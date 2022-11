Método feldenkrais: Mejora la postura y el dolor de espalda

Tener una buena postura solucionará muchos malestares del día a día como el dolor de espalda, por eso es importante tratar de caminar erguida pero con fluidez.

El método feldenkrais no es el más conocido para lograrlo, pero sí uno de los más efectivos ya que le enseña a tu cuerpo a moverse y elongarse.

En La Verdad Noticias te compartimos todo acerca de este método que promete dejar atrás los problemas de espalda y columna; además de mejorar tu postura para darle más elegancia a tu caminar.

¿En qué consiste el método feldenkrais?

Mejora tu postura y alivia el dolor de espalda con estos ejercicios.

De acuerdo con expertos en el tema, este método te trae beneficios desde la primera sesión ya que te enseña un proceso de aprendizaje de higiene postural que te ayudará con este problema.

Entre sus beneficios es que te hace sentir más alto, más recto, con una presencia diferente; además que tus movimientos son más fluidos.

La esencia de esta técnica es adoctrinar al cuerpo para que se mueva de otra forma para así salirse de los patrones que tenemos interiorizados y que nos pasan factura con los años.

Porque una mala postura, tanto al dormir como al caminar, hace que con frecuencia se sufran de dolores de espaldas.

La idea es mejorar el funcionamiento de cada persona, la coordinación y encontrar otras maneras de moverse para tener más flexibilidad y mantenerse joven.

De esta forma cambias la manera en el que el cerebro usa al cuerpo, como si “le hubieras puesto aceite a las articulaciones” porque hace movernos de forma ligera, sin esfuerzo y sin dolor.

Te puede interesar: ¿Qué ejercicio es bueno para la lumbalgia? Conoce el mejor para el dolor.

¿Cómo funciona el método feldenkrais para el dolor de espalda?

Los movimientos del método feldenkrais son sencillos y sin dolor.

Se trata de una serie de movimientos fácilmente ejecutables, los cuales no requieren de ningún esfuerzo físico ni mucho menos dolor.

Los instructores advierten que si algún movimiento no se puede hacer o provoca molestia, NO se debe continuar con ello para no dañar el cuerpo.

A este tipo de ejercicios se basan en el “aprendizaje somático” ya que se toma conciencia sobre los movimientos del cuerpo y el sentir al hacerlos.

De esta forma, la memoria muscular va mejorando para replicarlos de forma constante y se desarrolla una mayor conexión entre la corporalidad y el sistema nervioso.

Recomendaciones:

Concentración al máx i mo para comprender los movimientos y la sensación.

mo para comprender los movimientos y la sensación. Trabajar con los ojos cerrados.

Trabajar en el piso (con alfombra o colcha de yoga).

Ropa cómoda.

Ejecutar los movimientos con lentitud y con una respiración tranquila.

Imagina el movimiento y analiza las sensaciones que despierta en el cuerpo; especialmente en la espalda.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram