Existe una gran variedad de métodos anticonceptivos para mujeres, la efectividad de estos métodos depende mucho del correcto uso que la pareja les dé y con el que más se sientan cómodos y seguros.

Cada método anticonceptivo tiene sus indicaciones, ventajas, inconvenientes y grado de eficacia, por todo lo anterior, lo mejor es consultar a tu ginecólogo,para que te oriente sobre cuál es el mejor método que se adapte a ti.

Algunos de los métodos anticonceptivos para ellas son: Píldora anticonceptiva, sistema intrauterino, parche anticonceptivo, anillo anticonceptivo, implante anticonceptivo, inyección anticonceptiva, DIU, condón femenino, diafragma, capuchón cervical, esponja, espermicidas, esterilización y anticonceptivos de emergencia.

¿Cuál es el mejor método anticonceptivo para una mujer joven?

De acuerdon con las directrices del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG), los dispositivos intrauterinos y el implante anticonceptivo son los mejores métodos disponibles para prevenir el embarazo no deseado, el embarazo repetido rápido y el aborto en las mujeres jóvenes.

Anticonceptivo implante

Métodos anticonceptivos no hormonales para mujeres

Los métodos anticonceptivos de barrera son el tipo más habitual de anticonceptivos sin hormonas para mujer y consisten en impedir físicamente que los espermatozoides lleguen al óvulo.

Muchos anticonceptivos de barrera se pueden comprar fácilmente en línea o sin receta en cualquier farmacia local. Algunos ejemplos son:

Preservativos

Espermicida

Esponja

Capuchón cervical

Diafragma

Opciones a largo plazo y permanentes: DIU o esterilización.

Planificación familiar natural

Los efectos secundarios y la eficacia de los anticonceptivos pueden variar según la persona, por lo que debes hablar con tu médico sobre tu salud y tus hábitos (como fumar, etc.) antes de optar por un método anticonceptivo bajo en hormonas.

¿Cuál es el anticonceptivo menos perjudicial para la mujer?

Anticonceptivo condones

Los preservativos son unos de los métodos anticonceptivos para mujeres sin hormonas menos perjudiciales para ellas y más populares en todo el mundo. Además de prevenir un embarazo no deseado, te protegen contra enfermedades de transmisión sexual e infecciones de transmisión sexual (STD y STI, por sus siglas en inglés). Son eficaces, fáciles de usar, baratos y están disponibles en todas partes.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!