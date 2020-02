Mhoni Vidente Horóscopos de hoy 20 de febrero ¡Ya están aquí!

Comienza tu día con las mejores predicciones que Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos. No te pierdas lo que te deparan los horóscopos este 20 de febrero 2020.

Aries

Día de decisiones complicadas y que desearás postergar. La verdad es que no habrá jornada mejor que la de hoy para tomarlas. Controla esos celos que tantos problemas te han traído. Mantén tu confianza en ti mismo y en los sentimientos de tu pareja. Día especial para realizar cursos y seminarios destinados a mejorar tu performance intelectual y por ende laboral.

Consejo del día: Recuerda el dicho que lo que fácil viene, fácil se va. No pongas todas tus expectativas en una relación que se ha tenido un dudoso inicio.

Así te ira en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Tauro

Si logras enfocar tu atención debidamente podrás hacer maravillas en la jornada de hoy. No la dejes pasar de largo. No dejes pasar las chances de seducción que aparecerán en tu puerta en la jornada de hoy. Aprovéchalas al máximo. Podrás ponerle punto final a ciertas obligaciones que te quitaban el sueño. A partir de ahora podrás relajarte un poco.

Consejo del día: No puedes esperar que el entorno te brinde respeto si tú mismo no estás dispuesto a entregárselo. Acepta las opiniones de los que te rodean como tal.

Así te ira en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Géminis

Te sentirás culpable por haber reaccionado de manera impulsiva en discusiones con amigos cercanos. No es tarde para pedir perdón. Encontrarás el amor de una manera completamente inesperada para ti en la jornada. Mantén tus ojos abiertos. La competencia no siempre es un aspecto negativo de la personalidad. Mantén tu ego a raya para evitar conflictos.

Consejo del día: Recuerda que las necesidades más básicas del ser humano no son colmadas mediante lo tangible. Aprende a dar más importancia a lo espiritual.

Así te ira en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Cáncer

Experimentarás ciertas revelaciones durante la jornada de hoy que pondrán en jaque tu manera de vivir la vida. Deberás aprender que cada acción que realizas, indefectiblemente tendrá una consecuencia. Medita antes de actuar. El secreto para alcanzar la cima está en la constancia y la dedicación. No intentes tomar atajos ineficaces.

Consejo del día: No permitas que las apariencias nublen tu capacidad de decisión. Siempre busca ver más allá de lo que se hace evidente. Avanza con aplomo.

Así te ira en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Leo

La visita de un amigo que no veías hace largo tiempo te llenará de alegría y cambiará radicalmente tu jornada. Una amistad de tu pasado que no veías hace tiempo, reaparecerá despertando en ti sentimientos que te confundirán. Cuidado. Jornada complicada en lo laboral. La carga de trabajo será mucha, pero con tenacidad y empeño lograrás terminar a tiempo.

Consejo del día: No dejes que un traspié se convierta en una tragedia para ti. Asimila el golpe y procura mantenerte en continuo y constante movimiento.

Así te ira en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Virgo

Contarás con una extraordinaria confianza en ti mismo, lo que te permitirá tomar determinaciones sin riesgo de error. Se harán cada vez más evidentes los signos de deterioro en la relación. Comienza a prestarles más atención. Te será imposible disfrutar de un fin de semana reparador. Deberás posponer parte de la carga laboral de hoy para mañana.

Consejo del día: Se muy cuidadoso en la forma en la que actúas cuando sientes que pierdes el control cabal de ti mismo. No cometas actos sin pensar.

Así te ira en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Libra

Hoy tienes todo a tu favor. Salud, dinero y amor estarán a la orden del día, aprovéchalos porque no se repetirá con frecuencia. Piensa bien antes de jugar a dos puntas. Si bien la propuesta puede ser tentadora, pueden descubrirte y la pasarás mal. Se acerca la respuesta que hace tiempo estabas esperando. Es normal que estés nervioso, pero no tienes de qué preocuparte.

Consejo del día: Una dieta equilibrada en frutas y verduras es lo ideal para desintoxicarte un poco. Compleméntala con ejercicios físicos, tu cuerpo lo agradecerá.

Así te ira en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Escorpio

Grandes y molestas verdades te tocarán escuchar durante las reuniones familiares del día de hoy. No cierres tu mente. Tu actual relación estará condenada al fracaso si no decides cambiar tu forma de enfrentar los problemas de la vida. No dejes que tus recientes fracasos corroan la confianza en tus habilidades que tanto tiempo te llevo alcanzar.

Consejo del día: No puedes indulgir cada instinto que aparezca en ti. Deberás aprender a tener control por sobre ellos o enfrentarás un futuro de soledad.

Así te ira en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Sagitario

Podrás quitarte momentáneamente ciertas preocupaciones que tenías desde hace tiempo y disfrutar de una buena jornada. Comenzarás a ver ciertos signos de desgaste en la relación, procura reformular los hábitos en la pareja. Lograrás sincronizarte increíblemente con los eventos que transcurrirán hoy, y podrás desembarazarte del trabajo pendiente.

Consejo del día: Dale a la opinión de las personas que te rodean la importancia justa y necesaria. No vivas abstraído de ella, pero no dejes que condicione tu vida.

Así te ira en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Capricornio

La vida dará un vuelco inesperado para ti en la jornada de hoy. Esto abrirá un nuevo horizonte ante tus ojos. Deberás comenzar a tomar conciencia de tu situación sentimental actual. Acepta tus responsabilidades debidamente. No temas en mostrarte insatisfecho con el trato por parte de tus superiores. Haz valer tus conocimientos y aptitudes.

Consejo del día: Siempre exige de la vida tanto como tú mismo estás dispuesto a brindarle. Se honesto a la hora de poner tus actitudes bajo la lupa.

Así te ira en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Acuario

Notarás que la vida está comenzando a obligarte a madurar. No podrás mantener tu estilo de vida por mucho tiempo más. Tendrás que darle al amor una mayor prioridad entre la lista de tus asuntos importantes, o el vínculo comenzará a desfallecer. Contarás con una capacidad excepcional de concentración en la jornada de hoy. Sácale todo el provecho posible.

Consejo del día: No permitas que tu mente se acostumbre al fracaso. Ganar, al igual que perder, se vuelve una costumbre. Procura desarrollarla sanamente.

Así te ira en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Piscis

Siempre te gusta salirte con la tuya y hacer lo que tú quieres, pero hoy alguien te manejará a su antojo y harás lo que diga. No te conviene avanzar a pasos agigantados. Ir paso a paso, de manera pausada, hará que tu pareja se sienta cómoda y no huya. Nadie mejor que tú sabe cuánto esfuerzo te costó llegar donde estás. Mejor piensa dos veces antes de aceptar ofertas dudosas.

Consejo del día: Debes tomar algunas decisiones respecto de tu futuro. Lo mejor será que no te apresures y analices bien antes de actuar

Así te ira en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana