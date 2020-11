Método Mayr: Dieta que utilizó Rebel Wilson para BAJAR DE PESO ¿Funciona?

Dieta que uso Rebel Wilson para bajar de peso. Foto:El mañana de Nuevo Laredo

La actriz Rebel Wilson ha perdido una cantidad significativa de peso en los últimos meses después de declarar 2020 como su "Año de la salud" y trabajar con un entrenador personal en sus objetivos de acondicionamiento físico. ¡Entérate todo sobre la dieta!

Según los informes, está siguiendo una nueva dieta llamada Método Mayr. El plan se basa en las ideas de un médico austriaco, el Dr. Franz Xaver Mayr, desarrollado hace aproximadamente un siglo.

Expertos hablan sobre la dieta Mayr

Sue Heikkinen, dietista registrada en jefe de la aplicación de seguimiento de calorías MyNetDiary dijo: He sido dietista clínica durante más de 20 años y nunca nadie me ha dicho que ha estado haciendo esto. No es uno de los populares, y tal vez por una buena razón.

Si bien incluye algunos buenos consejos, como comer más lentamente y reducir el consumo de azúcar, muchas de sus afirmaciones no están respaldadas por pruebas y, de hecho, podrían detener los esfuerzos para perder peso.

¿Cómo funciona la dieta Mayr?

Regla: comer con atención y masticar comer morder 40 veces

Eliminar las distracciones y concentrarse más en la experiencia de comer puede ser algo bueno.

Disminuir la velocidad le ayuda a apreciar mejor el sabor y la textura de sus alimentos. Esto puede hacer que se sienta más satisfecho con su comida y que sea menos probable que se exceda.

El Método Mayr implementado por Rebel Wilson va un paso más allá, recomendando que las personas que hacen dieta mastican cada bocado de comida al menos 40 veces para ralentizar el proceso de alimentación y promover una mejor digestión.

Regla: comer alimentos con alto contenido alcalino

El Método Mayr afirma que comer alimentos como frutas y verduras puede ayudarlo a perder peso al equilibrar el nivel de pH de su cuerpo

No hay evidencia de que esto sea cierto. La dieta alcalina ha sido desacreditada anteriormente ya que el cuerpo regula su nivel de pH de forma natural, y ninguna combinación de alimentos puede cambiar eso.

Intercambiar alimentos procesados, alimentos azucarados y carnes rojas y reemplazarlos con alimentos vegetales integrales puede ayudarle a perder peso simplemente porque puede disminuir las calorías y aumentar los nutrientes que consume.

Regla: Elimina los lácteos y el gluten.

A menos que sea sensible a la lactosa o al gluten, los expertos dijeron que no existe un beneficio inherente para la pérdida de peso si se renuncia al queso, el pan y alimentos similares.

De hecho, algunos de esos alimentos pueden beneficiar a las personas que hacen dieta. Los granos integrales, por ejemplo, pueden ayudarlo a sentirse más lleno después de comer, y el queso agrega sabor, lo cual conduce a una mayor satisfacción.

Regla: no picar entre horas

Los expertos se mezclan sobre esto, ya que realmente depende de la persona. Para las personas que luchan con comer distraído o comer bocadillos por estrés, limitar la comida a la hora de comer puede reducir las calorías vacías.

Creo que esta puede ser una buena estrategia para muchas personas. La estructura tiene mucho valor para las personas porque elimina la lucha de sí debo comer o no. Por otro lado, los refrigerios pequeños y regulares pueden evitar que tenga mucha hambre y se exceda cuando se siente a comer.

Regla: desintoxicación del azúcar

Eliminar el azúcar agregada es una estrategia inteligente para perder peso, eliminando una fuente de calorías sin nutrientes que no tienden a ser muy saciantes.

Agregó que "desintoxicación" es un término pseudocientífico que suena más efectivo de lo que realmente es. Y el azúcar no es necesariamente malo, en particular las fuentes naturales de azúcar como la fruta que también están cargadas de nutrientes.

Regla: elimina la cafeína

Existe alguna evidencia de que la cafeína, en forma de café y té, puede tener beneficios para su metabolismo. No hay evidencia de que recortar pueda acelerar la pérdida de peso, por lo que termina siendo una restricción innecesaria para las personas que disfrutan de esas bebidas.

Regla: No beba agua durante las comidas ni coma alimentos crudos después de las 4 p.m.

De hecho, lo opuesto es verdad. Heikkinen recomienda tomar sorbos de agua u otra bebida saludable entre bocado y bocado para ayudar a ralentizar la comida. Y ninguna evidencia sugiere que haya algo malo en comer frutas, verduras crudas y alimentos similares más tarde en el día, para la digestión o por cualquier otro motivo.

Regla: Desayuna abundante y cena pequeña

Existe cierta evidencia de que comer temprano en el día puede tener un ligero beneficio para su metabolismo. Y si consume la mayoría de sus calorías por la noche, podría beneficiarse distribuyendolas un poco más a lo largo del día. Pero para la mayoría de las personas, esto es una cuestión de preferencia.

