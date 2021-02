Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 16 de febrero ¡Ya están aquí!

La Verdad Noticias trae para ti los mejores horóscopos y predicciones de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, en este día especial. Comienza con la mejor actitud este 16 de febrero de 2021.

ARIES

Noticias de medias verdades llegarán a tus oídos durante la jornada de hoy. Se prudente con la forma en la que reaccionas. Busca compartir las tareas hogareñas con tu pareja. Esto les permitirá reforzar los vínculos y fortalecer la relación. Deberás aprender que el dinero proviene únicamente del sacrificio. Tendrás que dejar de depender de tus padres económicamente.

Consejo del día Hoy sentirás que todo el esfuerzo que has puesto en recientes actividades ha sido completamente en vano. No te dejes llevar por el negativismo.

TAURO

Notarás que la gente te trata de manera extraña, y descubrirás que es porque saben algo que tú no. Averigua qué ocultan. Esta persona es la mejor pareja que has tenido hasta ahora. Si la amas de verdad, retribúyele su amor y no la dejes ir. Busca el apoyo de personas cercanas y de confianza, sólo así lograrás que nadie quiera sacar mayor tajada de la que merece.

Consejo del día Un cambio de look y una nueva postura frente a la vida pueden hacer maravillas en tu persona. No dudes en intentarlo.

GÉMINIS

Tu cuerpo te hará entender que es la hora de buscar un reemplazo para tus obligaciones, al menos temporalmente. No podrás desarrollar una relación duradera si no te das la oportunidad de mostrarte tal cual eres. Medítalo. Mantén todo aquello que no tiene que ver con tu trabajo fuera de tu mente cuando desarrolles tus actividades laborales.

Consejo del día: No te permitas ser manipulado por aquellos que conocen tus debilidades. Utiliza tu voluntad para superarlas y lograr salir adelante tu mismo.

CÁNCER

Las situaciones a las que te deberás enfrentar en la jornada de hoy llevarán al limite tu capacidad de tolerar al prójimo. Jornada de descubrimiento en la relación. Podrás vislumbrar algunas características de tu pareja antes ocultas para ti. No postergues ninguna de tus responsabilidades para más adelante. Aprovecha cada instante que tengas en el día de hoy.

Consejo del día: Aprovecha las oportunidades que se presentan de manera activa. Mantente alerta y despierto, solo así lograrás que el éxito golpee tu puerta.

LEO

Caerás en el mismo abismo de siempre cuando intentes superar ciertos eventos de tu pasado. No podrás continuar más tiempo así. La sinceridad parece haber abandonado completamente a la pareja. En ti esta la decisión de mantener o no una relación sin valor. No tendrás espacio para la duda en las determinaciones que deberás tomar bajo presión durante el día de hoy. Mucho cuidado.

Consejo del día: No puedes tener control absoluto sobre cada factor de tu vida, debido a que esta íntimamente relacionada con lo que sucede en tu ambiente. Acéptalo.

VIRGO

Finalmente se vislumbrarán ciertos resultados de tanto empeño y trabajo a nivel laboral. Saborea tus éxitos tanto como puedas. Deberás dejar de lado la soberbia y el orgullo empedernido si pretendes mantener tu relación. No podrás postergarlo más. Empezarás la jornada de manera tranquila durante la jornada de hoy. Será un día laboral típico, sin muchos sobresaltos.

Consejo del día: Aprovecha el empujón que puede llegar a darte tu entorno en tus obligaciones latentes. Aliméntate de la energía de los que te rodean.

LIBRA

La hipocresía ha sido tu aliada por un largo tiempo, pero ha demostrado llevarte a la miseria y soledad. Cambios se acercan. La soledad no siempre es mala compañía. No te permitas recaer en amores pasados solo debido al hecho de estar solitario. Tomarás las riendas de tu destino. Le darás más importancia a la planificación de tus metas profesionales.

Consejo del día: Tomar la determinación de cambiar de trabajo nunca es sencillo, sobre todo si tienes un presupuesto apretado. Cubre todos los aspectos posibles.

ESCORPIO

Cada cosa en su lugar y a su tiempo. No trates de quemar etapas en la vida o eventualmente las volverás a vivir. Fantasmas de amores pasados rondan tu pareja. No temas dialogarlo con ella para borrarlos de tu vida definitivamente. Recientes experiencias lograrán hacerte entender lo equivocado que estabas. Utilizabas para no cometer los mismos errores.

Consejo del día Los limites de cada uno son casi completamente una condición mental. Es nuestra psique la que nos condiciona a llegar solo hasta un punto.

SAGITARIO

De acuerdo con Mhoni Vidente, no siempre podrás razonar la salida hacia tus problemas. Busca en ti la entereza para actuar cuando la situación lo requiere. Podrás alcanzar el entendimiento con tu pareja luego de un periodo de continuas discusiones. Se acercan mejores días. Encontrarás la manera de reducir los tiempos que invertías en ciertas actividades laborales. Aprovéchalo al máximo.

Consejo del Día Los cambios en la vida son inevitables, algunos son positivos y otros negativos, pero todos son importantes por igual. Procura no temerles.

CAPRICORNIO

Las ideas del corazón ocuparán por completo tu mente en la jornada, no dejando espacio para nada más en ella. Un amor que creías olvidado resurgirá de entre las cenizas. Avanza con cautela y evalúa si será positivo reanudar la relación. Aprovecha la jornada para realizar algún juego de azar. La fortuna estará de tu lado a lo largo del día. No la dejes pasar.

Consejo del día: No puedes lamentar aquellos errores de tu pasado de por vida. Aprende a disfrutar de cada instante de ella, pues el tiempo que tenemos es limitado.

ACUARIO

Lograrás darte cuenta que has estado llevando la relación con tu pareja por el camino incorrecto. Nunca es tarde para cambiar. Deberás dejar de aparentar que las cosas están bien en la relación. Existen ciertos factores que será necesario reveer. Llegarás a la conclusión de que no tienes lo que se necesita para dedicarte a aquello que siempre soñaste. Resignación.

Consejo del día: Deberás aprender que no todo en la vida profesional se soluciona teniendo las respuestas. Hay veces que también es necesario aparentar tenerlas.

PISCIS

La intolerancia y los rencores están comenzando a desintegrar todo aquello que tanto trabajo te ha dado. No lo permitas. Estarás con mal genio durante todo el día. Háblalo con tu pareja para evitar discusiones y tensión innecesarios. No siempre podrás resolver ciertas dificultades de la misma manera, sobre todo cuando se trata de lidiar con personas.

Consejo del día: Defiende tu punto de vista hasta las ultimas consecuencias, pero se lo suficientemente maduro para aceptar la derrota si esta llegará.

