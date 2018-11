¡Mercurio entra retrógrado de nuevo! ¿Cómo te afectará?

Primero que nada, ¿A qué se refiere que Mercurio está en retrógrado? En realidad sólo significa que parece moverse hacia atrás, pero esta aparente inversión es una ilusión para quienes lo vemos desde la Tierra.

Se tiene conocimiento sobre este evento desde mediados del siglo XVIII y los granjeros lo utilizaban para sincronizar sus horarios de siembra con los patrones de las estrellas. Eventualmente, se vinculó a este planeta con asuntos de viajes, comercio, riqueza financiera y comunicación, gracias a que se decía que eran los temas que gobernaba el dios romano Mercurio.

Actualmente, se dice que es un tiempo en el que nuestras mentes se encuentran más reflexivas e imaginarias, de igual forma que debemos enfocarnos en las metas y aspiraciones, ya que Mercurio en retrógrado nos da la información necesaria para hacer planes y tomar decisiones durante su tránsito.

Este año, el viaje en retroceso lo ha hecho a través de los signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario y según la astróloga Susan Miller, “tendrán el potencial de afectar las áreas que más nos apasionan, y por lo tanto pueden provocar más conflictos de lo habitual”.

Por otra parte, como mencionamos, Mercurio se identifica principalmente con la comunicación, por eso se dice que durante este evento hay que tener cuidado con lo que hablamos, pues la palabras tienden a malinterpretarse.

Mantén la calma y que no cunda el pánico, es sólo Mercurio en retrógrado.

Otras complicaciones relacionadas con este movimiento son: demoras en los viajes, cartas que se pierden, conexiones fallidas en las computadoras, malentendidos entre amigos, parejas y familiares; entre otros.

Ahora bien, ¿Cómo puede afectar específicamente a tu signo?

Aries, Leo y Sagitario

Todo pinta a tu favor. Podrás desarrollar tus talentos en un nuevo trabajo, afrontar cualquier obstáculo que se te presente y tus relaciones amorosas también serán fructíferas. Sólo piensa antes de hablar para no cometer imprudencias.

Mercurio retrógrado en signos de fuego.

Tauro, Virgo y Capricornio

Si estás pasando por problemas amorosos, no te preocupes, estos se solucionarán. Sólo no te decaigas y afronta lo que venga. Por otra parte, pronto deberás tomar una decisión importante en la cual podrás ganar más si te atreves a salir de tu zona de confort.

Por último no seas prejuicioso, concede el beneficio de la duda y no prometas cosas que no puedas cumplir.

Mercurio retrógrado en signos de tierra.

Géminis, Libra y Acuario

Toma tus decisiones y no dejes que sean otros quien tomen las riendas de tu vida. De igual forma, convierte tus tropiezos en lecciones positivas y aprende de ellos, no importa si son cuestiones de dinero o de amor.

Por último, cuida tus palabras pues podrían tener un alcance que no te imaginas.

Mercurio retrógrado en signos de aire.

Cáncer, Escorpión y Piscis

Es una etapa de renovación para ti. Date el tiempo para arreglarte, cuidarte, mimarte y causar una buena impresión a la persona que amas, pero no descuides tus obligaciones. Por último, este movimiento te ayudará a reflexionar y comprender que una demora sólo es una pausa. Toma las lecciones con filosofía y verás que avanzarás mucho más.

Mercurio retrógrado en signos de agua.