Mejores decoraciones DIY de Navidad que puedes encontrar en Pinterest

Vive la Navidad con estas ideas DIY. Foto: www.tucasaclub.com

La Navidad está por llegar y debemos tener la decoración ¡al máximo!, por eso es imposible resistirse a las geniales ideas del DIY ('Do It Yourself'), por eso aquí te traemos las más populares que podrás encontrar en Pinterest, así que chécalas por que están increíbles, y ponte ¡manos a la obra!

Decoración para Navidad con coronas de papel

Para crearla solo tienes hacer con cartulina una tira gruesa que doblarás a la mitad y luego irás cortando por pedacitos, cuanto termines junta las puntas y tendrás tu corona de Navidad, puedes pintarla, agregar otros detalles navideños y hasta piedras y flores.

Decoración para Navidad con coronas de papel. Foto mamaymaestra.com

Reno de Navidad con plato cartón

Para crear esta idea solo tienes que cortar a la mitad un plato de cartón, luego usarás una de las partes para crear el cuerpo y con el resto harás la cabeza, después pinta con pintura color marrón, mientras que para hacer las patas y cuernos puedes usar foami, posteriormente pega todas las piezas y ¡listo!

Reno de Navidad con plato cartón. Foto mamaymaestra.com

Crea esta Navidad un copo de nieve

Usa limpiapipas para formar un hermoso copo de nieve, es muy fácil de hacer solo tienes que armarlo con este material en color blanco, son una decoración navideña ideal para adornar el árbol de Navidad.

Crea esta Navidad un copo de nieve. Foto mamaymaestra.com

Decoración con un Olaf de calcetín

Inspírate en esta decoración navideña para darle un toque animado a tu hogar, puedes usarlo como pisa papel o para dar vida a una mesa de centro, es muy fácil de hacer, solo necesitas un calcetín blanco que rellenarás con arroz, luego irás dividiendo en tres niveles para formar el cuerpo y el resto de detalles lo crearás con filtro, algodón y ojos móviles.

Decoración con un Olaf de calcetín. Foto: amazon.com

Esferas de Navidad a prueba de todo

Si tienes miedo de que tus pequeños se corten con las esferas, puedes crear unas increíbles y que no se romperán con ayuda de lentejuelas y alfileres, puedes elegir los colores que gustes, se verán increíbles en tu árbol de Navidad.

Esferas de Navidad a prueba de todo. Foto: eslamoda.com

