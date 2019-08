Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 13 de agosto ¡Ya están aquí!

Comienza tu día con las mejores predicciones que Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos. No te pierdas lo que te deparan los horóscopos este 13 de agosto de 2019.

ARIES

Una noticia inesperada causará gran estupor en tu ambiente laboral, pero a ti no logrará afectarte. Investiga más. Te llegarán rumores sobre tu pareja que pondrán en riesgo tu relación. Esta vez lo mejor será hacerle caso a tu corazón. No le temas a los desafíos, si no te enfrentas a lo desconocido nunca lograrás prosperar económicamente. Prepárate.

Consejo del día: Busca paz interior y no pierdas la calma por nimiendades. Trata de que no surjan roces en el seno familiar porque pueden ser insalvables.

TAURO

El día de hoy se caracterizará por los comienzos. Un nuevo trabajo, una nueva relación, algo nuevo formará parte de tu vida. Si estás soltero, lo mejor es que realices un cambio en tu aspecto. Una nueva imagen te colocará en el centro de la escena. Los problemas económicos que te aquejaban dejarán de preocuparte gracias a la ayuda desinteresada de un familiar cercano.

Consejo del día: Estar pendiente del trabajo todo el tiempo no permite disfrutar de las buenas cosas que suceden a tu alrededor. Conéctate más con tu realidad.

GÉMINIS

Cruzarás palabras con algunos miembros de tu familia que no saben entablar una conversación madura. Precaución. Aprovecha estos instantes de completa soledad para entrar en comunión contigo mismo. Llegar a conocerte te ayudará a madurar. Tensiones continuas te esperarán en tu ambiente laboral durante el día de hoy. La paciencia será tu mejor aliada.

Consejo del día: Que la situación que tienes que vivir en la pareja a causa de tus falencias a la hora de demostrar tu enojo te sirvan como experiencia.

CÁNCER

Las situaciones a las que te deberás enfrentar en la jornada de hoy llevarán al limite tu capacidad de tolerar al prójimo. Jornada de descubrimiento en la relación. Podrás vislumbrar algunas características de tu pareja antes ocultas para ti. No postergues ninguna de tus responsabilidades para más adelante. Aprovecha cada instante que tengas en el día de hoy.

Consejo del día: Aprovecha las oportunidades que se presentan de manera activa. Mantente alerta y despierto, solo así lograrás que el éxito golpee tu puerta.

LEO

Te verás forzado a cambiar tus concepciones sobre ciertos aspectos de tu vida. Esto provocará replanteos profundos en ella. No prometas amor eterno cuando no estas dispuesto a otorgarlo. Se cuidadoso con los sentimientos de los que te rodean. No dejes que las tensiones que te generan las presiones en el trabajo afecten tu humor fuera del ámbito laboral.

Consejo del día: No podrás satisfacer las necesidades de todos los que te rodean todo el tiempo. Aprende a no dejarte a ti mismo para el ultimo lugar.

VIRGO

Día de entredichos y discusiones que finalmente salen a la luz. No incurras en malos modos, procura explicarte calmadamente. Encontrarás nuevas formas de encarar los problemas y discusiones en la pareja. Esto ayudará mucho a la relación. Las pocas horas de sueño causarán que tu humor se encuentre muy variante. Procura evitar conflictos.

Consejo del día: Recuerda que las actitudes que tenemos para con los demás siempre se nos terminan dando vuelta. Siempre procura tener la mejor predisposición.

LIBRA

Tu incapacidad para expresar tus sentimientos y deseos te hará pasar varios momentos de tensión durante la jornada de hoy. Las palabras pueden ser muy dañinas si son usadas de forma incorrecta. Piensa detenidamente antes de hablar. Deberás luchar continuamente contra las distracciones en tu ambiente laboral en le día de hoy. No pierdas la paciencia.

Consejo del día: No incorpores malos hábitos a tu vida, por alguna razón son estos los que más rápido se aprenden. Apégate a tus principios y valores.

ESCORPIO

Entrarás en una racha de suerte a nivel emocional y laboral. Procura mantenerte atento a las oportunidades que se presenten. No dejes pasar las oportunidades que golpean a tu puerta, la vida solo da unas pocas chances para encontrar al amor de tu vida. Mantén los negocios y las amistades separadas, de otra manera te pondrás en situaciones comprometidas y difíciles.

Consejo del día: Absolutamente todo en esta vida tiene un fin, no existe le para siempre. Por esta razón es vital saber disfrutar de lo que tenemos mientras esté.

SAGITARIO

No siempre podrás razonar la salida hacia tus problemas. Busca en ti la entereza para actuar cuando la situación lo requiere. Podrás alcanzar el entendimiento con tu pareja luego de un periodo de continuas discusiones. Se acercan mejores días. Encontrarás la manera de reducir los tiempos que invertías en ciertas actividades laborales. Aprovéchalo al máximo.

Consejo del día: Los cambios en la vida son inevitables, algunos son positivos y otros negativos, pero todos son importantes por igual. Procura no temerles.

CAPRICORNIO

Las palabras de aliento de tus seres queridos lograrán darte la fuerza y entereza para sobrellevar perdidas recientes. El amor debe ser invitado a tu vida, no entrará si no le das el lugar que necesita en tu corazón. Despójate de inseguridades. Aprovecha la cercanía del fin de semana para distribuir los trabajos en tus subordinados y organizar tus propias obligaciones.

Consejo del día: Recuerda que tus derechos comienzan donde finalizan los de las personas que te rodean. Se muy cuidadoso en como te manejas lo que exiges.

ACUARIO

No dejes que te arrastren a actividades denigrantes para el orgullo. Mantén tu cabeza en alto y aléjate de las malas influencias. El apoyo incondicional de tu pareja te resultará de gran ayuda en la situación laboral a la que estas expuesto. No temas defender tus convicciones en lo laboral aunque esto traiga enemistades. No le temas a la competencia.

Consejo del día: Retomarás viejos hábitos cuyo efecto en ti habías olvidado. Lograrás experimentar sensaciones que hace tiempo no sentías. Incorpóralos a tu rutina.

PISCIS

La intolerancia y los rencores están comenzando a desintegrar todo aquello que tanto trabajo te ha dado. No lo permitas. Estarás con mal genio durante todo el día. Háblalo con tu pareja para evitar discusiones y tensión innecesarios. No siempre podrás resolver ciertas dificultades de la misma manera, sobre todo cuando se trata de lidiar con personas.

Consejo del día: Defiende tu punto de vista hasta las ultimas consecuencias, pero se lo suficientemente maduro para aceptar la derrota si esta llegará.

