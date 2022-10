Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 02 de octubre 2022 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este domingo 02 de octurbe del 2022.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Piensa un poco más antes de tomar una decisión importante. Hoy te pondrán en una encrucijada que no te gustará nada. No seas rencoroso y no pierdas tiempo pasando viejas facturas. Lo que no se dijo en su momento, ahora ya es tarde. Pretendes eficacia y honestidad de los demás, pero si tú no predicas con el ejemplo, nadie cumplirá. Sé coherente.

Consejo de la Vidente: Tus compañeros te admiran por tu eficiencia y tu modo de relacionarte con los demás. Aprende a utilizar esas virtudes.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

No encontrarás en la violencia física la solución a ciertos inconvenientes. Busca utilizar la razón a toda costa. Deberás trabajar tiempo extra si pretendes reconstruir la confianza que tu pareja tuvo en ti. Hazte cargo de tus actos. Poco a poco lograrás acostumbrarte a nuevas rutinas laborales que te fueron impuestas recientemente. No te apresures.

Consejo del día El poner las metas demasiado en lo alto únicamente te llevará directo a los brazos de la frustración y la mala predisposición. Cuidado.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Vivirás horas de alta tensión debido a fuertes altercados con amigos cercanos. No dejes que esto te deprima en demasía. Las continuas peleas están comenzando a hacer cada vez más notable el distanciamiento de la pareja. Busca cambiar la rutina. Manéjate con mayor cuidado a la hora de realizar ciertos comentarios sobre información clave para tus proyectos. Reserva.

Consejo de la Vidente: Para poder superar la situación actual de la pareja, alguno de los dos deberá ceder algo de terreno, de otra manera esto se volverá crónico.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Contarás con una capacidad de comunicación francamente nula en el día de hoy. Evita caer en discusiones innecesariamente. No pasarás desapercibido en ningún lugar al que asistas en la jornada de hoy. Tus encantos te precederán. Tendrás que utilizar el día de hoy para terminar con ciertas obligaciones si pretendes llegar a tus fechas limites a tiempo.

Consejo de la Vidente: El camino sencillo nunca te llevará a la solución de tus inconvenientes. Busca en tu interior la serenidad necesaria para encontrar las respuestas.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Demostrarás que eres capaz de superar cualquier prueba a la que debieras enfrentarte. Continua de esta manera. No dudes en demostrarle a tu pareja que estarás a su lado sin importar el desenlace de eventos que deba experimentar. No te permitas caer presa de tu tendencia despreocupada o inmadura. Toma tus responsabilidades con seriedad.

Consejo de la Vidente: Debes aprender a discernir tus limites. De esta manera lograrás administrar tu tiempo de la mejor manera posible. No te confíes.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Ciertos eventos que experimentarás en el día de hoy cambiarán por completo la óptica bajo la que visualizas los problemas. Tu mejor aliado será el silencio en la jornada de hoy. Piensa dos veces antes de emitir palabra alguna. jornada de tensiones. Los eventos parecerán sucederse en el momento y orden apropiado para que tu puedas solucionarlos sin mayores inconvenientes.

Consejo del día: No subestimes tu capacidad de recuperarte de los golpes que la vida te ha dado. El tiempo es tu principal aliado a la hora de superar dolencias.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Estás atravesando un período de grandes cambios, pero tienes la energía necesaria para enfrentarlos poniéndoles el pecho. Asegúrate de tener buena presencia al momento de asistir a un evento, porque todos los ojos estarán puestos en ti. El trabajo te insumirá muchas horas y no te dejará tiempo para el ocio. Hazte un hueco en tu agenda y dedícatelo a ti.

Consejo del día: Eres apuesto, inteligente, carismático, simpático y sensual, pero tu elevada autoestima es lo que echa por tierra la demás cualidades.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Las ganas de renovarte y de verte distinto se hacen presentes. Empezar por un cambio en tu cabello puede ser el primer paso. Las sospechas que tenías sobre tu pareja se confirmarán. Habla abiertamente con ella y deja bien en claro tu punto de vista. El ahorro es la base de la fortuna, pero tampoco te prives de darte gustos por el sólo hecho de no gastar.

Consejo de la Vidente: Los ansiolíticos no son la mejor opción para relajarse y evadirse de los problemas. Toma coraje y enfréntalos, así los solucionarás.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Finalmente podrás disfrutar de una jornada sin demasiadas complicaciones en el día de hoy. Sácale todo el provecho posible. Te convertirás en tu peor enemigo en el día de hoy, cuando te veas siendo presa de tus propios impulsos. Cuidado. No podrás hacer caso omiso mucho más tiempo a las demandas de tus superiores. Evita inconvenientes innecesarios.

Consejo del Día El exceso de confianza es el principal responsable de todas las calamidades que te tocará experimentar en la vida. Mucho cuidado.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Busca la ayuda de alguien cercano. Debes dar una respuesta y no te sientes seguro. No te preocupes, todo saldrá bien. Si juegas con fuego, al menos sé discreto porque pueden descubrirte. Pero piénsalo bien, tu pareja no merece ser engañada. Que un fracaso no te detenga en tu carrera profesional. Ten en cuenta que un traspié lo tiene cualquiera, levántate y anda.

Consejo de la Vidente: Buen día para ordenar el ropero. Saca todo aquello que ya no uses y haz la buena acción del día llevando ropa a quienes necesiten.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

Etapa complicada en la que estarás cuestionándote cada paso que das. Dale tiempo a la confianza para que regrese a ti. Deberás preguntarte si es que estas listo para afrontar una relación comprometida y a largo plazo antes de comprometerte. No te permitas flaquear estando tan cerca de la salida de esta etapa tan difícil a nivel económico. Mantente firme.

Consejo de la Vidente: La mejor manera de mantenerte alejado de la tentación de viejos estigmas es evitando exponerte a ellos. No pongas tu voluntad a prueba.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Hoy será el primer día del resto de tu vida. Finalmente juntarás valor para cambiar esos aspectos de tu personalidad nocivos. El éxito en el amor, al igual que en cualquier otro ámbito requiere de continuo sacrificio y dedicación. Medítalo. El camino al éxito esta plagado de sinsabores y desengaños. No hay lugar para cobardes en la cima del mundo.

Consejo del día: No siempre se puede seguir el camino que uno desea, existen situaciones que son impuestas por el destino. Acéptalas y continua adelante.

