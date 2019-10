Mercurio retrógrado: Cosas que debes evitar y aprovechar de acuerdo a tu signo. (Foto cortesía Astrología.wiki))

Este fenómeno que desconcertaba a nuestros ancestros, puesto que ningún cuerpo celeste se detiene para retroceder, iniciará el día de mañana 31 de octubre hasta el 20 de noviembre.

Mercurio retrógrado y las comunicaciones

De acuerdo con el portal Univisión, este planeta “rige las comunicaciones” y por ende hay un aviso de forma general para todos los signos, pero descuida, sólo se trata de una alerta del cosmos para que controles tus emociones y no digas lo primero que se te ocurra sin pensar el alcance de estas.

Por otro lado tienes que ser muy cuidadoso si vas a firmar papeles legales, si vas a viajar, prepara tus cosas un día antes para que no se te vaya a olvidar ningún documento para que no te atrases en el camino, y sobre todo, concede el beneficio de la duda si escuchas algo que no te parezca muy claro.

Duración de Mercurio retrógrado

Este Mercurio retrógrado que se aproxima será el último de este año 2019, será hasta el 17 de febrero del 2020 que vuelva a ocurrir.

Cabe mencionar que este fenómeno tiene un impacto positivo y negativo en cada signo, así que es mejor que los conozcas para que aproveches al máximo los primeros y minimices los segundos, puesto que con una buena actitud ante la vida, todo es posible.

En los próximos días el trayecto retrógrado de Mercurio se fusionará con Marte, directo en Libra, Venus en Sagitario, “el plenilunio del 12 de noviembre en Tauro y las dos lluvias de estrellas, las Tauridas y las Leónidas”; de igual forma Ceres entrará en Sagitario y al final, Marte a Escorpión.

PELIGROS QUE DEBE EVITAR ARIES, LEO Y SAGITARIO

Evita guiarte por una murmuración o un chisme, romper una relación sentimental o de

amistad sin pensarlo dos veces, herir a una persona querida o hablar cuando debías quedarte callado.

COSAS POSITIVAS PARA LOS SIGNOS DE FUEGO

A causa de la energía retrógrada de Mercurio, puedes verte en la necesidad de posponer un viaje o un negocio, tranquilo, tómalo positivamente, como una señal de que harías algo precipitado.

Signos de fuego en este Mercurio retrógrado. (Foto cortesía Nueva Mujer)

PELIGROS PARA TAURO, VIRGO Y CAPRICORNIO

Evita tener un arranque emocional o en cuanto a compras y gastos innecesarios.Tampoco se te ocurra dejar un trabajo fijo o adquirir un gran deuda.

IMPACTO POSITIVO

Si tienes algún malestar, pasas por una demora o alguna interrupción que te impida estar en algún lugar o asistir a una cita, debes aprovechar, seguramente si hubieses ido te habría perjudicado.

Signos de tierra en en este Mercurio retrógrado. (Foto cortesía Blasting News)

PELIGROS QUE DEBE EVITAR GÉMINIS, LIBRA Y ACUARIO

Tomar decisiones cuando estés muy triste alegre, vender algo que no tenías que, podría ser un mal negocio, o discutir con alguien por temas de religión o política.

IMPACTO POSITIVO, LO QUE DEBES DE APROVECHAR

Tener un encuentro casual con alguien que inicialmente te cae mal y te impide realizar los proyectos que tenías para ese día.

Signos de aire en este Mercurio retrógrado. (Foto cortesía Destino y Tarot)

COSAS QUE DEBE EVITAR PISCIS, ESCORPIÓN Y CÁNCER

Desatender tu salud y por ende ignorar los mensajes que tu cuerpo te manda. Prometer cosas que no vas a cumplir puesto que te causará estrés, y también evita irritarte frente a una demora en tus planes.

TE PUEDE INTERESAR: Mercurio Retrógrado: Meditación y Ritual de PROTECCIÓN

LO QUE DEBES APROVECHAR

Un paquete, correo o una carta que mandaste a una dirección errónea y que no llegó, posiblemente al inicio te causará mucha molestia, sin embargo cuando lo vuelvas a leer, pensarás en que fue lo mejor.

Signos de agua en este Mercurio retrógrado. ( Foto cortesía LaRepublica.pe)

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.