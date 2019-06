Meghan y Harry confirman rumores de conflicto con fría felicitación a William

El drama entre el Príncipe William y el Príncipe Harry continúa y, con el reciente cumpleaños del Duque de Cambridge, el conflicto ha sido más evidente. El pasado viernes 21 de junio, William cumplió 37 años, y mientras diferentes miembros de la familia real británica tomaron sus redes sociales para felicitarlo, Meghan y Harry han hecho la felicitación más fría de todas.

Se dice que los hermanos han estado más distantes que nunca desde que Meghan Markle llegó a sus vidas, de igual forma se dice que Harry, después de enterarse de la infidelidad de William, no pudo hacer más que alejarse, y por si fuera poco, recientemente se reveló que la Royal Foundation pasó a ser The Royal Foundation of the Duke and the Duchess of Cambridge, dejando a los Duques de Sussex fuera del juego.

Si esto no suena a crisis, no sabemos qué es, pues aún cuando Harry no dejó pasar la oportunidad para felicitar a su hermano, lo ha hecho de una forma bastante fría y distante (como su relación).

“Feliz cumpleaños al Duque de Cambridge”, fue todo lo que escribió la cuenta de Meghan y Harry (@SussexRoyal) en la cuenta oficial de Instagram de William y Kate, @kensingtonroyal.

Muy diferente a las felicitaciones que compartieron tanto la cuenta de la Reina Isabel, como la de su padre, el Príncipe Carlos, y Camilla Parker, en las cuales además de agregar un pequeña galería de fotos con el Príncipe, se le dedicaron unas cuantas palabras.

“¡Feliz cumpleaños al duque de Cambridge! El duque de Cambridge es el segundo en la fila al trono. Su Alteza Real realiza una serie de actividades y proyectos caritativos, y lleva a cabo tareas públicas y oficiales en apoyo de la Reina, en el Reino Unido y en el extranjero, junto con la Duquesa de Cambridge”, escribió la Reina.

Por su parte, la cuenta de @Clarencehouse escribió: “Feliz cumpleaños a su Alteza, el Duque de Cambridge, quien cumple 37 años hoy”, además de una breve descripción de la foto: “El príncipe de Gales y el príncipe William juegan en el jardín en Kensington Palace, 1984”.

No cabe duda de que los ingleses, y en especial los miembros de la realeza, son un tanto fríos con sus expresiones de afecto, sin embargo, el sencillo mensaje que dedicaron los Duques de Sussex al Príncipe William por su cumpleaños, sólo ha incrementado la ola de rumores que aseguran un conflicto entre los hermanos.

