Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 05 de enero de 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este miércoles 05 de enero de 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Lograrás deshacerte de ciertos tapujos que frenaban tu desarrollo como persona y limitaban tus sueños y ambiciones. La suerte no estará de tu lado en materia de seducción en la jornada de hoy. Asegúrate de mantener un perfil bajo. Descubrirás errores que cometieras en tu trabajo en jornadas anteriores y que deberás solucionar hoy indefectiblemente.

Consejo de la Vidente: Consejo de la Vidente: No puedes usar como vara para medir tus capacidades aquellas de otras personas. Cada uno es único, especial e irrepetible. Busca tu propio ritmo.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Tienes tiempo para todo y para todos, menos para tu familia. Alguien cercano te lo hará notar y no te gustará oír la verdad. No te dejes llevar por esos celos sin sentido, porque tu pareja no tiene ojos para otra persona que no seas tú. Ser demasiado optimista al momento de iniciar un negocio puede hacer que pases algunos detalles por alto. Sé equilibrado.

Consejo del día Tómate un tiempo para estar solo y reflexionar qué es lo que quieres para tu vida. Escucha lo que te dicta tu corazón.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Juntarás la entereza necesaria para poner bajo la lupa ciertas actitudes de tu personalidad que sabes son nocivas. Día complicado para el amor, los desacuerdos en la pareja estarán latentes toda la jornada. Paciencia y calma. Te verás forzado a iniciar un grupo de trabajo con pares laborales recién conocidos. Hazte cargo desde un principio.

Consejo de la Vidente: Es importante que aprendas a tener en cuenta tus intereses tanto como el de las personas que te rodean. Recuerda que hay que dar para recibir.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Hoy no es un buen día para todo lo referido a compra o venta de inmuebles. Espera unos días que la situación cambiará. Una salida al cine o un paseo a la luz de la luna son buenas alternativas para reconquistar a tu pareja. Tenlas en cuenta. Ten cuidado con la letra chica a la hora de firmar cualquier papel. Ante la duda, busca el asesoramiento de un profesional.

Consejo de la Vidente: Período excelente para dedicarte a tu cuerpo y tu salud. Empieza por una buena alimentación, deportes y un cambio de look.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Tendrás una jornada francamente buena. Lograrás grandes resultados a nivel laboral. Confía en tus encantos naturales. Deja todo por esa persona que sabes llenará tus días de amor, alegría y compañía. No temas sacrificarte por ella. Cada uno es responsable en gran manera por la forma en la que los acontecimientos del destino se desenvuelven. Madura.

Consejo de la Vidente: Aprende a mirar el futuro con ojos de positivismo. No permitas que un presente oscuro nuble tus esperanzas de progresar o estar mejor.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Sabes cómo tratar a la gente y cómo mantener un trato cordial con tus superiores, sería hora que comiences a ponerlo en práctica. Sabes qué tipo de pareja es la que quieres y no necesitas del consejo de nadie ni de recetas mágicas. Al fin eres feliz. Tienes un buen pasar económico, pero en tu ambiente de trabajo no eres feliz. No te aflijas, pronto habrá buenas noticias.

Consejo del día: Es hora de quedarse más tiempo en el hogar. Te vendrá bien descansar un poco más y dedicarte al ocio contemplativo.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Tu cuerpo está comenzando a ser cada vez más directo en sus protestas hacia la forma en la que te estás manejando. Atención. Procura mostrarte tal cual eres en los comienzos de la relación, evitando así dar impresiones equivocadas a tu pareja. No desperdicies tiempo y energías intentando razonar con personas que viven bajo el estándar de la ignorancia.

Consejo del día: No permitas que las presiones y tensiones que debas experimentar pongan en vilo tus principios morales. Aferrate a tus creencias.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Deberás convencer a tu entorno de que has madurado lo suficiente como para aceptar ciertas responsabilidades. No lo dudes. Utiliza tu tiempo libre para replantearte actitudes que has tenido para con la vida en lo que a lo emocional se refiere. No te dejes estar solo porque no tienes compromisos inmediatos por resolver. Mantente en movimiento constantemente.

Consejo de la Vidente: No pierdas de vista tus metas en ningún momento, y enfoca todos tus esfuerzos en intentar alcanzarlas. Es de esta manera que las harás realidad.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Existen muchas probabilidades que a causa de una decisión trascendente termines peleado con un familiar cercano. Tu vida de pareja sigue igual, o sea, plagada de discusiones y sin nada que los una. Replantéate si conviene seguir así. Un viaje, un juego de azar o la ayuda de algún pariente cercano pueden ayudarte a que tus negocios prosperen.

Consejo del Día Ropa, accesorios y perfumes caros no bastan para que los demás tengan una buena impresión de ti. El cambio debe ser interno.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Nunca aceptaste los consejos de nadie. Eres muy soberbio y osado, pero tu desobediencia te hará dar la cabeza contra la pared. Saber que hay alguien que te desea, te resulta excitante, pero recuerda que tú tienes pareja. Piensa bien lo que haces. Después de mucho tiempo de sacrificios y trabajo duro, tu situación logrará cambiar. Tus esfuerzos valdrán la pena.

Consejo de la Vidente: Cuidado con lo que dices. Si hablas de alguien frente a tus colegas, trata de que nadie le cuente lo que dijiste. Peleas en puerta.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

No podrás postergar más ciertas visitas a un especialista para evaluar ciertas dolencias que has estado teniendo. No desperdicies la oportunidad de iniciar una aproximación hacia esa persona que ha despertado tu atención desde hace tiempo. Experimentarás serias dificultades para poder llevar a cabo tu trabajo durante la jornada de hoy. No te desanimes.

Consejo de la Vidente: Es solamente a través de los errores que aprendemos las lecciones de la vida. No reniegues de las malas experiencias, aprende de ellas.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Deberás decidir entre dos propuestas. Si no estás convencido con ninguna, busca ayuda, pero hay una que sí vale la pena. Que la rutina no se apodere de tu relación. Lencería erótica o algún juguete sexual pueden poner pimienta en la pareja. La superación de los problemas económicos depende de tu constancia. Trabaja duro y parejo, es la única manera de triunfar.

Consejo del día: Deja que la vida te sorprenda y no intentes apresurar el curso de los hechos. Tu ansiedad te está matando, aprende a controlarla.

