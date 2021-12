Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 03 de diciembre de 2021 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este viernes 03 de diciembre de 2021.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Ya es muy tarde para volver atrás, has cruzado el punto sin retorno. Deberás poner todo de ti para salir de este problema laboral. Jornada más que positiva propicia para reconciliaciones. Inicia el dialogo con tu pareja para solucionar diferencias. Tendrás un fin de semana libre de tensiones, más que propicio para recargar energías y enfrentar la rutina venidera.

Consejo de la Vidente: No temas reposar tus temores y ansiedades en los hombros de tu pareja. Acostúmbrate a compartir tus sentimientos, recuerda que ya no estas solo.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

No te desesperes con las nuevas responsabilidades de tu recién adquirido puesto. Poco a poco lograrás tomarle la mano. No inicies lo que no estés dispuesto a mantener con todo el sacrificio que amerite. Cuidado con las decisiones de hoy. Entrarás por la puerta grande a tu nueva posición laboral. Aprovecha este empujón para avanzar rápidamente.

Consejo del día Busca mejorar tu dieta con algún complemento vitamínico y verás una diferencia notable en tu rendimiento.

.Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

No permitas que las opiniones descaradas de los que te rodean te hagan sentir menos de lo que realmente eres. Imponte. Deberás encontrar la forma de hacer tiempo para tu pareja pese a tu agenda laboral apretada. Ella necesita de tu atención. No dejes que las presiones de tus fechas limite logren enloquecerte. Tomate un segundo para organizar tus tiempos.

Consejo de la Vidente: Renueva esa idea ya perdida de que lo mejor de la vida esta por venir. Solo debes mirar al futuro con positivismo y serás blanco de grandes cosas.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

No encontrarás resultado alguno de aplicar las palabras para resolver ciertos inconvenientes con vecinos. Deberás actuar. Encontrarás refugio en los brazos de amigos y conocidos para apalear este duro momento que atraviesa tu pareja. El trabajo que lograste adelantar la semana anterior hará que puedas tomar un respiro en el día de hoy. Aprovéchalo.

Consejo de la Vidente: Una puerta se cierra y otra se abre en algún lado para ti. Lo importante es saber donde buscar. No pierdas tiempo y esfuerzo lamentándote.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Jornada de revelaciones continuas a nivel personal. Descubrirás innumerables falencias en tus actitudes. No es tarde para cambiar. Vivirás una jornada de constantes tensiones y discusiones junto a tu pareja. No desesperes, vendrán tiempos más tranquilos. Estarás en la línea de fuego cuando se presenten ciertos inconvenientes en tu ambiente laboral. Mucho cuidado al manejarte.

Consejo de la Vidente: No subestimes el poder del dialogo como factor de cohesión y acercamiento en la pareja. Será tu mejor arma para combatir las dificultades.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

La salud física esta estrechamente ligada a los estados de animo. Mantén tus emociones bajo control y te recuperarás. La confianza en uno de los aspectos clave de la pareja. Debes dejar claro que has dejado tu pasado detrás de ti. Día apropiado para presentación a entrevistas laborales. Contarás con un encanto y elegancia envidiables.

Consejo del día: No pretendas tener las respuestas para todo en la vida. Aun los más sabios han estado errados incontables veces. Dale lugar a la humildad.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Conocerás las ventajas de conocer a las personas indicadas en tu entorno laboral. Haz una pausa en tu rutina para el amor. Deja que tu corazón sea el piloto. En el amor existen factores que la mente no puede llegar a comprender o resignar. Aprovecha tu experiencia en trabajos anteriores para no cometer los mismos errores. Aprende de vivencias de los que te rodean.

Consejo del día: La vida sin riesgos no te permite vivir los momentos más gratificantes, pues únicamente el que toma riesgos obtiene el mejor premio.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Jornada bastante positiva en ciertos aspectos clave para ti. Esto te permitirá tomarte ciertos inconvenientes mínimos a la ligera. No permitas que las palabras de personas desconocidas y posiblemente malintencionadas alteren tus sentimientos hacia tu pareja. Saldrán a la luz ciertos planes de tu entorno laboral para hacerte ver mal. Actúa con magnanimidad e inteligencia.

Consejo de la Vidente: Haz participe a tu pareja de tu vida interior, tus dudas, ambiciones y temores. No temas abrir tu corazón para darle el lugar que se merece.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Aprovecha cada segundo de el día de hoy. Contarás con muy buena suerte durante gran parte de la jornada. No la dejes escapar. No dilates más el momento para la conquista de esa persona que ha captado tu atención. Solo respira hondo y arriésgate. Serás blanco de la mala fortuna en la jornada de hoy. Evita todo tipo de inversiones o créditos durante este día.

Consejo del Día Gran parte de lo necesario para hacer que una relación se proyecte en el tiempo esta en saber darle lugar a la aceptación. Mantén esto en mente.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

La fatiga y el cansancio son más que evidentes en tu rostro, sobretodo el día de hoy. Hazte un momento para descansar. Descubrirás que la única manera para alcanzar el entendimiento es a través de un dialogo fluido y constante. Que tu necedad a la hora de reconocer tus falencias no te arruine el fin de semana. Cuidado con los trabajos que pospones.

Consejo de la Vidente: No podrás tener control absoluto y total sobre los eventos que atravieses en la vida, esto es solo una ilusión. Acostúmbrate a tener esto en mente.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Deberás tomar responsabilidad por tus acciones pasadas en la jornada de hoy. Enfrenta tus determinaciones. Los años de soledad han terminado para ti. Encontrarás por fin esa persona que sabrá llenar con creces tus expectativas. Vivirás un verdadero caos laboral en la jornada. Todo parecerá estar patas arriba. Cuidado con tus movimientos.

Consejo de la Vidente: Los problemas son parte integral e inseparable de la vida, pero también lo son la felicidad y el amor. En ti está que es lo que deseas ver.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Pagarás con creces ciertos errores que cometerás en el día de hoy. Tu carácter en exceso confiado te pondrá en serios aprietos. Será importante aprender a dar un paso atrás cuando veas que los problemas acechan la pareja en la jornada de hoy. Deberás aprender a ser más previsor en lo que tu economía respecta. Siempre mantente con un margen en tus ahorros.

Consejo del día: La relación es algo que se lleva de a dos. Si no estas dispuesto a brindarte en la misma proporción en la que exiges no resultará.

