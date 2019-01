Meghan y Harry rompen el protocolo.

Los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry asistieron al estreno del nuevo show del Cirque du Soleil, Totem. Este espectáculo apoya a Sentable, la organización fundada por el príncipe que apoya a los niños y jóvenes con VIH. A pesar de que se mostraron entretenidos durante la presentación, cometieron un “error” con en el que lograron normalizar el protocolo, pues no es la primera vez que lo cometen.

Se toman de la mano.

Mientras disfrutaban del circo en espectaculares looks, la pareja rompió una regla impuesta por la realeza que dice que los miembros de la familia real no deben tener contacto físico en público, pero una vez más, los duques de Sussex comprueban que no siguen las tradiciones al tomarse de la mano en pleno show.

Además de que con esto terminan con la tradición y normalizan este “error” de protocolo, los duques de Sussex comprueban que están completamente enamorados y viviendo al máximo su primer año de matrimonio y la esperada llegada de su bebé.

Rompen el protocolo.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que la pareja se toma de la mano en público, lo han hecho en ocasiones anteriores y Meghan también ha rotó otro tipo de reglas, de vestimenta, por ejemplo.

Para el evento, Meghan y Harry lucieron looks de impacto. Mientras que la royal se inspiró en uno de los looks más brillantes de Lady Di, Harry optó por un elegante traje que iba en conjunto con el outfit de su esposa.