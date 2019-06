Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 14 de junio ¡Ya están aquí!

Comienza tu día con las predicciones que Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos. No te pierdas lo que te deparan los horóscopos este 14 de junio de 2019.

ARIES

Cupido te abandonará durante la jornada de hoy, con lo cual será un mal día para las relaciones. Revelaciones en lo laboral. Considera la posibilidad de dejar de lado esta pareja que no te ha traído más que sufrimiento. Tienes derecho a ser feliz. La mejor forma de resolver un problema es detenerte un segundo y pensarlo detenidamente antes de poner manos a la obra.

Consejo del día: Los arrepentimientos representan una completa y total perdida de tiempo. No tiene sentido poner esfuerzo y tiempo en sucesos que no puedes cambiar.

TAURO

No todas las victorias se dan mediante la encarnizada batalla. Algunas se ganan de manera estratégica. Usa bien tus cartas. Hoy, finalmente, lograrás entender ciertas actitudes de tu pareja. Inicia un diálogo con ella para discutir sobre esto. Sentirás que las ideas se agotan de a poco y no verás solución alguna. Relájate, que esto será sólo durante el día de hoy.

Consejo del día: Te costará trabajo aceptar ciertas revelaciones que has tenido recientemente. Existen ciertos factores sobre los cuales no tendrás control absoluto.

GÉMINIS

Tomarás las riendas de todos aquellos trámites atrasados. No soportarás más depender de otros para llevarlos a cabo. Acabas de terminar con una relación de pareja conflictiva, tómate tu tiempo antes de iniciar otra. Sal a divertirte con amigos. Tienes una buena estrella innata en el trabajo que decidiste desempeñar. Tendrás una satisfacción muy grande en estos próximos días.

Consejo del día: Involúcrate más en ayudar a los que te rodean. Muchas veces verás la necesidad de contenerlos, no te sientas incómodo con tus sentimientos.

CÁNCER

Puede que tus encuentros amorosos o familiares empiecen bien pero, desde ahora, un leve cambio de opinión puede desatar una guerra. Finalmente estás listo para dejar atrás el pasado y seguir adelante. Eso merece una celebración. Diviértete esta noche. Es momento de consolidación, pero también de caída y ruina si lo conseguido anteriormente ha sido por medio de malas prácticas.

Consejo del día: Mantén convenientemente los pies sobre el suelo, ya que los castillos de cartas pueden derrumbarse con apenas un pequeño viento.

LEO

Apégate a los principios con los que te has regido durante tanto tiempo en lo que a relaciones laborales se refiere. Se cuidadoso. Sentirás como la desesperación te invade al ver que la pareja se te esta escapando de las manos. Busca dialogar. Perderás la paciencia con tus subordinados el día de hoy. Esto añadirá cierta tensión al ambiente laboral.

Consejo del día: No dejes pasar un día de tu existencia sin sacarle algo positivo. La vida es demasiado corta como para desperdiciar el tiempo. Aprovéchalo al máximo.

VIRGO

Te tomará trabajo lograr discernir y delimitar tus sentimientos hacia tu pareja, pero encontrarás en ti las respuestas hoy. Te sorprenderán las proezas que serás capaz de desarrollar durante la jornada de hoy. Grandes adelantos en la conquista. No todos los días se puede tener un rendimiento optimo en el trabajo. Recuerda esto para no entrar en la desesperación.

Consejo del día: Aprende a escuchar las sugerencias de tu más allegados. No las descartes simplemente porque a simple vista no son correctas. Dales una oportunidad.

LIBRA

Acercamientos inesperados. Te invitarán a clubes, centros artísticos, literarios y deportivos, y conocerás personas que te deslumbrarán. El espontáneo Mercurio empuja a tu pareja a proponerte una convivencia y un compromiso serio para este mes. Aprovéchalo. Recuperarás la confianza profesional y la evolución financiera llegará a través de la actividad comercial y las inversiones.

Consejo del día: Cualquier exceso al comer o beber dañará tu salud. No será el mejor momento para tomar decisiones en cuanto a la vida emocional.

ESCORPIÓN

Vivirán momentos tormentosos con tu pareja ya que viejos fantasmas la acosaran hoy. Necesitarás replantearte algunas cuestiones. Ya no te comunicas con tu pareja, la falta de tiempo y los horarios están destruyendo tu relación. Dedícale más tiempo. No busques métodos complicados y no comprobados para hacer tu trabajo más llevadero. Apégate a lo seguro y laborioso.

Consejo del día: Las buenas vibraciones que emanas, si eres totalmente positivo, harán efecto en tu entorno y predispondrán mejor a los que te rodean.

SAGITARIO

Mucha paciencia con las palabras que te tocará escuchar por parte de tus seres queridos, no dejes que afecten tu sensibilidad. Sentirás el desarraigo de tener que terminar con una pareja que llevaba mucho tiempo consumada. Mantén tu vista en el futuro. Continua con este ritmo y lograrás alcanzar tus objetivos sin problemas. Pon todo tu esfuerzo y tendrás éxito.

Consejo del día: Todo cambio representa un sacrificio en su inicio. Pero lo difícil es romper con la inercia, una vez en movimiento todo se desarrolla más fácilmente.

CAPRICORNIO

No te dejes llevar por la impaciencia. Se precavido y moderado en tus acciones. Buen perfil en lo laboral y financiero. Los recuerdos pueden llegar a ser algo muy negativo en la vida. Desapégate de algunos de ellos. No vivas en el pasado. Encontrarás dentro tuyo la fuerza y tenacidad necesarias para defender tu proyecto de toda crítica. Muestra tu convicción.

Consejo del día: Llegaste a un nivel de madurez suficiente como para aceptar que has estado equivocado en el pasado. No temas pedir disculpas a quienes lo ameriten.

ACUARIO

Las determinaciones correctas poseen siempre una inherente dificultad. No sucumbas ante ella, eventualmente verás resultados. En la pareja deberás dar si pretendes recibir. No existen lugar para egoísmos en una relación duradera y prospera. Finalmente decidirás dejar una forma de trabajo actual para aspirar a hacer aquello que disfrutas para vivir.

Consejo del día: Que tu actitud pasiva no se confunda con falta de personalidad. Delimita claramente los limites que deban respetar tus pares laborales.

PISCIS

Finalmente lograrás un alto al fuego con tus seres queridos. La opción de recurrir al dialogo te demostrará haber sido la mejor. Deberás responder por tus actos en el día de hoy. Tendrás que aceptar que realmente estuviste errado en ciertas determinaciones. Te será imposible encontrar tu concentración habitual durante la jornada de hoy. Una semana complicada te despojo de energías.

Consejo del día: No temas hacer participe a tu pareja de los momentos difíciles que puedas estar experimentando. En ella encontrarás toda la contención que necesites.

Lee También Alfonso Léon presenta sus horóscopos del 10 al 16 de junio de 2019 (VIDEO)