Meghan y Harry ya no son parte de la fundación que compartían con Kate y William

Desde hace varios meses se rumoró que el matrimonio de Sussex, Meghan y Harry ya no sería parte de Royal Foundation, sociedad que compartían junto con los duques de Cambridge Kate y William, pero es hasta hoy que se ha confirmado que definitivamente se han separado.

Fue así como Harry y Meghan, decidieron tomar su propio rumbo al abandonar la oficina del Palacio de Kensington para establecerse en el Palacio de Buckingham y crear su propia fundación: “Sussex Royal The Foundation of The Duke and Duchess of Sussex”.

De acuerdo con información de la revista Hola, fue este mes cuando los duques firmaron los documentos que los dejaban de fuera de la institución, aunque aún no está claro todavía, si la decisión de ambas familias de la realeza británica se debe a una estrategia acordada, o si bien se trata de un conflicto entre los matrimonios de los hijos de Ladi Dy.

Según, los documentos emitidos por el registro mercantil del Reino Unido, revelaron que la organización ahora se llama The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge. De acuerdo con estos oficios, la fundación benéfica de William y Kate pagó una tarifa de 10 euros (221 pesos mexicanos) para presentar el aviso de cambio de nombre por resolución.

Cabe mencionar que Royal Foundation fue fundada en el 2009 por William y Harry, incluyendo a Kate, sin embargo, los cambios iniciaron desde que se anunció el compromiso de los duques de Sussex, pero a partir de marzo pasado se anunció que Meghan y Harry tendrían su propia oficina de trabajo por lo que se separaban su casa del Palacio de Kensington.

