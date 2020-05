Mensajes en exceso pueden DESTRUIR tu relación de pareja

Como bien dice la frase nada en exceso es bueno, y en el caso de las relaciones de pareja a veces pensamos que dar de más es sinónimo de bienestar o que mostramos todo el cariño que le tenemos a nuestra media naranja, sin embargo en muchas ocasiones esto no es así, particularmente con los mensajes; éstos cuando son en grandes cantidades y con una finalidad que no es tan positiva pueden destruir tu relación de pareja.

Mensajes en la relación de pareja

Un claro ejemplo de lo anterior es lo que asegura la psicóloga Teresa E DiDonato en un estudio, aquí explica que hay un vehículo muy potente entre la estabilidad de una pareja y la frecuencia en los mensajes de texto, estos pueden ayudar o pueden ser los destructores de la relación de pareja.

Tras bacterium la especialista también explica que las mujeres que mandan mensajes de texto a su pareja en repetidas ocasiones suelen ser felices, a diferencia de los hombres que ocurre todo lo contrario:

“Menos felices tienden a ser, menos felices tienden a ser sus parejas románticas, y más tienden a terminar por mensaje de texto”, señala.

Mensajes en exceso pueden DESTRUIR tu relación de pareja. (Foto cortesía parwa)

Seguramente tras lo anterior estarás pensando que ya no le vas a escribir ningún ningún mensaje porque eso puede ser un factor que destruye su relación pero no calma como dicen es la forma en otras palabras, el cómo lo haces; bien dicen que el problema no es la herramienta sino el cómo se utiliza.

Es así que si los mensajes que se envían de un forma moderada y para dar a conocer nuestro cariño, el hombre y por ende nuestra pareja se siente amado y motivado, por el contrario si hay una insistencia, se envían a cada minuto (en el sentido metafórico) y se emplean para pelear, celos u otro aspecto negativo, los hombres se suelen hartar.