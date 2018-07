Mercurio retrógrado moviendo nuestras vidas, del 26 de julio al 18 de agosto

En la astrología, el planeta Mercurio rige al signo Géminis, representa los principios de la comunicación, tanto con nosotros mismos y como con nuestro entorno, la mente, el pensamiento, la racionalidad y el razonamiento, la adaptabilidad y la variabilidad.

Mercurio retrógrado moviendo nuestras vidas

Mercurio rige la enseñanza y la educación, el transporte en distancias cortas, los mensajes y las formas de comunicación tales como correo electrónico y teléfono, los periódicos, el periodismo y la escritura, habilidades de recopilación de información y destreza física.

¿Por qué da miedo que este Mercurio retrógrado?

El terror que se le tiene a este tránsito se debe a que las áreas mencionadas líneas arriba sufren contratiempos, no graves, pero que alteran el orden diario y generan confusión. Por ejemplo, si se firman contratos mientras Mercurio está en su retrogradación, es probable que haya que hacer correcciones o modificaciones porque no se leyó bien o no se entendió lo que decía con claridad y si se trata de contrato laboral es posible que ese empleo sea de corta duración.

En el caso de la comunicación entre personas, suele suceder que frente a la misma información, uno o más participantes en la conversación entienden cosas distintas, e incluso lo opuesto. Puede pasar que recibamos llamadas o correos electrónicos dirigidos a otros o que seamos nosotros quienes los enviamos equivocados, también los viajes y traslados podrían sufrir demoras por complicaciones ya sea con el avión, autobús o nuestro propio auto podría sufrir fallas.

Los electrodomésticos fallan, la licuadora se quema, la cerradura de la casa se rompe, la bomba del agua deja de funcionar, y así una lista interminable de ejemplos de lo que podemos esperar cuando Mercurio está retrógrado. Es como si uno quisiera avanzar y se le cae el portafolios con los documentos, y mientras tratamos de recoger las cosas comienzan a volar los papeles, otro ejemplo muy real es que tomamos un taxi y el chofer nos lleva a otro lado, y además del tiempo perdido, el atraso en el horario, también tenemos que pagar un costo extra.

¿Como retrógrada un planeta?

Es cuando un planeta retrocede en grados matemáticos; cada signo en la rueda zodiacal tiene 30 grados, los que va avanzando a través del tiempo y cuando decimos que un planeta retrograda, significa que en lugar de avanzar retrocede. Es mega importante resaltar que esto es todo un truco óptico. En realidad ningún planeta echa para atrás, lo que pasa es que baja su velocidad y desde el punto de vista de la tierra parece que retrocediera.

Al fallar la comunicación es probable que hayan malos entendidos y hasta pleitos.

Los celulares podrían fallar, las redes caerse, mensajes mal interpretarse

Los vuelos pueden retrasarse y hasta cancelarse por esta causa.

¿Cómo protegernos durante esas semanas?

Debemos cuidar nuestras palabras, poner atención a lo que enviamos en un mensaje y a quién se lo dirigimos para que no se pongan las cosas locas; también debemos evitar, comprar aparatos electrónicos, como teléfonos celulares, computadoras o pantallas planas, porque pueden traer fallas y no funcionar como deberían. Es importante recalcar que si se puede evitar, no debe iniciarse ningún proyecto de ningún tipo ya que podría no llegar a buen puerto.