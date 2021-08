Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 05 de agosto de 2021 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este 05 de agosto de 2021.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Terminarás la jornada completamente exhausto. Deberás aprender que no puedes estar en todos lados al mismo tiempo. Sentirás el peso de la rutina en tu espalda durante la jornada y buscarás ansioso el abrigo de los brazos de tu pareja. No dejes que tu orgullo cierre tus ojos a cosas que son cada día más evidentes. Deberás cambiar pautas de trabajo.

Consejo del día: Iniciar una relación de pareja trae consigo un sinnúmero de responsabilidades y sacrificios. Asegúrate de estar listo para afrontarlos.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Tu capacidad de concentración se verá tremendamente reducida en el día de hoy, mucho cuidado al manejarte. No lograrás controlarte a la hora de entablar ciertas discusiones en la pareja, y terminarás equivocándote. Precaución. Las vicisitudes te abordarán por todas las direcciones durante la jornada de hoy. No te permitas flaquear.

Consejo del día: No puedes permitir que la congoja haga su hogar permanente en tu corazón, recordándote a aquellas personas que ya no están contigo. Supera tu pasado.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Mhoni Vidente dice que debes procurar no ser tan estructurado en la vida. Existen ciertas sorpresas que hacen que valga la pena tomar ciertos riesgos. No sirve de nada que te encierres a llorar por un amor que ya terminó. Aprovecha el fin de semana para distraerte con amigos Deberás reformular ciertas metas a largo plazo que se han vuelto, de momento, inalcanzables. No te sobrepases.

Consejo del día: Es inevitable experimentar reveces y vicisitudes en la vida. Lo importante es mantener en mente que estos son solo temporales, y se solucionarán.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Estarás dispuesto a compartir momentos agradables con personas que te resultan simpáticas. Pero no descuides a los tuyos. Una pareja implica dos personas. No quieras ser siempre tú el que toma las decisiones, deja de lado tu actitud egoísta. No veas a los demás como potenciales enemigos. Es verdad que la competencia es feroz, pero no tanto como tú te la imaginas.

Consejo del día: No ignores tus esfuerzos y dedicación. Eres merecedor de todo lo que has obtenido con trabajo, no importa lo que digan los demás.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Caerás en cuenta de que es hora de inducir rotundos cambios en tu vida de manera urgente. Deja ya de postergarlos. No permitas que la opinión de terceros afecte los sentimientos que posees hacia tu pareja. Escucha tu corazón. Deberás callar ciertas palabras cuando te enfrentes en discusión a tus superiores durante la jornada. No te dejes llevar.

Consejo del día: Siempre valora las intenciones de las personas que te rodean, pero se muy selecto a la hora de tomar consejos de ellos. Se tu mismo juez y verdugo.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

No puedes dejarte llevar por tus instintos cada vez que tengas la oportunidad. Deberás aprender a controlarte de mejor manera. Aprovecha esta etapa de soledad para analizar aquellas conductas que sabes han causado problemas en relaciones anteriores. Deberás moderar ciertas actitudes si pretendes relacionarte de una manera positiva con tus pares laborales. Medítalo.

Consejo del día: No puedes llevar una vida de constante indulgencia a tus caprichos sin importar lo que cueste. Deberás caer en cuenta que no estas solo en el mundo.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Lograrás grandes avances en ciertas cuestiones muy importantes de tu vida en el día de hoy. Procura no perder tu tiempo. Aprende a demostrar más eficientemente tu necesidad de afecto a tu pareja. No dejes que el orgullo te juegue en contra. Las dudas te asaltarán durante la jornada de hoy cuando debas tomar ciertas determinaciones confiando en tu criterio.

Consejo del día: No puedes vivir con la noción de que nunca necesitarás a nadie. Eventualmente llegará el momento en el que esta afirmación será errónea.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

No podrás evitar sentirte ensimismado y con pocas ganas de interactuar con la gente. Buscarás la quietud de la soledad. No caigas en viejos hábitos que sabes terminarán afectando negativamente a la integridad de la pareja. Contrólate. No podrás soportar más los arranques por parte de tus superiores y caerás en acaloradas discusiones. Cuidado.

Consejo del día: No puedes vivir sumido en el miedo y la desconfianza por el mundo que te rodea. Acepta que eres parte integral de una sociedad.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Ciertas partes de tu pasado volverán a tu vida en el día de hoy. Serán muchas las sorpresas que te aguardan para la jornada. Saldrán a la luz comportamientos inapropiados por parte de una reciente ex pareja, lo que ratificará tu decisión de dejarla. Desgraciadamente deberás postergar gran parte de tu trabajo para más adelante, teniendo que ceder parte de tu tiempo libre.

Consejo del día: No puedes permitirte ver como pasa la vida ante tus ojos como un espectador, necesitas involucrarte en ella. No temas tomar ciertos riesgos.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Sientes que están tramando algo hacia tu persona y no te equivocas. Ten cuidado con gente de tu entorno más cercano. No siempre la belleza viene de la mano de la inteligencia. Evalúa qué aspecto te importa más de esa persona que conociste. Dale crédito a tus pálpitos. Si te guías por tu instinto lograrás progresar a pasos agigantados, sin equivocaciones.

Consejo del día: Elimina de tu mente las creencias que te impiden pensar con libertad. Deja de ponerte trabas y anímate a renovar tus ideas.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Jornada propicia para enderezar ciertas situaciones que se han salido de control mediante el dialogo. Aprovéchala. Necesitarás demostrarle a tu pareja que has madurado lo suficiente como para mantener una relación con miras a futuro. El infortunio estará a tu lado durante toda la jornada de hoy. Procura ser muy cuidadoso con tus responsabilidades.

Consejo del día: No puedes vivir sordo y ciego de los sentimientos de las personas que te rodean. Debes aceptar que hay necesidades más allá de las propias.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Necesitas estar dispuesto de capacitarte. Deja tu soberbia de lado y renueva tus conocimientos o quedarás relegado laboralmente. Aparecerá una persona del pasado que pondrá en jaque tu relación de pareja. Piensa bien antes de hacer algo. Una reunión inesperada te dará la posibilidad de idear nuevas estrategias para obtener ganancias de manera más rápida.

Consejo del día: Lo mejor es reconciliarse a tiempo con la gente que quieres y deseas tener a tu lado, arrastrar conflictos no tiene sentido.

