Mexicana se casará con un miembro de la familia real británica ¡boda de ensueño! Fuente Forbes

México saldrá a relucir en la familia real británica, pues, Hanna Jazmin Jaff Bosdet, es una mexicana que pronto se prometerá amor eterno con el barón de Teynham, Henry Roper-Curzon.

Mexicana se casará con un barón

Aunque, Henry Roper-Curzon, el barón de Teynham, no es un miembro cercano de la familia real británica, cuenta con un título real, y ha sido enganchado por el amor de la mexicana Hanna Jazmin Jaff Bosdet.

Mexicana y otomana a la vez

Aún, cuando, la mexicana se casará con un miembro real, la mexicana Hanna Jazmin Jaff Bosdet, no se queda atrás, pues, asegura en su sitio web oficial que, proviene de una familia real del famoso Imperio Otomano, pues, su apellido es kurdo.

Hanna Jazmin Jaff Bosdet apoya a migrantes

La futura esposa del barón de Teynham, vivió gran parte de su vida en Tijuana, México, aunque, realmente nació en California, y esto la ha acercado a los dos países, razón que la inspiró, para luchar para proteger a los migrantes que se aventuran al sueño americano.

Hanna Jazmin Jaff Bosdet, instauró la Fundación Jaff, donde, ayuda a miles de personas que brinda refugio y educación a migrantes, pues, se les enseña inglés.

Hanna Jazmin participó en Made in México

Ante su participación, Jaff Bosdet, comentó: “Me encanta ayudar a los demás, por eso quise hacer el reality show. Yo desde un inicio dije: 'Lo voy a hacer para contar mi historia e inspirar a otros'. Para mí, la educación lo es todo. He visto todo el mundo. Yo he vivido en el Medio Oriente con mi papá, he estado en campos de refugiados. Soy una chica de la frontera. Soy de Tijuana y de San Diego. Yo la verdad busco mejorar el mundo, poniendo mi granito de arena”.

Romance de ensueño

El barón de Teynham y Hanna Jazmin Jaff Bosdet, se conocieron por una amiga, pues, este le preguntó que, si conocía mujeres latinas, esta le mostró el perfil de Instagram de la mexicana, y luego de ello, él quedó prendido, decidiendo así que, quería conocerla.

El romance fue inevitable, comenzaron a salir y a pasar mucho tiempo juntos, hasta que, en un viaje a los Alpes suizos, y luego de, cuatro meses juntos, Hanna Jazmin Jaff Bosdet, recibió la propuesta de matrimonio del barón de Teynham.

¿Cuándo se casará la mexicana y el barón?

Como salido de las novelas de amor, Hanna Jazmin Jaff Bosdet y el barón de Teynham, unirán sus vidas en Reino Unido, durante el mes de junio de este 2020 en Pylewell Park, donde vive la familia de Henry Roper-Curzon.

TE PUEDE INTERESAR: Así humilló Lady Di a Camila de Cornualles ante la Familia Real Británica

En México, también, habrá boda y será religiosa, se celebrará con 400 invitados en el mes de julio en la Ciudad de México.

Henry Roper-Curzon, barón de Teynham y Hanna Jazmin Jaff Bosdet. Fuente Sopitas

Con información de Mundo Sputnik.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana