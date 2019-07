Mensajes de WhatsApp que arruinan tu relación de pareja

En algunos momentos cuando nos comunicamos con nuestra pareja por medio de WhatsApp, mandamos algunos mensajes que podrían arruinar nuestra relación, ya que puede significar que no tienes interés, que no la respetas o bien que estás sobrepasando su espacio personal de él o ella y se mal interpreta lo que envías, por lo que si envías los siguientes mensajes tu relación estará en una cuerda floja ¡toma nota!

Aunque WhatsApp es una red para poder comunicación de manera afectiva, a veces o es tan asertiva como pensamos, ya que los mensajes pueden tener otro sentido, es por eso que te diremos lo que nunca debes enviarle a tu pareja para evitar conflictos.

No envíes estos mensajes

Un solo "OK" o un “SI”, “NO”

A la mayoría de las personas les molesta que le contesten con monosílabos, un OK, en muchos casos puede significar “esta bien”, pero para otros puede significar que le da igual a la personas que mandó el mensaje, “SI”, “NO”, sin ningún emoji más texto puede ser signo de desinterés por parte de tu pareja aunque no parezca muchas mujeres o creen y esto es la causa de muchos conflictos.

Mensajes donde cuestiones sus conversaciones

Más de una persona le ha pasado que su pareja le envía mensajes como ¿Por qué no me contestas? ¿Estás platicando con alguien más? ¡Seguro no soy el único con quien hablas!, este tipo de mensajes son invasivos, no respetan que te puedes demorar algunos segundos, empieza la falta de confianza y aumenta la sensación de que todo quieres saber.

Puros emojis

En muchos casos es incomodo que estés preguntando algo y solo te contesten con un simple emoji, lo que quiere decir que no contestas de una manera correcta, solo dejas los cuestionamientos al aire, así que si te preguntan algo, contesta con argumentos, ni un sí, ni un no, ni un ok, mejor exprésate y la conversación será más fluida.

No exageres los estados de WhatsApp

Si pone en su estado una frase cualquiera, no quiere decir que e exclusivo para ti o que lo sienta, así que no cuestiones sus estados y si lo haces trata de hacerlo con cautela, de lo contrario ya tendrás un tema de controversia.

