sea permanente. Contarás con la ayuda de pares laborales durante la jornada de hoy, lo que te permitirá terminar antes tus responsabilidades.

Consejo del día: No temas buscar consejos en las personas que te rodean, por temor a ser juzgado por tu ignorancia. Acepta tus limitaciones y procura superarlas.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Este tiempo es propicio para dar rienda suelta a tu creatividad y experimentar en tu vida privada. Deja las estructuras de lado. No creas todo lo que se dice sobre tu pareja, la gente es muy envidiosa. Tú sabes qué clase de persona tienes al lado. Las ventas o la refinanciación de las deudas no saldrán como esperabas. Deberás enfrentar algunos problemas monetarios.

Consejo del Día No permitas que nadie te haga sombra. Tú eres el protagonista de tu vida y no necesitas depender ni vivir bajo las condiciones de nadie.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

No puedes vivir en una perpetua carrera contra los que te rodean, intentando ser siempre tú quien aventaje al resto. Compartirás una velada inolvidable en compañía de tu pareja. Se sentirán embriagados por el romanticismo y el amor. Deberás enfrentarte a una carga descomunal de trabajo hoy. Pocas chances quedan de un fin de semana reparador.

Consejo del día: Se muy receloso con tus secretos, y más aun si estos pueden llegar a comprometerte. Aprende a no confiar en una persona solo por las apariencias.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

La tensión y la discordia parecerán haber tomado tu vida por asalto, siguiéndote a cada lugar al que acudas. Mucho cuidado. No dejes que las determinaciones de tu pasado te atormenten más de lo necesario. Acepta tu pasado como parte de ti. Te pondrás en una situación difícil por voluntad propia al confiar en las personas equivocadas para administrar tu capital.

Consejo del día: No dejes que el egoísmo y la soberbia atenten contra la integridad de la pareja. No hay lugar para ellos en una relación saludable.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Tu curiosidad no tiene límites. Descubrirás nuevos campos de inversión que aparecerán tentadores ante tus ojos. Si no hablas sin rodeos con tu pareja, es muy difícil que ella entienda cuáles son tus fantasías, y que pueda cumplirlas. Si te lo propones, hoy puede ser un día de grandes resultados económicos. Pon mucho entusiasmo en tu trabajo.

Consejo del día: Mide las intenciones de quienes se te acercan aparentemente sin intenciones. Deberás agudizar tus sentidos y estar alerta.

