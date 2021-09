Met Gala: 8 famosos que han hecho historia en la alfombra roja

El Met Gala es uno de los eventos más esperados por las celebridades y por supuesto por los amantes de la moda, ya que en ella se concentran las celebridades más destacadas del espectáculo con los mejores atuendos que quedan grabados en la historia.

Es por eso que la alfombra roja de la Met Gala ha el lugar idóneo para que los famosos se animen a saltarse cualquier límite, respetando siempre el dress code concreto que marca cada año.

Jared Leto de Gucci 2019

Hay que destacar que en los últimos años, la velada se ha vuelto mucho más tradicional y sobre todo los hombres están optando por vestir de etiqueta al uso, con trajes y esmóquines clásicos con algún toque en especial, entre los que han destacado el multifacético actor Jared Leto, Harry Styles, Billy Porter, Troye Sivan, Pharrell Williams, Chadwick Boseman, Zayn Malik y Marc Jacobs.

¿Qué es el Met Gala?

Harry Styles de Gucci 2019

La gala anual del Museo Metropolitano de Arte, conocido simplemente como el Met Gala, es celebrada en Nueva York y conocida como uno de los eventos más importantes en la Gran Manzana.

Billy Porter de The Blonds 2019

Se trata de una gala reservada exclusivamente para los más pudientes, en donde nunca faltan los nombres más sonados de Hollywood y los de los grandes maestros de la costura.

Troye Sivan de Valentino 2018

Es una noche única en donde los VIP´s se reúnen en el Museo Metropolitano para una buena causa: recaudar fondos para el Instituto de Vestuario del Museo y cada año tiene una temática única que emula la exhibición expuesta en el Instituto de Vestuario.

¿Cuál será la temática del Met Gala 2021?

Pharrell Williams (con su mujer, Helen Lasichanh) 2018

Estamos a sólo unos días de que se celebre el Met Gala 2021 después de más de un año de ausencia provocado por la pandemia por COVID-19, en poco Nueva York será testigo de una de las noches más fashionistas de año, repleta de glamour y extravagancia.

Chadwick Boseman de Versace 2018

El tema de la Met Gala 2021 es la moda de Estados Unidos y se realizará un homenaje a los diseñadores de este país. El Costume Institute inaugurará las exposiciones “In America: A Lexicon Of Fashion” e “In America: An Anthology Of Fashion”.

Zayn Malik de Versace (con Gigi Hadid) 2016

El evento será presentado por Timothée Chalamet, Billie Eilish, Naomi Osaka y Amanda Gorman, mientras que los presidentes honorarios de la gala serán Tom Ford y Anna Wintour.

Marc Jacobs de Comme des Garçons (con Lorenzo Martone) 2012

Cabe destacar que el Met Gala tendrá dos partes, la primera será el próximo lunes 13 de septiembre, y la segunda, el 2 de mayo de 2022, con las exposiciones “A Lexicon Of Fashion” y “An Anthology Of Fashion”, respectivamente. La alfombra roja comenzará a las 17:30 de la tarde en Nueva York (16:30 en México).

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!