Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 03 de octubre 2022 ¡Predicciones!

Comienza con la mejor actitud este lunes 03 de octurbe del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Enfrentarás una serie de inconvenientes durante la primera mitad de la jornada, pero lograrás superarlos sin problema. No encontrarás en tu pareja el apoyo que anhelabas. Mantente sereno y no entres en conflictos a causa de ello. Deberás iniciar la jornada laboral desde muy temprano en la mañana si pretendes adelantar todo el trabajo pendiente.

Consejo de la Vidente: No puedes dejar que te intimiden a cada paso de la vida que das, es imperativo que aprendas a defender tus ideales debidamente.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Tu renuencia a entender y escuchar los consejos de las personas que te rodean esta comenzando a alejarlas de ti. Cuidado. No existe la pareja perfecta que se acomode a todos tus deseos y necesidades. Deberás aprender a tolerar ciertas cosas. Mantén tu mente alerta todo el tiempo y lograrás hacer presa cada oportunidad que se presente en tu ambiente laboral.

Consejo del día Busca reformular tus conductas de comunicación en la pareja, buscando llevarla a un nivel superior. No desistas inmediatamente, todo lleva tiempo.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Hoy te darás cuenta de lo equivocado que estás respecto a un asunto laboral. Sé valiente, reconoce tus errores y pide perdón. La pareja está en crisis. Es momento de que pongan las cartas sobre la mesa y decidan qué rumbo seguir. Sé sincero. Si ya tienes todo proyectado en tu mente, este es el momento ideal para conseguir apoyo y poner tu negocio en marcha.

Consejo de la Vidente: Te gusta tener muchos amigos, pero últimamente los tienes un poco abandonados. No te exijas con el trabajo y visita a tus amigos.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Comenzarás la semana completamente ahogado en responsabilidades y obligaciones. No excedas tu ritmo demasiado. No dejes que tu pareja juegue con tu necesidad de afecto. Evalúa las prioridades de la relación y aclara que no lo tolerarás. Aprovecha la jornada de hoy, libre de responsabilidades para racionalizar mejor tus ideas para invertir capital.

Consejo de la Vidente: Juntarás la entereza necesaria para ponerle punto final a una relación que desde hace mucho no te brinda satisfacciones o buenos momentos.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

No podrás ignorar ciertas verdades que te han estado siguiendo durante ya mucho tiempo. Es hora de confrontarlas. No busques en los brazos de un amante la solución a tus conflictos de pareja. Esto solo te traerá más problemas. Contarás con una intuición muy pronunciada durante la jornada de hoy. Sácale el mayor provecho económico posible.

Consejo de la Vidente: Debes mantener en mente que las necesidades de la persona a tu lado no siempre son las mismas que las propias. Aprende a poner atención.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Vivirás un problema tras otro durante la jornada de hoy. No permitas que la sucesión de eventos negativos afecte tu humor. Deja el egoísmo de lado y trata de demostrarle a tu pareja lo mucho que la amas. No olvides que ella siempre esta a tu lado. Aprovecha la jornada para buscar aquella información que te pidiera un familiar hace tiempo. Deja de postergarlo.

Consejo del día: No debes desestimar ninguna experiencia que debas atravesar en la vida. En cada una reside un mundo de enseñanzas esperando ser asimiladas.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Procura no iniciar ningún tipo de pleitos con tu familia durante la jornada de hoy. Busca solucionar los problemas con el dialogo. Una excelente vida profesional no siempre es compatible con el amor, medita tus prioridades en detalle. No dejes que recientes rachas de mala suerte afecten permanentemente la confianza en tus habilidades profesionales.

Consejo del día: Durante el transcurso de la vida enfrentarás la perdida de innumerables cosas importantes para ti, lo importante es ver aquello que ganas también.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Hoy llegará la respuesta que estabas esperando. La ansiedad y el misterio llegaron a su fin, quédate tranquilo, todo saldrá bien. Te sientes querido por tu familia y por tu pareja. Estás atravesando una etapa plagada de felicidad, disfruta el momento. Si existen trabas en tus finanzas significa que hay algo que no has hecho bien. Revisa todo y encuentra la falla.

Consejo de la Vidente: Mantén como lema una política de no violencia y trata siempre de llegar a acuerdos por vía diplomática. El diálogo es el mejor camino.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Tendrás un día completamente atípico, en general bastante positivo, pero deberás pasar momentos de tensión hacia la noche. No podrás aceptar las nuevas reglas de la relación y terminarás por buscar alejarte por completo de ella. Tu fracaso consistente en aquella línea de trabajo que amas, esta llevándote directo a las garras de la frustración. No cejes.

Consejo del Día No puedes tomar ciertas determinaciones solo para satisfacer los caprichos de tu pareja. Debes aprender a tomar las riendas de la relación.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Lograrás tomar la determinación de dejar hábitos que sabes son nocivos para tu salud. No decaigas con el primer escollo. Deberás ceder ante los pedidos de tu pareja de una reunión familiar. Su felicidad será en definitiva la tuya también. Te sorprenderán los resultados que obtendrás al organizar tus tiempos y prioridades eficientemente. Utiliza este impulso.

Consejo de la Vidente: Mantén en mente que los cambios más cruciales no ocurren de la noche a la mañana. Debes aprender a ser paciente contigo mismo.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

Ciertas pautas se darán para que comiences a tomar más seriamente ciertas ideas que revolotean constantemente en tu mente. Sentirás el vacío dejado por una reciente persona que abandono tu vida recientemente. Busca refugiarte en tus amigos. No permitas que comentarios malintencionados arruinen tu concentración en el ámbito laboral. Ignora todo factor negativo.

Consejo de la Vidente: No dejes que las costumbres del pasado se apoderen de tu vida actual. Es mucho lo que pondrás en riesgo si te permites hacerlo.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

No lograrás hacer nada de lo planeado para la jornada de hoy, puesto que recibirás una visita sorpresa durante el día. Deberás comenzar a imponerte debidamente en la pareja. Evita ser manipulado por caprichos y juegos mentales. Tus problemas sentimentales y amorosos están comenzando a afectar seriamente tu desempeño laboral. Busca un remedio a esto.

Consejo del día: No hay lugar para el desprecio y el abuso en una relación saludable que se pretenda proyectar hacia el futuro. Medita esto profundamente.

