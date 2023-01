Mhoni Vidente: Qué dice mi horóscopo hoy 02 de enero del 2023 ¡Predicciones!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este lunes 02 de enero del 2023.

Que dice mi signo Aries (21 marzo - 19 abril)

Pasarás por momentos bastante rudos en la jornada del día de hoy. Prepárate mentalmente para enfrentar antiguos temores. Tendrás grandes posibilidades de iniciar nuevos proyectos de pareja durante el día de hoy. Aprovecha tus encantos al máximo. No pierdas la paciencia con las ineficiencias del personal a tu cargo. Busca instruirlos y enseñarles, ayúdalos a mejorar.

Consejo de la Vidente: No permitas que cualquier situación logre superarte. Por más complicado que parezca, casi todo en esta vida tiene una solución. Mantén fría la cabeza.

Que dice mi signo Tauro (20 abril - 20 mayo)

Hoy te sentirás plenamente complementado por la forma de ser de tu pareja. Tendencia a caer en los mismo errores de siempre. La tentación a la infidelidad es parte común en toda relación. Lo único que puede ayudarte a superarla es el amor. Se muy cuidadoso con las personas que eliges para que sean tus protegidos. Asegúrate que sean dignos de confianza.

Consejo del día Se capaz de disfrutar de aquellas cosas que te estremecen plenamente. No estés perturbado por la opinión de los demás o su forma de catalogarte.

Que dice mi signo Géminis (21 mayo - 20 junio)

Contarás con el apoyo de personas muy influyentes que te permitirán aprender mucho. Aprovecha esta ventaja por sobre el resto. No hay nadie que pueda decirte más exactamente lo que sientes que tu mismo. Busca en ti las respuestas a tus interrogantes. Conviértete en un ejemplo de paciencia y lealtad en tu ambiente laboral. No subestimes el poder de estas virtudes.

Consejo de la Vidente: No te dejes llevar por comentarios sobre los cuales no tienes ningún tipo de seguridad. No permitas que jueguen con tus inseguridades.

Que dice mi signo Cáncer (21 junio - 22 julio)

Jornada negativa en la que te sentirás excluido completamente del mundo que te rodea. Evita desanimarte, date un poco de tiempo. Es importante que establezcas los limites de antemano en la pareja para evitar confusiones que puedan terminar en pleitos. Sentirás latente la presión de no cometer errores en una jornada tan importante como la de hoy. Da lo mejor y estarás bien.

Consejo de la Vidente: No temas mostrar tus capacidades en su mayor exponente, sobre todo en lo que a lo laboral se refiere. Ten confianza y todo marchará sobre ruedas.

Que dice mi signo Leo (23 julio - 22 agosto)

Disfruta de un momento a solas para reencontrarte contigo mismo. Aprovecha este instante para despejar tu mente. Procura alejarte de las nuevas conquistas. Iniciarás una etapa en tu vida en la que te sentirás más cómodo sentando cabeza. Estarás a un paso de terminar ciertos proyectos a mediano plazo que pueden significar grandes mejorías. Cuida los detalles.

Consejo de la Vidente: No permitas que la impaciencia te haga caer en la constante renuncia de todo tipo de metas a largo plazo o difíciles de conseguir.

Que dice mi signo Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Ciertos comentarios sembrarán la duda en tu interior. No comentas tonterías antes de tener mayor información. Iniciarás la jornada de hoy con muy buen animo en pareja. Mantenlo durante el día mediante llamadas o mensajes a ella. Día de grandes satisfacciones en lo laboral. Estarás inspirado, solucionarás los problemas al momento en que estos aparezcan.

Consejo del día: Intenta ver los problemas desde distintas perspectivas. Esto te dará una vista más amplia del mismo y te permitirá encontrar la mejor solución.

Que dice mi signo Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Deberás entender que no puedes maltratar a las personas que te rodean a tu antojo. Cuestiónate tus principios. No permitas que la falta de romanticismo de tu pareja te afecte negativamente. Muéstrale todo aquello que se esta perdiendo. Que el cansancio no gane la batalla. Deberás continuar con este ritmo frenético solo un poco más. Resiste.

Consejo del día: No dejes pasar la oportunidad de prolongar una relación que sabes tiene todos los ingredientes necesarios para darle color a tu vida.

Que dice mi signo Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Hoy lograrás entender lo vital de ciertas actividades que vienes postergando intencionalmente. Cuidado al manejar el día de hoy. Finalizarás una etapa en la relación e iniciarás otra. No temas al compromiso o al futuro, confía en el amor. Iniciarás una etapa de cambios en tu ambiente laboral. No temas, tus esfuerzos continuos no han pasado desapercibidos.

Consejo de la Vidente: Procura mantenerte activo constantemente. Una vez que haz alcanzado cierto ritmo de vida te resultará más fácil iniciar nuevos proyectos.

Que dice mi signo Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Contarás con una sensibilidad aumentada en la jornada, procura no reaccionar mal con las palabras de las personas que te rodean. La soledad es buena consejera. Toma tu tiempo para cicatrizar bien tus heridas antes de buscar un nuevo amor. Personas influyentes estarán observando tu manera de desenvolverte en tu área laboral. No des signo alguno de dudas.

Consejo del Día No puedes esperar que las personas que te rodean tengan siempre los mismos intereses que tu. Deberás aprender a respetar a tu prójimo.

Que dice mi signo Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Serás fuente de confort y ayuda a tus seres queridos durante la jornada de hoy. Procura dar lo mejor de ti para hacerlo. No le des lugar a inseguridades en la pareja. Asegúrate de desmitificar todo tipo de miedos en el momento que surjan. Que la paranoia no se convierta en tu estándar de vida. Deberás aprender a jugar en equipo para triunfar laboralmente.

Consejo de la Vidente: No esperes perfección en aquella persona que eliges para compartir tu vida, es tan humana como tu. Valora las pequeñeces que la hacen única.

Que dice Acuario (20 enero - 18 febrero)

Lograrás balancear ciertos aspectos negativos de la jornada con algunos aciertos que te alegrarán la jornada. Caerás en cuenta lo mal que has hecho en jugar con los sentimientos de alguien importante para ti. No es tarde para dialogar. Lograrás grandes resultados a nivel profesional durante la jornada de hoy, asegúrate de no cometer equivocaciones.

Consejo de la Vidente: Debes aprender a exteriorizar tus sentimientos a medida que van surgiendo. No puedes reprimirte por siempre. Acepta lo que eres.

Que dice mi signo Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Recientes eventos te han puesto en cuenta de que no tienes control total sobre tu vida. No dejes que esto te acobarde. Los constantes roces recientes han provocado un clima de tensión permanente en la pareja. Evita continuar con los pleitos. Buenas chances de tener éxito en las inversiones que inicies en la jornada de hoy. No pierdas oportunidad alguna.

Consejo del día: Busca resolver tus pleitos y discusiones de manera civilizada o terminarás cometiendo serios errores que pueden afectar tu futuro drásticamente.

