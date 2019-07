Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 07 de julio ¡Ya están aquí!

Comienza tu día con las mejores predicciones que Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos. No te pierdas lo que te deparan los horóscopos este 07 de julio de 2019.

ARIES

Evita participar de cualquier tipo de reunión familiar, sobre todo en la compañía de tu pareja. No tientes al destino. No pierdas oportunidad de hacerle ver a tu pareja aquellas actitudes de ella que te afectan negativamente. Busca dialogar. Tendrás un inicio de jornada más que caótico durante el día de hoy en lo que a lo laboral se refiere. No pierdas la paciencia.

Consejo del día: No tomes determinaciones que afecten radicalmente tu futuro, sobre todo económico. Asegúrate de cubrir tus espaldas en cada aspecto posible.

TAURO

Varios problemas parecen haberte elegido como su blanco, tú sólo debes mantenerte en pie y avanzar. La distancia no siempre es sinónimo de fin en la pareja. Tómate tu tiempo, esto te ayudará a ver el verdadero valor de las cosas. Te notarás exhausto después de un año agotador, lleno de traspiés laborales. Tómate un par de días libres para recuperarte.

Consejo del día: Aprende a valorar las cosas que haces. No permitas que los demás te desprecien o tomen crédito por tus esfuerzos.

GÉMINIS

El triunfo solamente lo podrás alcanzar si no dejas ningún factor librado al azar. No te confíes bajo ninguna circunstancia. Hoy serás testigo de acciones nunca pensadas por ti por parte de tu pareja. Esto será el detonante de cambios en la relación. No te permitas caer ante los juegos mentales de tus enemigos declarados en el trabajo. Haz que ellos jueguen bajo tus reglas.

Consejo del día: Iniciarás tu camino hacia cambios muy profundos durante la jornada de hoy. Finalmente encontrarás en ti la voluntad para buscar mejorar tu persona.

CÁNCER

El destino te pondrá frente situaciones con las que no podrás lidiar fácilmente. Busca racionalizarlas correctamente. Ábrete a nuevas experiencias a ser vividas en la cercanía de la pareja. Aprende a comunicarle a ella tus deseos y ansiedades. Aprende a colocar tus responsabilidades por encima de las actividades sociales y de recreación. Las obligaciones ante todo.

Consejo del día: Mantén un ritmo de vida ocupado y activo. El movimiento es la clave de la salud, tanto física como espiritual y mental. Vive con energía.

LEO

Podrás hacerte un momento para planificar la jornada venidera de manera de utilizar los tiempos de la mejor forma posible. Piensa dos veces antes de tomar una determinación. No dejes que el enojo nuble tu conciencia, o te arrepentirás más adelante. La idea de un negocio llegará a tus oídos en la jornada de hoy por boca de un amigo cercano. Analízala en detalle.

Consejo del día: Que los efectos de la continua tensión que produce una realidad cotidiana poco amigable no acaben con tu esperanza de felicidad a futuro.

VIRGO

Las decisiones en tu vida personal no serán tu fuerte. Prefieres meter la cabeza en la arena y esperar que las cosas cambien. Se avecinan buenos momentos y una mejor disposición anímica en el amor y en la relación con el sexo opuesto. Usa tus poderes de brujo y sigue cada pálpito hasta el final. Será una semana muy positiva en lo económico si te tomas el trabajo de analizar.

Consejo del día: Tus amigos te buscarán para que los guíes y aconsejes. Asegúrate de que te ceñirás a los hechos antes de expresar una opinión.

LIBRA

La jornada de hoy no tendrá desperdicio. Procura aprovecharla al máximo y en profundidad. Obtendrás grandes satisfacciones. El verdadero amor no reconoce fronteras. Busca distintas formas para comunicarle, a la distancia, tu amor a tu pareja. No te dejes llevar por la despreocupación y el desgano. Te enfrentarás a grandes corridas si pospones tus actividades.

Consejo del día: Te enfrentarás a serios problemas económicos debido a tu necesidad de fomentar las apariencias. Tus banalidades te costarán muy caro.

ESCORPIO

Problemas para mantener el diálogo con tus compañeros de trabajo. Día desfavorable para iniciar una inversión. Un trago amargo te hará ver lo enamorado que estás de tu pareja. Con sentimientos a flor de piel, vivirás un momento romántico. Tu capacidad para las finanzas te iluminará el camino más apropiado hacia el éxito. Confía en tus instintos.

Consejo del día: Las malas experiencias te han marcado, pero no permitas que la desconfianza te impida comenzar una vez más.

SAGITARIO

Hoy te replantearás la forma que tienes de manejar el rechazo y la soledad. Esto te permitirá ver falencias en tu personalidad. Debes aprender a comunicarte fehacientemente con tu pareja. No supongas entendimiento, asegúrate de dejar todo claro. Procura no hacer enemistades con tus nuevos pares laborales. Mantén tus impulsos controlados por el momento.

Consejo del día: No desperdicies tiempo pensando como serian las cosas si hubieras tomado un curso de acción diferente al que tomaste. Piensa siempre en el futuro.

CAPRICORNIO

No dudes en pedir socorro a tus amigos más cercanos cuando tu situación se complique en demasía. Confía en ellos. Tu postura constantemente a la defensiva le hará imposible a tu pareja entablar un dialogo contigo en la jornada de hoy. Te será imposible encajar en tu nuevo ambiente laboral debido a diferencias en pautas básicas de moralidad.

Consejo del día: Recuerda que la vida se mueve por etapas y ninguna de esta es eterna. Todo mal momento que debas experimentar eventualmente terminará.

ACUARIO

Dedicas casi todo tu día al trabajo, hoy replantéate si esto es realmente lo que quieres, o qué es lo que en verdad deseas. La pareja se consolida y el momento se presenta como ideal para formalizar la relación mediante el compromiso o la convivencia. Te obligarán a cambiar tu metodología de trabajo y te costará adaptarte, pero finalmente serás el que mejor trabajo del grupo.

Consejo del día: Los conflictos familiares llegan a su fin gracias a tu diplomacia. No esperes que te lo agradezcan, alcanza con que nadie vuelva a pelearse.

PISCIS

Sólo tendrás ganas de una cosa, de viajar. Tu sed de conocimiento te impulsará a alejarte de tu vida actual. No lo dudes, cambia. Tendrás que esquivar crisis en la pareja, con el riesgo de provocar fisuras irreparables. Ten mucho cuidado porque podrías perderlo todo. Tu deseo de progresar gana cada vez más fuerza. Todo lo que sea un desafío te parecerá atractivo y se manifestará en ti.

Consejo del día: Sentirse bien es más importante que hacer cosas. De esta forma, encuentras la armonía emocional y te conectas con los verdaderos sentimientos.