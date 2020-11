Mejora el AMOR de tu relación según tu signo zodiacal

Conoce más acerca de cómo mejorar tu relación de pareja mediante tu signo zodiacal. | vix

Las relaciones en el amor no sólo significan estar dispuesto a que estés para tener una relación feliz y duradera. Cada relación tiene altibajos, eso lo sabemos, pero lo mejor de todo es que deben saber que pueden solucionar esto juntos con mucha comunicación.

En La Verdad Noticias descubrirás que es en aquello que puedes estar fallando y que tienes que mejorar para ser mejor en tu relación según tu signo del zodiaco:

Aries

Debes aprender a elegir tus propias batallas. No todos los desacuerdos requieren una Guerra Mundial. No puedes enfadarte cada vez que no obtienes lo que quieres, Aries, ya eres bastante mayorcito/a como para andarte con esas tonterías. A veces, cuando te rebaten las ideas puedes llegar a reaccionar de una manera bastante inmadura.

Vuélvete menos infantil a la hora de resolver problemas Aries. foto: arcpublishing

Tauro

Eres una persona muy celosa y en muchas ocasiones tratas a tu pareja como un premio que has ganado. Debes aprender a respetar la autonomía de tu pareja, la posesividad no te llevará a ningún lado y puede llegar a ser bastante sofocante. Confía más en esa persona especial, dale espacio y déjala tomar sus propias decisiones.

Sal de tu zona de confort, odias el cambio, pero la rutina es lo que puede apagar tu relación del todo. No te quedes atrapado/a y da un toque de sal a tu relación, lo agradecerás.

Géminis

Tener pareja no quiere significa renunciar a tu vida social y eso es algo que tienes que empezar a controlar. Das mucho de ti a esa persona especial y llegas a olvidarte de todas esas personas que siempre han estado a tu alrededor.

Géminis, recuerda sacar tiempo para pasar tiempo con tus amistades, tanto tú como tu pareja necesitáis espacio sino al final todo se acabará consumiendo.

Tauro: Sal de tu zona de confort. foto:elperiodico

Cáncer

Siempre acabas haciendo lo mismo y tu pareja puede llegar a cansarse. En lugar de retirarte cuando te sientas herido/a o atacado/a por tu pareja, trata de ser honesto y di todo lo que ha molestado. El coger las cosas y salir por la puerta lo único que hará es empeorar las cosas. No tengas miedo, los argumentos, malentendido y desacuerdos son comunes en las parejas. Tenerlos no significa que la relación esté rota.

Leo

A veces puedes llegar a ponerte muy celoso/a cuando sientes que no eres el sol de tu pareja. Debes aceptar que a veces la atención y el enfoque de tu pareja va dirigido hacía otra parte, pero eso no significa que no esté loco/a por ti. Deja de ser egoísta y empieza a apoyar a tu pareja en todas sus actividades. Debes aceptar que no siempre serás la prioridad número uno.

Leo: mo siempre serás la prioridad de la gente. foto:ecestaticos

Virgo

Tu perfeccionismo, altos estándares y tendencias a criticar a veces hacen que tu pareja sienta que está viviendo bajo un microscopio. Tienes que aprender a ser más tolerante con sus imperfecciones porque tu también las tienes. Lo que tienes que empezar a ver es que los errores no equivalen a defectos. Tienes que dar un poco más de margen a tu pareja porque sino al final se acabará cansando.

Libra

Tu diplomacia es tu perdición. Tienes que aprender a decir que no y mantenerte firme. Debes aprender a expresar todas tus necesidades emocionales. Tienes grandes habilidades de comunicación, pero estás demasiado interesado/A en mantener la paz y en complacer a tu pareja. Aprende a enfrentar los problemas y deja de poner tus necesidades y sentimientos en segundo plano. Tu pareja no quiere eso.

Libra: Aprende a decir "NO". foto:cuerpomente

Escorpio

No te va a gustar nada lo que va a leer, pero tienes que saberlo. Necesitas aprender a distinguir entre tu intuición y tu paranoia. A veces te dejas que tu pasión supere tu lógica y eso no es demasiado bueno. Ten más confianza en tu pareja, puedes llegar a herirlas con tus sospechas. Tu amor es algo obsesivo y te lleva a tener miedos irracionales.

Sagitario

Este signo zodiacal tiene un serio problema con las relaciones amorosas. Sientes la necesidad de correr o desviarte cuando ya no existe esa chispa inicial que sentiste, pero debes aprender a no apresurarte. No renuncies a esa persona tan especial que tanto te ha hecho reír. Las relaciones no siempre son divertidas y emocionantes, esos momentos de lujuria, novedad y emoción se desgastan, pero las cosas más importantes como la intimidad y el amor llegan en su lugar.

Scorpio, tu amor es obsesivo. foto: amazonaws

Capricornio

Tienes que dejar de ser tan duro/a. Capri, tu pareja tiene serios problemas para conectar contigo emocionalmente. Tienes una coraza en el corazón, tienes muchísimo miedo al dolor, ese dolor que has experimentado tantas veces, pero tienes que empezar a abrir tu corazón si quieres ser feliz. Capri, demuéstrale a tu pareja que está muy equivocada y que tienes sentimientos. Demuéstrale todo lo que la amas y déjate de tantas corazas.

Acuario

Dudas de que alguien pueda realmente entender quién eres, y es totalmente normal. Pero debes darle a tu pareja la oportunidad de comprender todas esas capas y dejar de lado esa falsa creencia de que nadie puede comprenderte. No puedes conectar con tu pareja si no la dejas entrar y la permites que explore en las profundidades de tu alma y tu mente.

Piscis

Eres una persona increíblemente cariñosa, adoras a tu pareja y quieres demostrárselo a todas horas. Pero debes aprender a no poner toda tu creatividad en el amor. Enfoca esa creatividad hacía otra parte, utiliza tu mente soñadora para triunfar. Tu pasión no necesita ir exclusivamente a tu pareja. Tienes un lado artístico inigualable, así que, explorarlo. Debes aprender a ser un poco más despegado/a porque un cariño excesivo puede hacer que tu pareja salga pitando.

