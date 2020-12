Mhoni Vidente: Horóscopo mensual para DICIEMBRE 2020

Mhoni Vidente tare para ti el horóscopo mensual para DICIEMBRE 2020 Foto mundo

No te puede perder los mejores horóscopos y predicciones que la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente trae para ti en diciembre de 2020, así que checa cómo te irá en el último mes del año y cuáles serán tus números de la suerte ¡No te lo puedes perder, aquí en La Verdad Noticias!

Horóscopo Aries

El mes de diciembre llega lleno de emociones nuevas para tu vida, tu energía se fortalece y podrás realizar todo lo que tienes en mente para triunfar. Sin duda alguna habrá muchos viajes y personas nuevas en tu futuro, en diciembre tu signo se siente bien porque eres el líder carismático del Zodíaco y siempre te invitan a los mejores eventos, sólo ten cuidado con los vicios y el alcohol porque tu signo no tiene control sobre eso. Será un mes lleno de regalos y sorpresas agradables.

Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 21 y 33, juégalos los viernes porque ese día será de mucha suerte para ti. Te ofrecen un trabajo para mediados de mes, sólo evita platicarlo para que se te realice.

Horóscopo Tauro

Inicia el mes que más espera tu signo, porque diciembre es cuando tu energía positiva se incrementa y puedes realizar todo lo que tienes planeado. A tu signo le gusta mucho la convivencia familiar y ayudar a tus seres queridos, y este mes es la oportunidad para hacerlo. Ten cuidado con las pérdidas y fraudes al firmar créditos. Te buscan tus jefes o los dueños de la empresa para darte un regalo o un bono por tu desempeño. No hagas caso a los chismes, déjalos pasar y controla tu impulso de venganza. Realizas un proyecto de ventas o administración que saldrá bien. Cuídate de dolores de cabeza y cuello, date baños de agua bendita para alejar las malas energías.

Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 39 y 87, juégalos los miércoles. Una ex pareja del signo de Acuario o Leo te busca para volver.

Horóscopo Géminis

Tendrás en diciembre 31 días de noticias agradables, estás en el momento ideal de ser alguien y este mes se te dará la oportunidad que tanto esperabas y más en lo profesional, sólo cuídate de las envidias y malos deseos con una moneda de plata en tu cartera como protección. Te busca un amor de otro estado o país para pedirte una relación formal, tu signo siempre se casa o compromete en diciembre. No analices tanto el amor, déjate querer, que es tu tiempo de hacer una pareja. No gastes demasiado en regalos, guarda para pagos en enero. Este mes habrá cambios en tu trabajo, habla con tu superiores para que te den una oportunidad.

Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 49 y 55, juégalos los martes, que será tu mejor día y cambia tu look en esta temporada. Piensas en hacerte una cirugía estética.

Horóscopo Cáncer

Este mes está lleno de muchos compromisos familiares este diciembre y harás tus compras de última hora para los regalos de Navidad. Siempre estás dispuesto a ayudar a los demás y más este mes por su condición tan humanista y sentimental. Te buscará un amor del pasado para volver en esta semana, deja en claro tus asuntos amorosos. Eres fuerte y tu temperamento domina en todos los sentidos, pero no te enojes en estos días. En el amor te busca alguien del signo de Capricornio o Piscis para darte un regalo o hablar de una relación formal. Evita excesos.

Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 23, juégalos los miércoles, que será tu mejor día. Preparas un reporte y el cierre anual para tus jefes. Recibes un bono o te pagan un dinero que te debían.

Horóscopo Leo

Este es tu mes de suerte, porque se renuevan tus energías, aprovecha esta buena racha. En las fiestas tendrás 31 días de convivencia con tu familia y amigos, sólo trata de no meterte en problemas ajenos, recuerda que puedes dar un consejo pero no obligar a que lo sigan. Ya no seas tan dramático en el trabajo, si no te dieron ese puesto o cargo que querías, es que no era tu momento, ten paciencia. Cuídate de dolores de espalda y piernas, es tu punto débil.

Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 43 y 88, juégalos los domingos, que será tu día de suerte y usa colores fuertes para que la energía positiva se quede contigo. Recuerdas a un amor del signo de Aries o Capricornio.

Horóscopo Virgo

En diciembre tendrás 31 días con buena actitud para ser alguien en la vida, porque empieza tu época de triunfos, así que trata de realizar todo lo que tienes planeado. Piensas en dejar a tu pareja por un amor nuevo que acabas de conocer. Recibes un dinero inesperado o te dan un bono. Será un mes lleno de regalos y fiestas decembrinas. Cuídate de problemas de la piel o enfermedad de transmisión sexual. Te invitan a salir de viaje para finales de mes. Intenta dormir más y deja a un lado el celular, que sólo te quita tiempo.

