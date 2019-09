Mensajes que debes evitar enviar si estás borracho

Si estás borracho evita enviar estos mensajes

En la mayoría de las ocasiones cuando salimos de fiesta y tomamos hasta emborracharnos, podemos cometer algunos errores, uno de los más comunes suele ser que agarramos nuestro teléfono y comenzamos a enviar mensajes de textos a algunas personas que no deberíamos, por lo que debemos pensar dos veces antes de hacerlo.

Al estar bajo los efectos del alcohol, podemos sentirnos más valientes, invencibles y aventureros, por lo que se nos hace fácil enviar uno que otro mensajito inocente, pero los siguientes son los MENSAJES QUE JAMÁS DEBES ENVIAR. ¡Pon mucha atención!

Mensajes a tu ex

Si aún sentimos algo por nuestro ex, esto es lo peor que podemos hacer, ya que puedes llegar a decirle que lo extrañas o bien a reclamar por algunas cuestiones del pasado. Algunos estudios han comprobado que este es el error más frecuente que se comete cuando tomas hasta emborracharte, por lo que deberías tener cuidado.

Mensajes a tu jefe

En muchas ocasiones no nos llevamos del todo bien con nuestros jefes, incluso los detestamos por algunas actitudes que han tenido ante nosotros, pero esta no es la forma de hacérselo saber, así que, si no quieres perder tu empleo, evita definitivamente contestar algunas cuestiones laborales cuando estás de fiesta.

Mensajes a tu crush

Si te gusta alguien, lo peor que puedes es mandarle mensajes en este estado, puede que te sientas valiente al declararle tu amor, pero puede ser una mala impresión, así que mejor tranquilízate y hazlo cuando estés en tus cinco sentidos.

Mensajes en busca de una buena compañía

En ocasiones el alcohol puede hacer que tu pasión salga a flote y que quieras de una muy buena compañía, pero debes tener mucho cuidado, puede que despiertes al lado de persona equivocada.

