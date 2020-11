Menopausia y sexualidad, ¿cómo solucionar problemas comunes?

Puedes vivir una vida sexual plena durante la menopausia con estos consejos. | diarioextra

A lo largo de la menopausia, el cuerpo sufre una serie de cambios a los que es necesario adaptarse. Por eso, es importante tener la información adecuada en cada momento y facilitará este tiempo de transición, sobre todo en la vida sexual.

Volver a conocer las reacciones de nuestro cuerpo es una parte más del proceso. La mayoría de las mujeres tienen una vida sexual satisfactoria durante este proceso porque han sabido entender los cambios que se producen en su cuerpo y se han adaptado a ellos.

La menopausia puede afectar a las relaciones de pareja de diferentes maneras. Veamos algunas de ellas y sus soluciones.

Sequedad vaginal

Empecemos por el principio de los problemas sexuales en la menopausia: la zona vaginal ya no lubrica como antes, lo que provoca sequedad e incluso genera irritaciones. Esto hace que se pueda producir dolor durante las relaciones sexuales.

Este es uno de los síntomas de la menopausia más fáciles de combatir ya que en el mercado existe una amplia gama de lubricantes artificiales que permiten conseguir la lubricación deseada.

La sequedad vaginal es muy común en la menopausia. foto: sueloconsciente

Reducción del apetito sexual

Otro de los grandes problemas sexuales en la menopausia es la pérdida del apetito sexual. La disminución de estrógenos provoca un descenso de la líbido, por lo que 1 de cada 2 mujeres tiene menos apetito sexual.

También hay que tener en cuenta que esta ausencia de ganas suele asociarse con otros factores, como las irritaciones producidas por la sequedad vaginal o los sofocos, el cansancio y los cambios de humor.

Menos intensidad en tus orgasmos

Al perder tonificación en el suelo pélvico, los orgasmos y las contracciones que los acompañan tienden a ser menos intensos.

Al igual que en el punto anterior, te recomendamos los ejercicios de Kegel con el objetivo de tonificar la zona pélvica. Otros ejercicios como el pilates y el yoga ayudarán a trabajar una respiración correcta orientada a mejorar tus relaciones sexuales.

La intensidad de los orgasmos disminuye en la menopausia. foto: antena3

Cambios de humor quita apetito sexual

Los cambios hormonales propios de la menopausia provocan una inestabilidad emocional que deriva en cambios de humor, tendencia a la irritabilidad y sensibilidad extrema.

Por ello, es posible que las ganas de tener sexo disminuyan hasta niveles insospechados y también la falta de sexo puede provocar una mayor irritabilidad.

Aumento de peso

La menopausia no hace que uno engorde, sí coincide con una serie de cambios en el cuerpo que provocan que haya más tendencia a acumular grasa y líquidos. Esto supone que tal vez no te veas igual y no te sientas muy a gusto contigo misma.

Además, los estados emocionales inestables pueden crear cambios en la alimentación que repercutan también en un aumento de peso.

Estos cambios hacen que no te veas bien y por tanto, te cueste más tomar la iniciativa en el sexo. Si te interesa saber más acerca de temas de sexualidad, checa la página de La Verdad Noticias.