Tendrás un golpe de suerte, así que te recomiendo que vayas a las posadas y tomes en la rifa los números 28, 30 o 77, cualquiera te dará suerte y más los martes.

Horóscopo Libra

Diciembre será el mes más agradable para tu signo. Trata de no platicar de más tus asuntos privados con gente del trabajo, recuerda que allí es donde salen los chismes. Cuídate de dolores de cabeza y migraña, se presentan por tanta tensión en tu trabajo para cumplir con las metas de ventas en tu cierre anual. Decides cambiar tu carro por uno más reciente. Trata de no comprar tantos regalos y selecciona bien a quién le darás un presente. En el amor decides darte un tiempo para conocer a personas más afines a ti.

Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 42 y 76, trata de jugarlos los martes, que será tu día de suerte y vístete de colores azul fuerte y blanco para atraer las energías positivas. Ten cuidado con los vicios en las fiestas.

Horóscopo Escorpión

Este diciembre tendrás 31 días de renovación por completo en tu forma de ser y te aplicarás en todo lo laboral para tener el éxito que tanto deseas. Este mes será de suerte para tu signo porque como eres el más cercano a Dios, las energías positivas te rodearán. Te vuelves a enamorar de tu pareja, ten en cuenta que en la relación hay descontentos y pleitos, relájate y pásala bien. Te invitan a salir de viaje con tu pareja o familia.

Tendrás un golpe de suerte en las posadas o loterías con los números 04, 39 y 71, recibirás un premio grande. Cuida a tu pareja o un familiar que estará enfermo, recuerda que eres el pilar de la familia, siempre les brindas tu apoyo.

Horóscopo Sagitario

En diciembre tu signo se fortalece porque es tu época de cumpleaños. En este mes se te da el amor sin límites y vendrá a ti una pareja estable del signo de Aries, Leo o Libra que hablará de formalizar. Tu signo es muy intenso y de carácter fuerte, por eso necesita moderar su ímpetu y ser más tolerante. Tendrás 31 días de mucho trabajo y preparas el cierre de año. Duerme más y ejercítate para que tu mente esté al 100% en todo lo que realices. Cuídate de dolores de espalda y cuello. Compras un boleto de avión para pasar Navidad con tu familia o irte con tus amigos.

Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 21 y 39, juégalos los viernes, que será tu día de suerte. Cuídate de los chismes, tu luz espiritual es la envida de los demás, por eso es muy importante que te protejas. Ten paciencia.

Horóscopo Capricornio

Según el horóscopo, tendrás mucho trabajo este diciembre y estarás con múltiples presiones personales, por eso te recomiendo tener serenidad, analizar y pensar bien todo lo que vayas a realizar. Tendrás 31 días de muchas sorpresas agradables y emociones, tu signo siempre necesita a una pareja para avanzar. Este mes empieza tu buena suerte por acercarse tu época de cumpleaños. Ayudas a tus padres en la construcción de la casa o remodelan. Ya no te pongas trabas para ese negocio y ponlo en marcha para tener mejores ingresos.

Tendrás fortuna con los números 01, 29 y 77, los martes juégalos, ese será tu mejor día, y usa el color rojo en todo para que te abra los caminos. Ten cuidado con problemas legales.

Horóscopo Acuario

El mes de diciembre estará lleno de sorpresas agradables y disfrutarás de un amor correspondido, en esta época tu signo renace completamente en todos los sentidos. Tendrás 31 días de nuevas oportunidades de trabajo e ideas para poner un negocio, así que no lo dejes pasar y realiza tus sueños, que a ti se te dan muy fácil las ventas. Ten cuidado con enfermedades de piel y de transmisión sexual. Recibes un dinero extra por tu trabajo o comisiones.

Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 15, los miércoles será tu mejor día para jugarlos y usa el color azul en todo para abrir los caminos. Eres el exitoso del Zodíaco y eso te hace avanzar más que los demás en proyectos de trabajo, sólo necesitas aplicarte más y no dejarte llevar por los vicios.

Horóscopo Piscis

Mhoni Vidente dice que durante este mes de diciembre te renovarás, sacarás de tu mente los rencores, es el mes del perdón y la convivencia con tus seres queridos y es tu momento ideal para volver a empezar. Serán 31 días de ideas nuevas para tu vida, eres el creativo del Zodíaco y eso te ayuda a ser más profesional, pero trata de concentrate. Recibes un dinero por un trabajo extra, trata de invertirlo en tu persona. Ya no pienses en lo que no fue y que ese amor no te valoró; es mejor dejarlo atrás, busca una pareja más estable. Un corte de corte de cabello y mucho perfume es ideal para renovar tu buena vibra.

Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 55 y 87, los lunes serán de suerte para jugarlos. En el amor seguirás con tu pareja estable y los solteros conocerán a amores nuevos.

