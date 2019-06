Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 22 de junio ¡Ya están aquí!

Comienza tu día con las predicciones que Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos. No te pierdas lo que te deparan los horóscopos este 22 de junio de 2019.

Aries

Encontrarás un gran aliado en la lectura y en las artes. Te sentará bien dedicar tu tiempo libre a pensar en crecer intelectualmente. Debes cuidar la forma en la que te comunicas en tus relaciones amorosas, pues podrías causar problemas innecesarios. Tal vez te encuentres con más dinero y te sientas feliz hoy. En general progresarás rápidamente, pero se vienen algunos cambios.

Consejo del día Salir: a tomar una copa a un lugar nuevo de moda te podría motivar algo. No es buen consejero el encierro si estás triste.

Tauro

Serás una pieza clave para poder sacar a tus seres amados de un momento complicado que están atravesando actualmente. Trata a tu pareja con respeto. La humillación es algo negativo que hará que ella solo busque alejarse de ti. Mantente en perpetuo estado de aprendizaje, aun si tu puesto laboral así no lo requiere. No pierdas tu capacidad de razonar.

Géminis

Hoy hay mucho para celebra y los amigos están más que dispuestos a acompañarte. Asegura que tus fiestas sean creativas y originales. Aunque no eres una persona muy sentimental, podrías sentirte invadido por la nostalgia. Un ambiente de unión marcará la familia. Tu camino está sembrado de celos, pero no es obstáculo para seguir luchando pues, a pesar de ello, se pueden obtener éxitos.

Consejo del día: No tendrás ganas de discutir con nadie, por eso es mejor

Cáncer

Hoy te replantearás el camino a tomar en el plano emocional. Buscarás encontrar la paz en tu interior tratando de solucionar esto. No dejes a tu pareja de lado constantemente. Hazla partícipe de tus actividades para que no se sienta aislada de ti. Encuentras refugio de tu realidad en tu trabajo. Este te permitirá sobrellevar esta etapa difícil por la que estas pasando.ches lo que dice la gente, sobre todo en tu ámbito laboral.

Consejo del día: Procura desentenderte de aquellos problemas legales que tienes durmiendo en un cajón. No te arriesgues a que estos pasen a mayores.

Leo

Caerás en cuenta de que te es imposible no depender de aquellos que te rodean en la vida. Deberás pedir auxilio. No hay nada de fuerte o temerario en una persona sin sentimientos. Busca traer el amor a tu vida o te arrepentirás más adelante. Deberás dar lugar a ciertos cambios si pretendes aspirar a mejores cargos en tu lugar de trabajo. Empieza por ti mismo.

Consejo del día: Renunciarás a actividades debido a insuficiencias horarias. Surgirán nuevos compromisos que no podrás dejar de atender. Delega responsabilidades.

Virgo

La línea entre lo correcto e incorrecto aparecerá borrosa ante tus ojos hoy. Determinaciones difíciles se acercan. Una vida completamente despojada de sentimentalismos no vale la pena ser vivida. Hazte un tiempo para amar. Recibirás una insólita e inesperada propuesta para vender tu automotor que resultará más que tentadora. Evalúala con cuidado.

Consejo del día: Reconsidera las actitudes que estas utilizando en la pareja. Mantén en mente que a nadie le gusta sentirse menospreciado o prescindible.

Libra

La oportunidad de la infidelidad golpeará tu puerta el día de hoy. No uses tus problemas sentimentales como excusa. Lograrás tomarte el tiempo necesario para aclarar tu mente hoy. Esto te ayudará a tomar determinaciones mejores. Tu falta de tacto para dirigirte hacia tus subordinados te hará pasar por una situación tensa en la jornada de hoy. Cuidado.

Consejo del día: La tensión y el nerviosismo simplemente te llevarán en curso de colisión con las desgracias y contrariedades. Mantén tu mente libre de ansiedades.

Escorpio

Una reunión familiar será la ocasión para que los conflictos se terminen. Da el primer paso y pide perdón por tus errores. No pretendas que sea el otro quien debe ceder siempre. Si tú no entregas algo de ti, es difícil que la convivencia funcione. Si alguien intenta hacerte hablar mal de un colega, ten cuidado porque es una trampa para hacerte quedar mal parado.

Consejo del día Si tienes dudas en cuanto a las opciones profesionales para tu futuro, revisa tus metas y ambiciones. Sé honesto contigo mismo.

Sagitario

Nuevamente tu personalidad estructurada y caprichosa dará problemas en tu vida. Frena tus impulsos o enfrentarás tiempos difíciles. Los sentimientos que estás experimentando con tu actual pareja te han hecho anhelar una relación estable. Decídete y actúa. Día propicio para la inversión de dinero. Sea depositándolo en el banco o estudiando los movimientos de la bolsa.

Consejo del Día Siempre usa el dialogo para salir de tus problemas. La agresión física debe ser el ultimo recurso disponible y solo en ocasiones especiales.

Capricornio

Que tu egoísmo y despreocupación por los sentimientos de los demás no te hagan perder al amor de tu vida. Medítalo. Existen ocasiones en la vida en las que parece que no podremos superar el dolor y el desazón. Lo lograrás a través del amor. Sentirás que todas las fuerzas te han abandonado en la jornada de hoy. Esto afectará mucho tu rendimiento laboral. Cuidado.

Consejo del día: Existen algunos momentos en la vida que se vuelven imborrables, y que nos fuerzan a vivir con ellos. Mantén tus ojos en el futuro.

Acuario

Tómate un momento para hacer una parada hoy. Tu frenético ritmo de vida está haciendo que pierdas los estribos. Busca hacerle entender a tu pareja que momentáneamente no tienes tiempo para ella. Deberás dedicarte a tu trabajo. Tu trabajo adelantado dará frutos el día de hoy. Tendrás retrasos que harán que tus adelantos hayan valido la pena.

Consejo del día: Procura desentenderte de aquellos problemas legales que tienes durmiendo en un cajón. No te arriesgues a que estos pasen a mayores.

Piscis

Deberás replantearte la forma en la que encaras las actividades diarias si quieres sacar el máximo provecho de ellas. La contención de tu pareja será muy bien recibida el día de hoy. Las malas noticias laborales te afectarán profundamente. No lograrás cumplir con tus fechas limites a menos que te dediques completamente a tu trabajo. Deja las distracciones detrás.

Consejo del día: Busca administrar correctamente tu tiempo de forma de sacarle la mejor ventaja posible. Siempre mantente un paso adelantado en todo.

