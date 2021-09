Métodos anticonceptivos definitivos o quirúrgicos

Los métodos anticonceptivos definitivos son la ligadura de las trompas de falopio, en el caso de las mujeres, y la vasectomía en el caso de los hombres. Conoce de qué se trata cada una de estas alternativas.

La ligadura de trompas es una cirugía mínimamente invasiva, ambulatoria y de fácil recuperación que dura alrededor de 10 minutos y consiste en cauterizar las trompas de falopio para impedir el paso del óvulo al útero evitando así el embarazo. La vasectomía es un método anticonceptivo para los hombres que no desean tener hijos y para aquellos que ya son padres y no desean tener más.

Si deseas conocer más acerca de los métodos anticonceptivos temporales y permanentes, a continuación La Verdad Noticias te comparte cuales son las ventajas y las alternativas más eficaces.

¿Cuáles son los métodos anticonceptivos temporales y definitivos?

Métodos anticonceptivos quirúrgicos

Los métodos anticonceptivos definitivos consisten en el bloqueo o corte quirúrgico de los conductos que permiten a los óvulos, o a los espermatozoides, salir de su almacenamiento. Como consecuencia, la persona ya no es fértil o fecunda. Estos procedimientos o anticonceptivos definitivos, en algún tiempo, fueron llamados “irreversibles”.

Los métodos anticonceptivos temporales se dividen en:

Hormonales:

-Implante subdérmico

-Anticonceptivos orales

-Anticonceptivos inyectables: inyección mensual e inyección trimestral

Dispositivos intrauterinos:

-Dispositivo intrauterino hormonal

Métodos de barrera:

-Condón

¿Cuáles son las ventajas de los métodos anticonceptivos definitivos?

Las ventajas de los métodos anticonceptivos quirúrgicos como la vasectomía es que es efectivo, práctico y permanente. Además, tiene la ventaja de que le quita a tu pareja el estrés de estar pensando en prevenir embarazos y puede mejorar tu vida sexual.

La vasectomía es permanente y es uno de los métodos anticonceptivos más efectivos que hay. Tiene una efectividad de más del 99% para prevenir embarazos.

La vasectomía es un método anticonceptivo en el que no tienes que pensar durante el sexo, de modo que no interfiere con la acción. Puedes disfrutar de la intensidad del momento sin tener que preocuparte por el riesgo de embarazo.

Además, la vasectomía no afecta tus hormonas ni el deseo sexual. Tampoco cambia la manera en que se siente tener un orgasmo o eyacular (llegar).

Los procedimientos de esterilización como la ligadura de trompas son efectivos, prácticos y permanentes. La esterilización es un procedimiento que no tiene hormonas e incluso puede mejorar tu vida sexual. La ligadura de trompas es permanente y es uno de los métodos anticonceptivos más efectivos que existen, pues tiene una efectividad de más del 99% para prevenir embarazos.

La ligadura de trompas funciona tan bien porque es permanente y casi no hay forma de que puedas cometer un error o usarla mal.

Algunas personas prefieren un método anticonceptivo sin hormonas o no pueden usar métodos con hormonas por problemas médicos. La ligadura de trompas de Falopio no usa hormonas para prevenir el embarazo. No causa la menopausia, no cambia tu periodo, no afecta tus hormonas naturales.

¿Cuáles métodos anticonceptivos temporales son más eficaces para evitar embarazos?

Métodos anticonceptivos

Si bien, ninguno de los métodos anticonceptivos definitivos ni temporales son 100% efectivos, existen algunos que su efectividad es muy alta, te compartimos la lista de los métodos anticonceptivos temporales más efectivos:

Pastilla anticonceptiva combinada

Inyectable hormonal combinado

Implante anticonceptivo

Parche anticonceptivo

Dispositivo intrauterino (DIU)

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!