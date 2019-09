Mensajes efectivos para poner celoso a un hombre

A veces es bueno ponerle un toque de sensaciones a las relaciones de pareja o incluso cuando tienes algunos pretendientes, de tal manera que el toque celoso siempre será una buena idea de sentirte más valorada, incluso que haya más interés de él hacia ti, lo mejor de todo es que lo puedes lograr con simples mensajes de WhatsApp.

Mensajes efectivos para poner celoso a un hombre

Si eres un poco vanidosa, esta idea será súper para conseguir lo que quieres, además si estás buscando darle una lección, no hay mejor manera que ponerlo celoso, esta manera de hacerlo podrá hacer que el mantenga su atención en ti.

Lo primero que debes hacer es no responder los mensajes enseguida que él te mande, es una de las técnicas que nunca falla, claro que en algunas ocasiones debes contestar a la orden, pero no cabe duda que si esperas un poco él pensará que ya no es tu centro de atención y seguramente lo pondrá celoso.

Si haces esta técnica, seguramente él pensará que se debe poner más las pilas contigo para llamar tu atención, incluso se interesará mucho más en lo que hagas en tu día a día, en el trabajo, escuela o algún pasatiempo que tengas.

Otra de las cosas que puedes hacer es no contarle todas las cosas que hagas o que pienses hacer, así cuando se entere que hiciste algo, se preguntará por qué no le comentaste o bien, así que guarda algunos secretos para ti, incluso solo le puedes decir que estás ocupada y él se pondrá celoso en un instante.

Claro que los mensajes de textos son una buena herramienta para ponerlo celoso y para hacer que se interese en ti, puedes optar por los siguientes mensajes:

No puedo, estaré ocupada, tengo planes. Te hablo más tarde. Ando de compras para un evento que tengo al ratito. Tengo que irme... tengo un compromiso y no puedo llegar tarde. Menciona nombres de otros hombres de manera espontánea sin que se entienda que sales con ellos o que te interesan más que él. Este nuevo chico que he conocido va a ir al concierto conmigo. Fulanito me prestó su laptop para mi trabajo.

Recuerda que no siempre debes ser de esta manera, ya que de lo contrario lo alejarás de ti y tu técnica habrá fracasado.

