Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 15 de junio ¡Ya están aquí!

Comienza tu día con las predicciones que Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos. No te pierdas lo que te deparan los horóscopos este 15 de junio de 2019.

ARIES

Ciertos errores que cometerás hoy se proyectaran al futuro con consecuencias completamente catastróficas. Se muy cuidadoso. No puedes aspirar a rehacer tu vida sentimental aislándote de toda posible persona que este interesada en ti. No permitas que un entorno laboral hostil coarte tu capacidad de invención y desarrollo. Abstráete de lo que te rodea.

Consejo del día: Procura proyectar una imagen clara de tu persona sobre tu entorno laboral. De esta manera te asegurarás de ser convenientemente visto.

TAURO

Tu personalidad, siempre activa, ampliará tu círculo de amistades y promoverá un importante contacto con personas famosas. Te sentirás arrepentido por una decisión que tomaste hace tiempo. No dejes que la soledad y la angustia ganen espacio en tu vida. Si impera la prudencia en todos los órdenes, podrás evitar accidentes y descalabros dentro de tu vida comercial.

Consejo del día: Te espera un día en el que será necesario que reflexiones. Necesitas hacer uso de tu sabiduría interna para conseguir progresar en el mundo material.

GÉMINIS

Las relaciones valiosas que has cultivado durante años, hoy te serán de mucha utilidad. Te ayudarán con tus proyectos. Te has obsesionado con esa persona que conociste. Con lentitud, tenacidad y determinación conseguirás lo que quieres. Puedes tender a tener un altibajo económico importante e inmanejable. Si lo tienes en cuenta podrás estar mejor preparado.

Consejo del día: Tu energía vital estará elevada y cualquier proyecto que emprendas tendrá posibilidades de expansión. Mira más allá de tu entorno.

CÁNCER

Jornada ideal para reunirse con seres queridos. Tendrás todo lo necesario para pasar un buen momento lejos de las complicaciones. No podrás mantener tus sentimientos callados por mucho más tiempo. Deja los miedos y busca la manera de exteriorizarlos. Deberás aprender a rechazar aquellas obligaciones laborales que no estás en condiciones de cumplir. Se más responsable.

Consejo del día: No puedes vivir siempre a contra reloj. Debes encontrar la manera de encontrar el balance justo entre las obligaciones y el tiempo libre.

LEO

Jornada en la que estarás completamente despojado de paciencia o tolerancia, lo que te predispondrá a los enfrentamientos. Aprovecha las oportunidades de conquista que llamarán a tu puerta en el día de hoy, no te arrepentirás. Surgirá una idea que puede llegar a presentar grandes ventajas más adelante a nivel económico para ti. Medítala.

Consejo del día: La vida no suele dar segundas oportunidades. Asegúrate de dar tu mejor intento a la primera vez, pues no sabes si lo podrás hacer nuevamente.

VIRGO

Lograrás grandes avances en la superación de ciertos miedos personales e inseguridades profundamente arraigadas. No debes confundir amor con simpatía o lastima, nadie es digno de una relación solo por compasión. Aclara tu mente. Lograrás salir airoso de muchas circunstancias de tensión que te abordarán durante la jornada de hoy. Aprovéchalo.

Consejo del día: Aprende a tomar los consejos en función de su procedencia. Se tu mismo el artífice de tus éxitos y único responsable de tus derrotas.

LIBRA

El ambiente laboral está un poco caldeado. Lo mejor será evitar discusiones, pero tampoco permitas injusticias para con tu persona. Este es un buen momento para liberarte de los tabúes y vivir plenamente tus sentimientos en la intimidad de la pareja. El afortunado en el juego es desafortunado en el amor. Y con tu pareja estás muy feliz, así que deja las apuestas de lado.

Consejo del día: Pon atención a lo que te dicen tus sueños, podrás descubrir algunas claves que te ayudarán en situaciones difíciles.

ESCORPIO

Las emociones fuertes te quitarán energías físicas. Algunas actitudes agresivas desconcertarán a quienes te conocen. El romance y la pasión no faltarán a la cita. Una atracción fatal te obsesiona, pero ten cuidado de no pasarte de la raya. Posibles asuntos fiscales, de deudas o cobros. Ten cuidado si manejas dinero ajeno y, sobre todo, en lo que respecta a préstamos.

Consejo del día: Recuerda que vivir eternamente en tensión perjudica a tu salud. Ojo con los arrebatos, es mejor tomarse las cosas con calma.

SAGITARIO

Éxitos personales en el ámbito del arte y la actividad social. Pero recuerda en no confiar en quien no conoces. Si estabas conociendo a alguien, hoy te decepcionarás. No todo lo que brilla es oro y no quien dice que te ama realmente lo hace. Administra con sumo cuidado tus ingresos y no dejes que otros despilfarren tu dinero. Te cuesta ganarlo, aprende a gastarlo.

Consejo del día: Te haría muy bien empezar a estudiar algo nuevo. También el arte o la vida espiritual serán temas mportantes hoy, no los pases por alto.

CAPRICORNIO

Aunque no sea lo que pretendes, tus propuestas serán mal recibidas en el ambiente en que las haces, y sembrarás la discordia. Ante cualquier malentendido con tu pareja, despeja dudas. Tu mejor aliada en estos días será la paciencia y, sobre todo, el amor. Si te proponen un negocio que te permita ganar dinero extra, no lo dejes pasar. Con tu trabajo no podrás costear tus caprichos.

Consejo del día: Estudia con especial cuidado tu presupuesto, los gastos deberían ajustarse a tu economía real, de lo contrario puedes tener complicaciones.

ACUARIO

A tus compañeros de trabajo les gusta las bromas, si te unes a ellos terminarás quedando mal ante a una persona que estimas mucho. Ustedes tienen muy buena química y su relación está signada por la pasión, pero a la larga terminará por extinguirse. Elegir un camino que supone cambios es normal que genere inseguridad. Pero no temas, estás en la senda correcta.

Consejo del día: Siempre has hecho gala de tu discreción, sin embargo entre lo que dices y lo que haces hay una gran diferencia. No muestres lo que no eres.

PISCIS

Tú no perteneces al mundo de los agitadores, pero hoy verás una reacción en ti que hasta tú mismo desconocías. Te respetarán. Querrás dar a tu pareja pasión mezclada con diversión. Serán días intensos y sensuales para disfrutar. Tus circunstancias mejorarán y tendrás que ser sagaz en la forma en la que utilices tus recursos para sacarles mayor provecho.

Consejo del día: Debes tomar precauciones con los excesos de comida o bebida. Puedes tener problemas desagradables que se evitan sin demasiado sacrificio.