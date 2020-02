Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 14 de febrero ¡Ya están aquí!

Comienza tu día con las mejores predicciones que Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos. No te pierdas lo que te deparan los horóscopos este 14 de febrero 2020.

Aries

No podrás evitar caer en viejas costumbres que sabes te traerán grandes inconvenientes en tu vida sentimental. Afróntalos. Jornada negativa para la pareja. Los malos entendidos y los entredichos los pondrán en un estado de constante hostilidad. No dejes pasar de largo ciertas recomendaciones que vendrán por parte de superiores en lo que a lo laboral se refiere.

Consejo del día Es inevitable tener que experimentar vicisitudes en la vida, lo importante es elegir el camino de lo correcto para solucionarlas. No busques atajos.

Tauro

No dejes ningún cabo suelto a la hora de realizar los planes para la jornada de hoy. Todo irá sobre ruedas si así lo deseas. La reaparición de un amor del pasado traerá ciertos eventos inesperados a tu vida. Mucho cuidado en tu forma de actuar. Tu temperamento será puesto a prueba en el día de hoy. Respira hondo y no pierdas los estribos bajo ninguna circunstancia.

Consejo del día La complejidad es una característica inherente de una vida encaminada por el buen sendero. Las determinaciones correctas son las más difícil.

Géminis

No tomes al pie de la letra los comentarios que te hacen sobre un colega. Cuidate de la gente que se te acerca. Pretendes que tu pareja cumpla el papel de esclavo. Lo mismo hiciste con tus ex parejas, pero esta no se dejará someter. Tienes el apoyo de colegas y eres talentoso para los negocios, pero tu ansiedad hará que alguien te juegue una mala pasada.

Consejo del día: La música calma las fieras. Deja los problemas de lado y relájate con un poco de música ambiental, y también algún sahumerio.

Cáncer

Tu renuencia a crecer está afectando notoriamente tu realidad emocional. Deberás modificar ciertas conductas. Jornada negativa para la pareja. Cada palabra parecerá ser una tentación para caer en inconvenientes. Modera tus palabras. Comenzarás a ver los resultados de el tiempo extra que has invertido en tus actividades extracurriculares. Disfrútalo.

Consejo del día: La vida únicamente nos hace atravesar aquellas pruebas que somos capaces de superar. No pierdas la fe en ti mismo bajo ninguna circunstancia.

Leo

Ciertos amigos cercanos te ofrecerán una posible solución a ciertas dificultades que estas experimentando. Aprovéchala. No existe herida que el tiempo no sea capaz de curar. Date el espacio que necesites para dejar tu pasado detrás. Siempre muéstrate predispuesto a incorporar nuevas rutinas laborales. Esto dará una buena imagen de ti.

Consejo del día: No podrás vivir tu vida sin solicitar ayuda a alguien en algún momento. Nuestras vidas están intrínsecamente relacionadas entre si.

Virgo

Las claves del éxito te llegarán de la mano de un conocido que te buscará por tu capacidad e idoneidad para los negocios. Has optado por escuchar a tu corazón y actuar en consecuencia. Esta nueva forma de vincularte con tu pareja los unirá aún más. Pide la ayuda de la gente que te rodea para evitar que todo lo que lograste hasta el momento se vaya por la borda.

Consejo del día: Controla un poco más tu salud. No te vendría nada mal acudir a tu médico y realizarte un chequeo general, así te quedarás tranquilo.

Libra

No te sentirás cómodo con ciertas palabras que escucharas por parte de tu circulo de amigos. Procura no exaltarte. Jornada de completo entendimiento en la pareja, lograrán sortear varios escollos que obstruían el paso a la tranquilidad. Prepárate para recibir una noticia que te golpeará duro a nivel económico financiero. Deberás poner todo para salir adelante.

Consejo del día: No puedes culparte por haber renunciado a intentar ayudar a una persona complicada en tu vida, siendo que pusiste todo de ti para hacerlo.

Escorpio

Lograrás restablecer una serie de vínculos familiares que fueran desgastados el paso del tiempo y discusiones. Tendrás que comenzar a tomar tus obligaciones y responsabilidades debidas en la relación. Busca crecer emocionalmente. Lo mejor que puedes hacer hoy es evitar tomar todo tipo de determinaciones que pudieran afectar tu futuro laboral.

Consejo del día Te sorprendería lo que puedes hacer si dedicas un poco de esfuerzo a organizar tu tiempo debidamente. Obtendrás resultados asombrosos.

Sagitario

Toma en cuenta las opiniones ajenas, de ellas puedes sacar algo importante. No las descartes por más superficiales que te parezcan. El amor es o blanco o negro, no hay grises. No vale la pena estar con alguien por el simple hecho de no estar solo, decídete. Has vivido una racha de fracasos en tus últimos proyectos, lo que habla de que deberías rodearte de otro tipo de gente.

Consejo del Día Cumpleaños, reuniones, salidas con amigos, eventos... Tu estómago pide a gritos una dieta liviana y rica en verduras, escúchalo.

Capricornio

Las presiones de los demás harán que pierdas la calma fácilmente y que la diplomacia que te caracteriza se convierta en ira. En cuestiones del corazón, esta vez haz lo que dicta tu mente. Reconsiderar las cualidades de tu pareja es una buena opción. Los detalles no se te escapan. Vives pendiente de todo lo que ocurre y eso te da una ventaja sobre tus competidores.

Consejo del día: Que nadie te diga qué debes hacer respecto de tu situación laboral. Eres una persona responsable y sabes a qué atenerte.

Acuario

Jornada fundamentalmente mala en casi todo tipo de aspectos. Considera la posibilidad de no iniciar nuevos proyectos hoy. Deberás dejar de lado el orgullo y hacerle notar a tu pareja que necesitas de su ayuda. No temas mostrar tus sentimientos. Alcanzarás grandes logros en tu trabajo el día de hoy gracias al gran poder de concentración con el que contarás. Aprovéchalo.

Consejo del día: Notarás un profundo cambio en tu manera de ver la vida si logras relacionarte más con las personas de tu entorno. La soledad no es buena consejera.

Piscis

Hoy es un buen día para todo lo relacionado con la salud. Realízate un chequeo, empieza una dieta o inscríbete en el gimnasio. No dejes que nadie se entrometa en tu relación de pareja, sólo ustedes dos saben cuál es la mejor fórmula para estar juntos. Ya no sabes qué hacer para que tu dinero rinda más. Tal vez deberías probar con los juegos de azar, puede irte bien.

Consejo del día: Los asuntos familiares dirímelos en el terreno familiar y los laborales déjalos para el trabajo, no mezcles porque terminarás mal.

