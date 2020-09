Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 29 de septiembre ¡Ya están aquí!

No te puede perder los mejores horóscopos y predicciones que la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente trae para ti en este día especial y comienza con la mejor actitud 29 de septiembre de 2020.

Horóscopo Libra

Tu incapacidad para expresar tus sentimientos y deseos te hará pasar varios momentos de tensión durante la jornada de hoy. Las palabras pueden ser muy dañinas si son usadas de forma incorrecta. Piensa detenidamente antes de hablar. Deberás luchar continuamente contra las distracciones en tu ambiente laboral en el día de hoy. No pierdas la paciencia.

Consejo del día: No incorpores malos hábitos a tu vida, por alguna razón son estos los que más rápido se aprenden. Apégate a tus principios y valores.

Horóscopo Escorpión

Jornada complicada. Debido a las decisiones que tomarás causarás el descontento de los que te rodean. Apégate a tus elecciones. Detrás quedarán los momentos de incertidumbre e inseguridad en la pareja. Se abre una nueva etapa ante tus ojos. Procura no dejar para más adelante tus actividades para el día de hoy. Aprovecha cada momento de hoy para avanzar.

Consejo del día: No temas mostrarte comprensivo hacia los sentimientos de los demás. Esto te permitirá ganarte el amor y la simpatía de los que te rodean.

Horóscopo Sagitario

Buscarás hacerte entender sin éxito en ciertas conversaciones con tus familiares. Procura abrir tu mente a sus consejos. No puedes pretender que tu pareja sea una copia exacta de tu personalidad. Debes aprender a aceptarla con sus características. No todo lo que se inicia puede llegar a buen puerto. El fracaso es una posibilidad factible en todo proyecto.

Consejo del día: Recuerda que el futuro está en tus manos. Solo tú eres el verdadero artífice de tu destino. No hay nada que no puedas alcanzar si te lo propones.

Horóscopo Acuario

No dejes que te arrastren a actividades denigrantes para el orgullo. Mantén tu cabeza en alto y aléjate de las malas influencias. El apoyo incondicional de tu pareja te resultará de gran ayuda en la situación laboral a la que estas expuesto. No temas defender tus convicciones en lo laboral aunque esto traiga enemistades. No le temas a la competencia.

Consejo del día: Retomarás viejos hábitos cuyo efecto en ti habías olvidado. Lograrás experimentar sensaciones que hace tiempo no sentías. Incorpóralos a tu rutina.

Horóscopo Capricornio

Estas aprendiendo poco a poco a lidiar con los problemas derivados de una vida adulta. Mantén este ritmo y progresarás rápidamente. Busca prestar más atención al estado de animo de tu pareja. Ella se encuentra pasando por una etapa difícil. Se aproximan gastos imprevistos que deberás afrontar solo. Se cuidadoso con el manejo del dinero en estos días.

Consejo del día: Existen problemas de la pareja que no se solucionarán solos. Si notas que no tienes forma de sobrellevarlos no dudes en pedir ayuda a profesionales.

Horóscopo Aries

Se suspenderán las reuniones de índole social debido a inconvenientes que sufrirás a último momento. No te desanimes. Pon punto final a esa relación que está coartando tus libertades y tu capacidad de alcanzar la felicidad. No dudes más. Jornada caótica a nivel laboral en casi todo aspecto. Esta será tu oportunidad de brillar como solo tú puedes hacerlo.

Consejo del día: Recuerda que la influencia del entorno familiar, tanto tuyo como de tu pareja debe ser mínima en la relación para evitar complicaciones.

Horóscopo Géminis

Con mucho trabajo de por medio lograrás alcanzar un rendimiento que no creías posible. Confía en tus aptitudes. No hay lugar en el amor para los secretos. Si pretendes tener una relación duradera deberás brindarte completamente. Busca recabar información sobre formas de motivar al personal a tu cargo en tu puesto laboral. Esto abrirá muchas puertas.

Consejo del día: No hay nada de malo con una personalidad competitiva, mientras que sepas controlarla debidamente. De otra forma traerá serios inconvenientes.

Horóscopo Tauro

Día apropiado para iniciar remodelaciones en tu hogar. Procura encarar esta actividad en pareja y tendrás réditos extra. Notarás como tu vida a mejorado desde que has dejado atrás esa relación conflictiva. Un futuro brillante te aguarda. Te encontrarás entre la espada y la pared. Deberás decidir si despedir un subordinado o no. Evalúa detenidamente la situación.

Consejo del día: Se cuidadoso con las palabras que usas en tus momentos de rabia o enojo. Piensa que todos tenemos la capacidad de lastimar severamente.

Horóscopo Virgo

Estarás en la posibilidad de evitar que uno de tus seres queridos cometa los mismos errores que tú. Aprovéchala. La convivencia no tiene mayores secretos más que la paciencia y la tolerancia. Con estas dos virtudes lograrás salir adelante. No te apresures a sacar a relucir tus logros solo para disminuir los de tu pareja. No hay lugar para egocentrismos en el amor.

Consejo del día: Entrega siempre un 100 por ciento de ti, aunque notes que no es tomado en cuenta o valorado. A larga data marcará la diferencia.

Horóscopo Leo

Te verás forzado a cambiar tus concepciones sobre ciertos aspectos de tu vida. Esto provocará replanteos profundos en ella. No prometas amor eterno cuando no estás dispuesto a otorgarlo. Se cuidadoso con los sentimientos de los que te rodean. No dejes que las tensiones que te generan las presiones en el trabajo afecten tu humor fuera del ámbito laboral.

Consejo del día: No podrás satisfacer las necesidades de todos los que te rodean todo el tiempo. Aprende a no dejarte a ti mismo para el último lugar.

Horóscopo Piscis

Mas motivos para buscar en ti la forma de cambiar algunas actitudes aparecerán en la jornada de hoy. Medítalo en detalle. La inseguridad y los celos infundados invadirán tu corazón durante la jornada de hoy. Busca ahuyentarlos con el dialogo. Tus principios morales serán puestos a prueba por tus pares laborales en la jornada de hoy. Apégate a tus enseñanzas.

Consejo del día: No caigas en el profundo error de subestimar las situaciones que debas atravesar en la vida. Asegúrate de dar lo mejor de ti a todo momento.

Horóscopo Cáncer

Las situaciones a las que te deberás enfrentar en la jornada de hoy llevarán al límite tu capacidad de tolerar al prójimo. Jornada de descubrimiento en la relación. Podrás vislumbrar algunas características de tu pareja antes ocultas para ti. No postergues ninguna de tus responsabilidades para más adelante. Aprovecha cada instante que tengas en el día de hoy.

Consejo del día: Aprovecha las oportunidades que se presentan de manera activa. Mantente alerta y despierto, solo así lograrás que el éxito golpee tu puerta.

