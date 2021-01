Meghan y Harry "desconsolados": ¿están arrepentidos de su salida de la realeza?

Meghan Markle y el Príncipe Harry. Foto: cafemom.com

El 2020 estuvo lleno de eventos mundiales que cambiaron la historia y uno de esos fue la separación de Meghan Markle y el Príncipe Harry de la realeza británica, pero ¿cómo les ha ido hasta ahora?, ¿están “desconsolados”?

¿Meghan y Harry extrañan la realeza?

En La Verdad Noticias te recordamos que actualmente los Duques de Sussex viven en la ciudad de Los Ángeles, California, situada en los Estados Unidos, donde adquirieron una majestuosa residencia y donde han decidido pasar su vida lejos de la realeza británica; sin embargo, y aunque el plan de su salida era poder vivir lejos del foco mediático al que se sentían sometidos, parece que nada es como lo pintan y ahora, ¡enfrentan la realidad!

De acuerdo con un amigo del Príncipe Harry, Tom Bradby, declaró en una entrevista al programa de Alan Titchmarsh de ITV, donde aseguró que el esposo de Meghan Markle se siente completamente “desconsolado”, esto debido a la distancia que ha tomado con su familia, pues luego y a casi un año de cumplir fuera de la realeza británica, señala que existen aún:

"...muchos sentimientos heridos por todas las partes.”

Meghan Markle y el Príncipe Harry. Foto: people.com

Aunque, este desolado panorama no es tan positivo, el presentado enfatizó que eso no significa que el Príncipe Harry se esté arrepintiendo por la decisión que tomó, después de todo él y Meghan Markle están se sienten felices por su vida actual; sin embargo, es difícil no sentirse afectado por todo lo que le ha ocurrido a su familia recientemente.

Además, agregó:

"Creo que está apenado por la situación con su familia, que claramente no es la ideal y ha sido un año muy difícil para todos."

También dijo que el Príncipe Harry sigue brindado apoyo a su hermano, el Príncipe William que también ha tenido que lidiar con los problemas actuales de la realeza.

TE PUEDE INTERESAR:Príncipe Harry y William dividirán la fortuna de Lady Di ¿nueva crisis?

Por otro lado, no hay que olvidar que Meghan Markle también se ha sentido “con el estómago revuelto”, cómo lo declaró una amiga íntima, esto luego de que se enteró que su hermanastra, está a punto de publicar un libro donde se asegura que se revela el verdadero rostro de la ‘royal’.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.

Con información de lecturas.com