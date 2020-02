Meghan y Harry firman contrato con la agencia de las Kardashian. ¡Increíble!

Luego de su renuncia de la realeza, Meghan Markle y el Príncipe Harry han hecho lo que han querido, especialmente Meghan, quien se arrepentía de haber abandonado su carrera como actriz por un insignificante papel en la Familia Real Británica. No obstante, más han tardado en retirarse que en conseguir nuevos agentes, pues según informan los medios, los Duques de Sussex están por comenzar a trabajar con la agencia de las Kardashian.

El proceso de separación no ha sido fácil para el Príncipe Harry, pues a pesar de haber obtenido la bendición de su abuela, la Reina Isabel, él externo anteriormente que no quería renunciar definitivamente a su puesto, sino que simplemente dejar de ser un miembro ‘senior’ y trabajar sin los fondos públicos.

No obstante, Meghan Markle sí se ha mostrado más feliz que nunca y seguramente trabajar con Fame by Sheeraz, la exitosa y exclusiva agencia con la que también trabajan las Kardashian, fue su idea.

La noticia fue publicada hace 4 días en la propia cuenta de Instagram de la agencia y esta reveló que ahora los Duques de Sussex forman parte de su exclusiva cartera de clientes.

“Sheeraz, Inc ahora está tomando solicitudes [...] para el Príncipe Harry y Meghan Markle @sussexroyal. Los clientes de Sheeraz, Inc de Medio Oriente, India, EE. UU. Y Asia pueden enviarnos ofertas oficiales y las llevaremos directamente a sus representantes”, escribió la agencia en su publicación.

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la pareja y al mismísimo Buckingham Palace, el cual se encargó de desmentir los hechos y declarar que hasta la fecha no se ha firmado ningún contrato con la empresa, pues la pareja no es apta para tomar este tipo de decisiones, no obstante, Sheeraz se mantiene firme y no ha retirado su publicación.

Recordemos que Meghan Markle y el Príncipe Harry hicieron el anuncio de su renuncia a principios de mes, antes de solicitar el permiso de la Reina Isabel, por lo que no sería de extrañar que de nueva cuenta hubieran tomado una decisión tan importante sin su consentimiento.

