Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 16 de octubre ¡Ya están aquí!

Comienza tu día con las mejores predicciones que Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos. No te pierdas lo que te deparan los horóscopos este 16 de octubre de 2019.

ARIES

La impaciencia no es la mejor consejera para las decisiones importantes. Aprende a controlar tus impulsos adecuadamente. No seas desconsiderado con las preferencias de tu pareja. Aprende a dar lugar a sus gustos periódicamente. Se más abierto. Necesitarás avanzar cuanto puedas en el trabajo durante la mañana, pues la tarde te dará una serie de contratiempos.

Consejo del día: Deberás aumentar tu resistencia a la rutina en este momento más que nunca. Tendrás que pasar por ciertas privaciones si aspiras a mejorar a futuro.

TAURO

Sentirás los dolores físicos por haberte sobrepasado en las actividades de la jornada anterior. Estarás fuera de foco. Te sentirás atraído y subyugado por esa persona que acabas de conocer, deshazte de tus temores y avanza a paso firme. Contarás con mucho apoyo durante este período. Tendrás infusiones de dinero que te permitirán mejorar tu estilo de vida.

Consejo del día: El miedo es una característica que está presente en todos nosotros, nadie está exento de él. El objetivo es saber utilizarlo en nuestro provecho.

GÉMINIS

Conocerás una persona que te agradará a primera vista, aun así, se lo más reservado posible con tus secretos. Jornada muy positiva para la pareja en general. Atrás quedarán los problemas y discusiones. Disfruta el momento. No dudes en poner limites a tus responsabilidades como corresponde. Haz respetar tus tiempos de descanso.

Consejo del día: No dejes que el exceso de confianza arruine tu desempeño laboral. Considera todos los factores posibles sin dejar absolutamente nada al azar.

CÁNCER

Defenderás tus convicciones con fuerza y a la vez con suavidad. Te ayudarán a que marques los límites a tiempo, sobre todo en la familia. Vives un buen momento para todo lo relacionado con los asuntos del corazón. Amplía el círculo de tus amistades. Cuentas con la ayuda desinteresada de personas influyentes en tu ámbito de trabajo y así surgirán oportunidades provechosas.

Consejo del día: Trata de evitar entrar en disputas o confrontaciones de terceros. No te compete demasiado y hasta puede llegar a comprometerte innecesariamente.

LEO

Te enterarás de un muy mal momento que están pasando tus amigos más cercanos. Muéstrales tu apoyo y cariño incondicional. Evita pleitos innecesarios y tolera los arranques emocionales de tu pareja. Recuerda que algunos son más espontáneos que otros. Se concretará finalmente la venta de tu inmueble, y no será gracias al apoyo de los intermediarios.

Consejo del día: Aprende siempre lo positivo de cada persona, esto te garantizará el crecimiento a nivel espiritual y emocional. Todos tienen algo que enseñarnos.

VIRGO

Lograrás juntar el valor para tomar ciertas determinaciones que vienes postergando por inseguridades personales. No permitas que el nerviosismo y la ansiedad en la conquista se interpongan entre tus palabras. Confía en tus cualidades. Tendrás la oportunidad de congraciarte con tu superior durante la jornada de hoy. Mantente atento y no la dejes pasar.

Consejo del día: Disfruta del resultado de cultivar una relación de manera positiva y saludable. No todos pueden llegar a jactarse de haber tenido tanto éxito.

LIBRA

Día para tratarte con pinzas con los que te rodean. Durante la jornada de hoy tendrás una tendencia a irritarte fácilmente. Hoy llegarás a la conclusión de que hay características de tu pareja que no podrás cambiar bajo ninguna circunstancia. Estarás falto de concentración debido a sentimientos encontrados en tu interior. Ten cuidado con las cosas que firmas.

Consejo del día: Aprende a ser agradecido por las cosas que tienes y por los buenos momentos de la vida. No desprecies o desaproveches lo positivo que te suceda.

ESCORPIO

No dejes que las vicisitudes de la vida terminen por cambiar tu manera de encarar la vida. No te permitas perder la fe. No te permitas tirar por la borda todo el esfuerzo invertido en la relación en la que te encuentras por nimiedades cotidianas. Resultarás económicamente favorecido brindando servicios domiciliarios aplicando conocimientos relacionados con tu profesión.

Consejo del día: Que tu necesidad de estar en total control todo el tiempo no acabe con tu salud, al tomar cada responsabilidad que pase a tu lado.

SAGITARIO

Tu sagacidad y astucia te abrirán puertas en el ámbito laboral. En el amor, muéstrate sencillo y humilde con tu pareja. Momentos de tensión en la pareja. Proponle una salida al aire libre para conversar y mantente calmo y dispuesto a escuchar. Disfruta de un muy merecido viaje o salida a cenar con tu pareja. Te lo mereces debido a los esfuerzos realizados en este último tiempo.

Consejo del día: Agota todos tus recursos antes de darte por vencido en una relación. Si bien sentirás la pérdida, no tendrás nada que reprocharte en el futuro.

CAPRICORNIO

Harás lo posible por situarte donde corresponde, y abandonarás historias que no significan nada. Insistirás en asuntos de familia. Si no tienes pareja, habrá alguien interesante en vista. Es cuestión de abrir los ojos y de no dejar pasar la oportunidad. Todo se pondrá en su lugar gracias a tus notables esfuerzos. Felizmente tu situación financiera será prometedora.

Consejo del día: Trata de apoyar a tu pareja para que las cosas resulten bien, ya que tú sabes hacer bien las cosas cuando te lo propones.

ACUARIO

Piensa menos en el amor y en la familia y pon más atención a tus aspectos personales. Es el inicio de un ciclo propicio para la belleza. Has tenido un día complicado en el trabajo, pero llegarás al hogar y encontrarás la calma y el amor que necesitas. No culpes a la suerte por tus desventuras porque, si bien esta influye, no es determinante. Acepta las consecuencias de tus actos.

Consejo del día: Busca descanso en la compañía de tus amigos y organiza un viaje para lograr despejar un poco tu mente. Pasarás momentos inolvidables.

PISCIS

Aprenderás a dejar espacio a tu pareja para que ella pueda participar de tu vida. Te sentirás confiado en lo laboral. No dejes que la atracción física por un tercero eche por la borda lo especial que tienes con tu pareja. Mira tu interior. Elige con cuidado las batallas en las que participas, porque en esto reside tu capacidad de salir triunfador de ellas.

Consejo del día: El ritmo vertiginoso de tu realidad te está impidiendo vislumbrar el camino que debes seguir. Necesitas hacer una pausa para poder encausarte.

