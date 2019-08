Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 22 de agosto ¡Ya están aquí!

Comienza tu día con las mejores predicciones que Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos. No te pierdas lo que te deparan los horóscopos este 22 de agosto de 2019.

ARIES

Deberás hacer mucha introspección si pretendes entender el porque de ciertas situaciones que te tocarán vivir en el día de hoy. Hay ocasiones en las que es mejor ceder a arriesgarse a deteriorar el vínculo que une a la pareja. Toma en cuenta esto. Deberás dejar de lado tu inmadurez y buscar alguna forma de ingreso de capital o acabarás en situaciones muy apretadas.

Consejo del día: No permitas que la ansiedad y la impaciencia terminen por dar una impresión errada de tu personalidad. Toma los tiempos con precaución y seriedad.

TAURO

Tu tendencia a ver continuamente le lado negativo de la vida esta haciendo que te pierdas lo más hermoso de esta. Cambia. El amor te llevará por una montaña rusa de sentimientos, altos y bajos como nada que hayas experimentado antes. No le temas. Que los recientes fracasos no sean tu estandarte para bajar los brazos. Toma un respiro, levántate y continua.

Consejo del día: Todos hemos sufrido derrotas de las cuales nos parece imposible salir. Pero debemos recordar que el mundo sigue su curso y la vida también.

GÉMINIS

Este será un fin de semana de relax completo donde finalmente podrás cargar tus baterías. Ideal para vivir momentos junto a amigos. Contarás con la ayuda de tu pareja y familiares para poder superar ciertas debilidades en tu vida. Aprovéchala. Desgraciadamente tu intuición te fallará en decisiones clave a tomar durante el día de hoy. No te confíes.

Consejo del día: La paciencia es la clave para alcanzar las metas a largo plazo. No desesperes y aprende a darle tiempo al tiempo. Pronto verás los resultados.

CÁNCER

Iniciarás una carrera contra el tiempo al percatarte un error en tus preconcepciones en fechas limite. Aprende de este error. Hoy encontrarás lo que tanto tiempo buscaste en el lugar y de la forma menos pensada. No dudes en entregarte por completo. Lograrás adelantar gran cantidad de trabajo el día. Aprovecha al máximo tu buena predisposición de la jornada de hoy.

Consejo del día: No le temas a los cambios. Si bien ellos traen consigo dificultades, ellos representan la única forma de progresar en la vida. Aprovéchalos.

LEO

Deberás modificar ciertas pautas de tu comportamiento para ajustarte a los patrones de conducta básicos de la sociedad. Jornada propicia para realizar esos planteos a tu pareja sobre ciertas actitudes de ella que son un problema para ti. Tu incapacidad para tomar las responsabilidades como tales esta colmando de malos augurios tu futuro económico.

Consejo del día: Las dificultades que experimentes en la vida son parte de ella. No puedes vivir una existencia sin inconvenientes o no crecerías espiritualmente.

VIRGO

Tendrás que implementar tu buen sentido del humor para disipar rumores sobre tu vida privada. Que no te saquen de las casillas. Bien en la salud y en el trabajo, pero mal en el amor. Ninguno cumplió su parte del trato y ahora sufren las consecuencias. No le temas a los fracasos, de ellos se puede aprender demasiado. En principio, aprende a no juntarte con la misma gente.

Consejo del día: Si quieres tranquilidad, no te conviene aceptar esa invitación que te hicieron. Aunque sea esta vez, opta por quedarte en casa.

LIBRA

Encontrarás en las palabras de aliento de tus seres queridos un bálsamo para tu constante pesimismo. Aprovéchalo. Aclara las condiciones bajo las cuales deseas formar la pareja desde un principio. Evita discusiones a posteriori. Que los malos momentos que te tocan vivir en tu ambiente laboral no terminen por afectar tu salud. Mantén distancia.

Consejo del día: Cuanto más lloras más lecciones te enseña la vida. No le temas al dolor o los problemas, encierran una lección esperando a ser aprendida.

ESCORPIO

Finalmente pasarás a un nivel superior en la relación de pareja. Haz logrado entender lo valioso de una mente abierta. No temas demostrar el amor que tienes por tu pareja bajo cualquier situación. No hay nada de vergonzoso en amar a alguien. Finalmente se presentará la oportunidad de unirte a ese grupo de trabajo tan renombrado. Muestra lo mejor que tienes para dar.

Consejo del día: Siempre busca hacer todo aquello que esté en tu poder para llevar tus problemas a una solución. A partir de ahí dependerá únicamente del destino.

SAGITARIO

Nada más que alegrías y buenos momentos en el día de hoy en el ámbito laboral. Tus expectativas se verán cumplidas con creces. Hoy deberás aceptar que la pareja en la que te encuentras no es la apropiada para ti. Aprende de esto y continua tu camino. Tendrás una jornada de trabajo larga y tediosa que parecerá no tener fin. No desesperes, tómalo con calma y ve paso a paso.

Consejo del día: No te des por vencido al tropezar con el primer escollo. Todo aquello difícil de conseguir representa seguramente un logro importante.

CAPRICORNIO

Continuos problemas te asaltarán durante la jornada de hoy al trasladarte a tu lugar de trabajo. Paciencia y calma. Lograrás vislumbrar que los sentimientos de tu pareja no son tan genuinos como pensabas. Aclara esto de inmediato. Cultiva tus capacidades en cada oportunidad que tengas. Esto te permitirá aprovechar las oportunidades a medida que aparezcan.

Consejo del día: Delinea los limites de ciertas actitudes nocivas para la pareja de manera clara y concisa. No caigas en ambigüedades o los problemas te asaltarán.

Te podría interesar: Hombres del zodiaco de los que no vale la pena enamorarse

ACUARIO

Jornada de reunión familiar con las tensiones que esto genera. Se más que precavido y moderado con tus comentarios. Deberás tomar esa determinación que tanto has estado postergando en la pareja. No existe otra alternativa. No te permitas flaquear estando tan cerca de un merecido descanso. Da todo de ti para concluir tus responsabilidades.

Consejo del día: No dejes que la timidez te prive de experimentar lo excitante de la conquista. Aprovecha cada oportunidad que tengas para sentir el sabor del éxito.

PISCIS

Contarás con un encanto particular durante la jornada de hoy. Te será posible expresarte de manera elocuente y convincente. Intenta dejar el fantasma de tu pasado de lado para iniciar una nueva relación en la que conocerás al amor. Te notarás seriamente fuera de foco durante la jornada de hoy. Procura no tomar decisiones importantes.

Consejo del día: El tiempo es el mejor doctor para los males del corazón. Aprende a darte una oportunidad para recuperarte, mantén el dolor fuera de tu mente.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.