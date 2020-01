Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 28 de enero ¡Ya están aquí!

Comienza tu día con las mejores predicciones que Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos. No te pierdas lo que te deparan los horóscopos este 28 de enero de 2020.

Aries

Te descubrirás completamente cambiado en tu forma de encarar la vida, gracias a la influencia de tus seres queridos. Las constantes riñas están comenzando a afectar la dinámica de la pareja de una manera cada vez más notable. Cuidado. Todo se dará sin mayores inconvenientes durante la jornada de hoy, procura no atrasarte en tus labores profesionales.

Consejo del día No permitas que el presente se escape de tus manos. Aferrate a cada segundo y disfruta de la vida, pues no tendrás segundas oportunidades.

Tauro

Tendrás malas noticias en tu puerta durante la jornada de hoy, no dejes que esto tumbe tu voluntad o buen humor. Gozarás de una conexión pocas veces vista con tu pareja en la jornada de hoy. Aprovecha para fortalecer la relación. Lograrás terminar con tus obligaciones para la jornada de hoy en tiempo récord, aprovecha el tiempo que tengas extra.

Consejo del día Son precisamente los malos momentos los que nos sirven de contraste para poder apreciar las cosas buenas que la vida nos ofrece.

Géminis

Deberás tener un completo control de cada variable en tu temperamento en la jornada de hoy. Mucho estará en juego. Aprovecha tu tiempo libre para hacer con tu pareja aquellas actividades que ambos disfrutan tanto. Buen momento. Asegúrate de contar con toda la información pertinente antes de tomar una de las determinaciones que deberás afrontar.

Consejo del día: No siempre podrás tener las respuestas adecuadas alas preguntas que la vida pone en tu camino. Acepta tu destino y continua adelante.

Cáncer

Deberás ser tajantemente claro con la definición de ciertos parámetros para con tus vecinos. No dejes lugar a dudas. Encontrarás hoy la manera de conectarte con tu pareja de una forma diferente. Se avecinan cambios positivos. No permitas que tus principios éticos se vean afectados por aquellos vigentes en tu ambiente laboral. Aferrate a ellos.

Consejo del día: No es al fracaso a lo que le debes temer, sino a no aprender las lecciones que éste te enseñará cunado aparezca indefectiblemente en tu vida.

Leo

Caerás en cuenta de que no podrás mantener este estilo de vida frenético y enteramente avocado al trabajo por mucho más tiempo. Es hora de que le propongas a esa persona especial ser más que amigos. Junta las fuerzas para expresarle tus sentimientos. No podrás dejar a ultimo momento cada compromiso que se te presente. Evita grandes problemas y responsabilízate.

Consejo del día: Si esperas encontrarte con un mundo que piense igual que tu, te espera una gran desilusión. Recuerda que nadie es portador de las verdades absolutas.

Virgo

Tendrás un llamado de una persona querida de la que no tenias noticias desde hace largo tiempo. Alegrías en puerta. Una relación estable demanda tiempo. Hazte un lugar en tu agenda para disfrutar del amor. No re arrepentirás. Una oferta inesperada por un bien que no tenias en mente vender te sorprenderá. Analiza bien tu respuesta.

Consejo del día: No te dejes llevar por el comportamiento de las masas, siempre intenta crear y seguir tu propio sendero hacia la felicidad. No niegues lo que eres.

Libra

Marcada tendencia a cometer errores de juicio en la jornada de hoy. Buen día para sorprender a tu pareja con cambios. Sentirás que finalmente has encontrado al amor de tu vida. Vive a pleno esta nueva etapa que se abre ante tus ojos. Deberás luchar para defender tu posición laboral durante la jornada de hoy. Válete de cualquier medio para hacerlo.

Consejo del día: No puedes pretender contar con la razón absoluta. Todos somos susceptibles de estar errados o cometer equivocaciones. Deja el orgullo de lado.

Escorpio

Serás de gran ayuda para un amigo cercano que atraviesa momentos difíciles en su vida. No dudes en hablar con el corazón. Hasta tú mismo te sorprenderás con el resultado que obtendrás hoy aplicando tus artes de seducción desde otro enfoque. Deberás dejar un poco de lado tu frenesí acostumbrado para ponerte al ritmo de tus pares laborales momentáneamente.

Consejo del día Comenzarás a ver ciertas cosas de la vida bajo una óptica diferente a la de tiempos pasados. Toma esto como un claro signo de madurez por tu parte.

Sagitario

Las relaciones familiares pasan por un buen momento. Pero un comentario fuera de lugar hará que surjan algunas peleas. Tu pareja te ama, pero lo expresa de una manera que es visiblemente distinta a la tuya. Compréndela y no la juzgues. No querrás que nadie se meta en tus negocios. Estarás atento a cualquier intruso y defenderás tus ideas con uñas y dientes.

Consejo del Día Si no sabes hacia dónde quieres ir, difícilmente llegarás a algún lugar. Define tu rumbo en la vida y encamínate hacia allí, sin miedos.

Capricornio

Deberás renunciar a todo vestigio de orgullo si pretendes poner solución a ciertos inconvenientes que estas experimentando. Contarás con una confianza no común en tus aptitudes de seducción y esto trascenderá tu interior. Aprovéchalo. Esta será una jornada optima para la toma de determinaciones a nivel económico. Aprovéchala al máximo.

Consejo del día: No esperes que ciertas situaciones en la vida se solucionen por si solas. Muchas llevan un largo tiempo de esfuerzo y dedicación constantes.

Acuario

Vivirás de cerca lo agridulce del amor, y esto te hará entender lo afortunado que eres en muchos aspectos de la vida. El sexo no tiene que ser una demostración de amor obligada sino una expresión libre del cariño de la pareja. Acéptalo. Iniciarás relaciones sociales con personal muy influyente en tu entorno laboral. Procura una buena primera impresión.

Consejo del día: Busca darle un tiempo en tu vida a aquellas actividades que disfrutas desarrollando, sean relacionadas con el deporte, las artes o la cultura.

Piscis

Te encontrarás con alguien de tu pasado, de manera sorpresiva, inesperada. Su presencia te hará replantear muchas cosas en tu vida. Una fuerte carga erótica unirá a la pareja. Sin embargo, fuera de la cama, la pareja nadará en un mar de conflictos. Si te acecha la crisis laboral, deberás enfrentarla con uñas y dientes. Evita resignarte a las circunstancias.

Consejo del día: Si no enfrentas tus miedos, lo más probable es que nunca te arriesgues por nada ni por nadie. Es hora de salir a enfrentar el mundo.

