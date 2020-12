Mejores TIPS de la OMS para usar correctamente el cubrebocas o mascarilla

Las mascarillas de tela se deben lavar de forma inmediata luego de su uso. Foto: tec.mx

¿Cómo usar correctamente el cubrebocas?, en La Verdad Noticias te revelamos los mejores tips que brinda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la mascarilla correctamente y prevenir así, los contagios del COVID-19.

¿Cómo usar fuera de casa el cubrebocas?

La OMS recomienda usar mascarillas reutilizables, desechables sencillos o los más sofisticados, pero rechaza la utilización de usar aquellos que tengan válvulas, pues asegura que no evitan los contagios ni protegen.

Lleva siempre cubrebocas, no importa si estás en interior o en el exterior. Foto: vogue.mx

También recomienda no retirar el cubrebocas tanto en sitios con ventilación como cerrados, además señala que tampoco se debe quitar si se encuentra en compañía de otras personas y que se debe mantener la sana distancia de al menos un metro y medio.

Otro de los tips de la OMS es que debes descansar del uso de la mascarilla por lo menos de 10 minutos a 3 horas, y esto lo debes hacer sin más personas cerca de ti y al aire libre, además debes procurar tener las manos limpias al manipular la mascarilla, y en caso de retirártela ya no deberás usarla, pues si se ha humedecido perderá eficiencia.

Recuerda que los cubrebocas no se comparten y que en caso de que sean de tela debes lavarlos inmediatamente y no debes tocarlos si tienes las manos sucias, de ahí que siempre debes desinfectar tus manos, aunque no se vean sucias.

Lleva mascarillas en tu hogar

No importa si estás en casa, si tienes visitas debes usar cubrebocas y de igual manera debe hacerlo tu invitado, ya que si alguno está infectado sin saberlo podrán estar protegidos.

¿Cómo usar el cubrebocas si hace ejercicio?

En caso de que realices actividades de alto impacto la OMS no sugiere usar mascarilla porque esta puede disminuir la capacidad pulmonar, claro debe ser así en caso de que, con la ventilación óptimas, en caso de que hagas ejercicio al aire libre junto con más personas no debes retirarte la mascarilla.

Si generalmente acudes a ejercitarte a un gimnasio no debes retirarte nunca el cubrebocas ya que la ventilación podría no ser idónea, además debes procurar que el establecimiento garantice que realmente aplican las medidas sanitarias respecto a sus instalaciones, así que si es posible lleva contigo toallitas desinfectantes antes de usar los aparatos que tienen.

El uso de cubrebocas es crucial para prevenir el contagio de COVID-19. Foto: www.viveusa.mx

Así deben usar los niños la mascarilla

La edad recomendable para que los niños comiencen a usar los cubrebocas son los 5 años, en caso de que sean más pequeños posiblemente no se adapten a su utilización así que deberás mantenerlos lejos del contacto con otras personas que no sean su familia cercana.

Tips para cuidar y usar el cubrebocas

Lava tus antes de colocarte el cubrebocas y procura hacerlo también al ajustarla

Cubre con la mascarilla tu nariz y boca siempre

No uses cubrebocas con agujeros o fisuras

Retira la mascarilla desde los cordones con las manos limpias, nunca toques la parte frontal de esta

Si tu mascarilla está húmeda cámbiala de inmediato por otra seca y limpia, de lo contrario no será efectiva

Usa bolsas resellables para guardar tus cubrebocas sucios y otra para los limpios

En caso de que lleves mascarillas desechables recuerda lavar tus manos luego de que los deseches y déjalos siempre en un bote de basura, si te es posible destrúyelos o córtalos para que no puedan usarlas o venderlas.

Lleva el cubrebocas aun cuando hables

Nunca compartas tu mascarilla

Con información de www.glamour.mx