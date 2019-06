Métodos para fortalecer las uñas luego del acrílico y el gelish

Sí, tener las uñas arregladas le da un toque extra a tu look, hace lucir bellas tus manos y se ve increíble, sin embargo, abusar de los esmaltes, gelish y uñas acrílicas, puede ser increíblemente dañino para ellas; además de debilitarlas, se resecan, se rompen y definitivamente no vuelven a ser las mismas, al menos no durante un tiempo.

Sin embargo, existen métodos para darles un descanso y hacerlas crecer fuertes de nuevo. Si llevas varias semanas retocando el color, es momento de dejarlas respirar y renovarse; ¡despíntalas y sigue estos consejos!

Retiro

Ya sea que se trate de gelish o acrílicas (con mayor razón), es importante que acudas con los expertos para retirarlas de la forma adecuada y evitar mayores daños. También recuerda solicitar que no recurran a un raspador para quitar los restos, pues esto eliminará más capas a la uña.

Hidratación

Para fortalecer las uñas de nuevo es importante hidratarlas constantemente. Para lograrlo, puedes aplicar vaselina y cubrir con un guante de algodón y dejar reposar durante toda la noche. Repite una o dos veces a la semana, por el tiempo que consideres necesario.

Otra forma sencilla para evitar que se alcen las capas de las uñas resecas es aplicar aceite de cutícula. El aceite que te aplican al final del manicure también es buenísimo para hidratar, así que aplícalo todas las noches durante una o dos semanas y verás los resultados.

Endurecedor

Después de retirar el gelish o el acrílico, notarás que tus uñas estarán más débiles y blandas, por lo que un endurecedor te ayudará a evitar que se doblen y maltraten más de la cuenta.

Calcio

Por último, te recomendamos utilizar un tratamiento de calcio. Este es probablemente uno de los métodos con los que lograrás verlos resultados más rápido. El calcio se aplica igual que un esmalte y sólo necesitas aplicar una capa todas las noches (sin retirar la anterior); transcurrida una semana, elimina todas las capas y comienza de nuevo.

