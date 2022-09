Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 02 de septiembre de 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este viernes 02 de septiembre del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Jornada perfecta para reforzar vínculos sentimentales con seres queridos. Busca compartir momentos profundos con ellos. Noticias nuevas de un amor olvidado están llenando tu corazón de incertidumbre. Asegúrate de que sus sentimientos sean genuinos. Cada paso que das en el mejoramiento de tus capacidades representa una oportunidad más para el éxito. Cultiva tu intelecto.

Consejo de la Vidente: Encontrarás en las palabras de un amigo verdades que tenias completamente olvidadas. No temas depender de tus seres queridos, confía en ellos.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Los problemas y tensiones que experimentaras con allegados se traslucirán en tu humor en la jornada. Evita enfrentamientos. Te sentirás atractivo e irresistible. Aprovecha esta oportunidad para sacar ventaja a la hora de la conquista. No dejes que la falta de concentración que enfrentarás en el día de hoy te haga dudar de tus capacidades. Confía en ti mismo.

Consejo del día No permitas que las vicisitudes que debas enfrentar en la vida provoquen que pierdas el camino a seguir para alcanzar la felicidad.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Solamente cada uno es consciente de sus propias limitaciones. No temas ponerte bajo la lupa en la jornada de hoy. Deberás aprender a tolerar los arranques ocasionales de tu pareja si pretendes hacer funcionar la convivencia. Deberás tomar la decisión de dejar de lado a ciertos compañeros laborales debido a que se han convertido en una carga.

Consejo de la Vidente: Los caprichos y el mal humor podría traer serios inconvenientes en tu entorno. Procura mantener una actitud adulta y madura todo momento.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Entablarás conversaciones con amigos cercanos que sustentaran tu determinación de elegir un curso de acción dado. Tienes en las manos la oportunidad de cambiar a la pareja para mejor, no te dejes llevar por el orgullo y toma una decisión. Deberás avocarte por completo a tus obligaciones durante gran parte de la jornada de hoy, dejando el descanso para después.

Consejo de la Vidente: No puedes mantener una actitud pasiva en todo momento de la vida. Existen ideales que valen la pena ser defendidos a toda costa.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Deberás aferrarte cueste lo que cueste a determinaciones que tomaste en jornadas anteriores. No te eches atrás. Debes aprender a confiar en tu pareja si pretendes formalizar. Una relación sólida se basa en la confianza mutua, no lo olvides. Deberás aceptar que tu rendimiento reciente no ha sido el optimo. Procura redefinir tus parámetros laborales.

Consejo de la Vidente: La vida trae consigo todo tipo de experiencias, algunas más fáciles de sobrellevar que otras, pero absolutamente todas tienen una enseñanza dentro.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Te darás contra una pared en el día de hoy. Tus expectativas de rudeza se verán superadas ampliamente por tus vivencias laborales. No te dejes intimidar por la amenazas de dejarte de tu pareja solo para conseguir sus caprichos. Hazlo madurar o aléjate. Tomate tu tiempo para revisar cada detalle de los trabajos del día de hoy. Estarás propenso a cometer errores.

Consejo del día: Que tus vivencias pasadas sirvan de guía para los pasos a dar en el futuro. Utiliza tu experiencia como tu principal arma en la vida.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Contarás con un encanto sorprendente en el día de hoy. Podrás mostrar lo mejor de ti sin demasiados esfuerzos. Día especial para iniciar diálogos y eliminar tabúes en la pareja. Discute con ella tus más profundos deseos y fantasías. El día de hoy traerá sorpresas gratas a tu vida. Ganarás una posición privilegiada al usar tus recursos eficientemente.

Consejo del día: Evita caer en insultos verbales cuando participes de alguna discusión. Estos son el último recurso que posee una mente débil e incapaz de expresarse.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

No puedes ceder en tus objeciones simplemente cada vez que tengas una mala respuesta por parte de la otra facción. Las presiones económicas vividas recientemente han afectado tu relación. Habla con tu pareja para encontrar una solución. Te costará trabajo poder concentrarte en tus actividades laborales en el día de hoy. No pierdas la paciencia o la cordura.

Consejo de la Vidente: Ten en mente que nunca nadie tendrá el mismo cuidado con ciertos actores como lo harías tu. Reduce tu dependencia hacia los demás.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Durante la jornada de hoy tu cuerpo dará claros indicios de que necesitas prestarle más atención. Disminuye el ritmo. No tienes porque aceptar la culpa total por la finalización de la pareja. Todo en ella se hace de común acuerdo. No te tortures. Serás testigo de cambios radicales en tu entorno laboral. Felizmente tu no serás parte de ellos, aun así no bajes la guardia.

Consejo del Día Se aproximarán momentos de decisiones difíciles de tomar. Prepárate para enfrentar situaciones con las que nunca habías lidiado antes.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Estarás condenado a cometer los mismo errores una y otra vez hasta que decidas rever ciertas conductas de tu personalidad. Los silencios son los principales artífices de la destrucción de una pareja saludable. No le des cabida alguna en tu relación. Ciertos comentarios tuyos generarán gran revuelo y tensión en tu ambiente laboral en el día de hoy. Precaución.

Consejo de la Vidente: Evita enfrentamientos innecesarios con personas que sabes no tienen idea algunos de cómo comportarse en la sociedad. No vale la pena.

Que dice mi signo Acuario (20 enero - 18 febrero)

Los momentos adversos que tendrás que vivir durante la jornada de hoy sacarán una respuesta de ti que te sorprenderá. No apresures el desarrollo de eventos con tu pareja. Tomate las cosas con calma o terminarás por espantarla. La jornada de hoy traerá consigo ciertos cambios a tus planes laborales. No te quedará más remedio que aceptarlos.

Consejo de la Vidente: La vida nos da lo que necesitamos en le momento justo. Pero debemos recordar que nada es para siempre. Disfruta lo que tienes mientras este a tu lado.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Momentos de tranquilidad y felicidad experimentarás en la jornada de hoy. Lejos están las tormentas de tu vida ahora. Vivirás horas de extrema tensión con tu pareja. Tendrás una jornada de constantes desencuentros y problemas. Paciencia. Tu incapacidad de cumplir con tu trabajo a tiempo te ha puesto en la cuerda floja laboralmente. No vuelvas a equivocarte.

Consejo del día: El amor en su más pura forma queda en evidencia en los peores momentos de la vida, donde todo rastro de esperanza parece habernos abandonado.

