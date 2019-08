Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 23 de agosto ¡Ya están aquí!

Comienza tu día con las mejores predicciones que Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos. No te pierdas lo que te deparan los horóscopos este 23 de agosto de 2019.

Aries

Deberás hacer mucha introspección si pretendes entender el porqué de ciertas situaciones que te tocarán vivir en el día de hoy. Hay ocasiones en las que es mejor ceder a arriesgarse a deteriorar el vínculo que une a la pareja. Toma en cuenta esto. Deberás dejar de lado tu inmadurez y buscar alguna forma de ingreso de capital o acabarás en situaciones muy apretadas.

Consejo del día No permitas que la ansiedad y la impaciencia terminen por dar una impresión errada de tu personalidad. Toma los tiempos con precaución y seriedad.

Tauro

Experimentarás una tendencia a tomar determinaciones impulsivamente en el día de hoy, lo que te expondrá a errores. Encontrarás en una velada romántica todo lo que necesitabas para terminar definitivamente con los malos momentos de la pareja. Procura no ser tan duro con tus pares laborales. Hoy deberás soportar constantes equivocaciones de su parte.

Consejo del día No dejes que esta situación por la que estas atravesando tome control total de tu vida y te haga perder aquello por lo que tanto trabajaste.

Géminis

Hay una persona cercana a ti que no es completamente honesta respecto a sus intenciones contigo. Mucha precaución. No puedes permanecer pasivo esperando que tu pareja decida terminar una relación que sabes no tiene futuro. Toma las riendas. Fecha importante a nivel profesional para ti. Contarás con muy buenas expectativas para la jornada de hoy.

Consejo del día: Son muy pocas las soluciones que tiene una pareja en la que la confianza se ha corroído. Una vez pasado ese umbral es difícil volver atrás.

Cáncer

No podrás ir por la vida simplemente usando a los que te rodean para obtener un beneficio propio. Te espera una gran sorpresa. No permitas que el orgullo se interponga entre el amor de tu vida y tú. Busca la fuerza para sobrellevar las vicisitudes. Deberás dedicarle la jornada a cumplir con compromisos atrasados de índole laboral. Resígnate y da lo mejor de ti.

Consejo del día: Aprende a mantener la distancia necesaria de tu trabajo como para que no se vuelva una obsesión en la vida. Toma las cosas con calma.

Leo

Te embargarán ciertos recuerdos de familiares queridos que no están a tu lado desde hace tiempo. No decaigas. Llegarás al entendimiento de un sinnúmero de factores sobre las relaciones en pareja en la jornada de hoy. Podrás sacarte de encima ciertas responsabilidades que habían estado enloqueciéndote recientemente. Momento de relax.

Consejo del día: No es sencillo afrontar las vicisitudes que la vida tiene preparadas para nosotros, pero son ellas las que nos harán de contraste para ver lo positivo.

Virgo

Que tus éxitos recientes en el ámbito laboral sirvan de apoyo para cementar tu confianza y autoestima. Toma las riendas del amor. La infidelidad no tiene lugar en una relación saludable. No caigas presa de disculpas crónicas. Hazte valer. Deberás pagar las consecuencias de ser descuidado e irresponsable en tus tareas laborales en el día de hoy. Aprende de esto.

Consejo del día: Aprende a disfrutar de la vida, dejando de lado todo tipo de prejuicios o estereotipos. No temas convertirte en un niño a la hora de divertirte.

Libra

No dejes postergado o al azar ningún compromiso u obligación. Mantente al día y lograrás evitar problemas futuros. Jornada complicada para la pareja, evita caer en las discusiones constantes sobre quien tiene razón. Déjalas pasar. La vida se mueve en etapas. Debes aprender que algunas son mejores que otras, no des lugar a la desesperanza.

Consejo del día: Mantén tu conciencia limpia y da lo mejor de ti a cada ocasión, así no deberás temerle a nada en el mundo. Solo así alcanzarás la tranquilidad.

Escorpio

Hoy comprenderás que existen ocasiones en las que es necesario un dialogo explicito con una persona para alcanzar un objetivo. Te sorprenderá la entereza con la que manejarás el súbito alejamiento de tu pareja. Tu exceso de amor propio te será muy útil. Lograrás advertirle a tu superior acerca de ciertas situaciones que se avecinan que le traerían inconvenientes.

Consejo del día Es importante mantener la capacidad de raciocinio y razonamiento aun en las situaciones más extremas por las que tengas que atravesar.

Sagitario

No dejes que tus propios fantasmas te consuman por completo. Intenta ser más positivo al esperar el desenlace de eventos. No te quedes en casa. Disfruta del fin de semana al máximo junto a tu pareja. Aprovecha el momento para reencontrarte con ella. La mejor manera en la que lograrás solucionar ciertas tensiones en el trabajo es enfrentándolas directamente.

Consejo del Día No hay rasgo físico que determine la grandeza de una persona, es imperativo aprender a trascender las apariencias y ver el interior.

Capricornio

No puedes permitirte permanecer callado todo el tiempo. Deberás aprender a mostrar tus emociones o sufrirás en gran manera. Enfrenta los retos de la pareja entre dos. No tiene sentido que tu pongas todo el peso n tus hombros. Dialógalo detenidamente. Abras estado a un paso del éxito, pero no lograrás alcanzarlo. No te desanimes, tienes lo que se necesita, continua.

Consejo del día: En un mundo donde cada uno corre por salvarse solo y reinan el egoísmo y la soberbia, procura rescatar los valores básicos de la familia.

Acuario

Deberás tolerar ciertos comportamientos de miembros de tu familia que lograrán ponerte más que incomodo en el día de hoy. Evita caer en celos infundados o cualquier tipo de inseguridad respecto a los sentimientos de tu pareja. Busca dialogar. Las tensiones propias de una vida vertiginosa y la constante presión laboral están malogrando tu capacidad de concentración.

Consejo del día: Mantente alerta, aprovechando cada oportunidad a tu alcance para fortalecer los vínculos que tengas con tu pareja. Esto cultivará la relación.

Piscis

Tendrás momentos difíciles al deber tomar una decisión más que complicada. Deja las personas de afuera lejos de la pareja. No te empecines en continuar en una relación que únicamente te trae sinsabores. Tu mereces alcanzar la felicidad. Se cuidadoso al administrar tus armas claves a nivel empresarial. Busca mantener tu ventaja inteligentemente.

Consejo del día: No puedes dejarte llevar por lo que te dicen en forma constante en la vida. Aprende a hacerte responsable por elegir tu propio camino.

