Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 06 de octubre 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este jueves 06 de octubre del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Hoy estás inspirado y con una gran carga de creatividad, aprovecha estas virtudes en tu trabajo porque no suceden todos los días. Evitando decirse lo que cada uno piensa y ocultándose secretos, la relación no avanza. Es más, va directo al fracaso. No permitas que tu familia te vea como un permanente proveedor de dinero. Establece límites o siempre acudirán a ti.

Consejo de la Vidente: Vives cada día de manera plena, como si fuese el último. Eso es admirable, pero baja un poco tu ritmo o la intensidad te estresará.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Es momento de dejar el orgullo de lado y hacer las paces con alguien a quien extrañas demasiado. Toma tú la iniciativa. Sabes qué hacer para solucionar tus conflictos de pareja, pero dudas de si debes hacerlo o no. Aclara tus sentimientos. Tu hogar necesita algunas reparaciones para evitar mayores daños. Deberás desembolsar una suma considerable de dinero.

Consejo del día No te muestres inseguro al expresar tus sentimientos. Siendo sincero, tus seres queridos te respetarán y te tomarán en serio.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Tendrás un mal humor generalizado que se extenderá hacia todo tu entorno provocando tensiones y molestias por doquier. Tendrás grandes problemas para dejar atrás un capitulo de tu vida. Toma el tiempo que sea necesario antes de continuar. No hay otra forma de despojarte de tus responsabilidades que no sea el cumplirlas. Resígnate y avócate a ellas.

Consejo de la Vidente: No puedes mentirte acerca de ciertos factores de tu realidad por siempre. Eventualmente deberás enfrentarlos o simplemente resignarte a ellos.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Deja atrás las disputas por dinero y dale prioridad a los afectos, ellos serán los únicos que podrán ayudarte en tus problemas. Si no puedes contener tus celos, lo más probable es que tu pareja termine dejándote. Nadie soporta semejante presión. Es posible que lo que te prometieron nunca se cumpla. Trata de que tu dinero no se vea comprometido por esta falsa promesa.

Consejo de la Vidente: La música calma a las fieras. Has tenido una jornada muy agitada, lo mejor es un buen baño relajante y un poco de música suave.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

No podrás evitar verte arrastrado a participar en ciertos acontecimientos que te pondrán al borde del ataque de nervios. Cuidado. Procura no iniciar ningún tipo de aproximación o intento de conquista durante la jornada de hoy bajo ninguna circunstancia. Demostrarás tus aptitudes volviéndote completamente inmune a la presión en las determinaciones a tomar hoy.

Consejo de la Vidente: Asegúrate de buscar tu propio camino en la vida. No dependas de las palabras de aprobación de aquellas personas que te rodean.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Te gusta ahorrar para el futuro, pero hoy hallarás algo que te hará gastar un dinero que no tenías pensado gastar, Si no eres capaz de ser sincero y hablar abiertamente con tu pareja sobre su relación, no pretendas que ella no te abandone. Aplicando tu sentido práctico y tu interés podrás sobreponerte a los problemas económicos que te aquejaban.

Consejo del día: Vives pendiente de lo que hacen los demás y por eso descuidas algunos aspectos de tu vida. Concéntrate más en ti.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Deberás comenzar a manejarte de una manera diferente en tu vida cotidiana, pues tus pautas actuales han demostrado ser erradas. Desgraciadamente tus celos han vuelto a arruinar lo que podría haber sido una relación con futuro. Supera tu inseguridad. No te quedará otro remedio más que dejar de lado tus planes de ocio para la jornada y dedicarte a terminar ciertos trabajos.

Consejo del día: No podrás hallar paz mental en ningún momento de tu vida a menos que te decidas a enfrentar tus miedos, para así lograr salir adelante.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Contarás con algo de tiempo libre en tus manos lo que te permitirá indulgirte en ciertas cosas. Disfruta de la jornada. La necesidad de un mejor estándar de vida esta haciendo mella en la relación. Busca el dialogo con tu pareja para contenerla. Aprovecha la jornada para terminar con todo ese trabajo acumulado durante al semana. Deja de postergar tus responsabilidades.

Consejo de la Vidente: Solo porque reniegues de las situaciones que debas atravesar en la vida no lograrás superarlas. Es imperativo que pongas todo de ti para hacerlo.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Te darás un gran susto durante la jornada de hoy, que te hará reconsiderar seriamente el estilo de vida que llevas. Las responsabilidades en la pareja no deben ser tomadas a la ligera. Tu falta en ellas podría inestabilizar toda la relación. Sentirás la presión en tus hombros durante el día de hoy en lo que a lo laboral se refiere. No pierdas el temple.

Consejo del Día No puedes basar tu vida en premisas de orgullo y egoísmo. Llegarás a una instancia en la que deberás ceder, no estas solo en el mundo.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

La tentación de recaer en ciertos patrones de conductas que sabes representarán un problema para ti estará presente hoy. Cuidado. No dejes que la timidez y la inseguridad ganen tu batalla interior contra el amor. Toma los riesgos necesarios. Deberás aprender a motivar de mejor manera al personal a tu cargo si pretendes mejorar su performance.

Consejo de la Vidente: Eventualmente llegará la instancia en tu vida en la que deberás recurrir a la ayuda de las personas que te rodean. No podrás vivir independiente.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

Jornada fundamentalmente mala en casi todo tipo de aspectos. Considera la posibilidad de no iniciar nuevos proyectos hoy. Deberás dejar de lado el orgullo y hacerle notar a tu pareja que necesitas de su ayuda. No temas mostrar tus sentimientos. Alcanzarás grandes logros en tu trabajo el día de hoy gracias al gran poder de concentración con el que contarás. Aprovéchalo.

Consejo de la Vidente: Notarás un profundo cambio en tu manera de ver la vida si logras relacionarte más con las personas de tu entorno. La soledad no es buena consejera.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

No importa cuanto lo intentes, te será imposible rescatar una amistad de las garras del desastre. Afronta esta difícil situación. Tu poco tiempo libre está alejándote de tu pareja. Haz un lugar en la agenda de hoy para vivir un momento romántico con a ella. Ciertas sugerencias que hicieras a tus superiores no serán tomadas de la mejor manera por ellos. Resígnate.

Consejo del día: Recuerda que la fortuna sonríe a los que se arriesgan. No dudes en buscar activamente aquello que tiene la posibilidad de hacerte feliz.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!