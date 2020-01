¿Meghan y Harry al borde de la QUIEBRA? Y todo por este error

Si desde que se casaron se convirtieron en la pareja más asediada del Reino Unido, ahora que han renunciado a la familia real británica, Meghan Markle y el Príncipe Harry se han convertido en una auténtica mina de oro, sin embargo, podrían perder todas sus ganancias y todo por un pequeño error.

No, no será porque la Reina Isabel les retire su apoyo, ella ya ha anunciado que apoyará a su nieto y a su esposa en esta incómoda transición para la realeza:

“Aunque habríamos preferido que ellos siguieran siendo miembros en funciones a tiempo completo de la familia real [...] Mi familia y yo apoyamos totalmente el deseo de Harry y Meghan de crear una nueva vida como una familia joven”.

Meghan y Harry podrían perder su fortuna

Entonces, ¿por qué los Duques de Sussex están al borde de la quiebra? La pareja tiene un futuro prometedor en el mundo de los negocios; como lo mencionamos al principio, son dos de los personajes más populares del mundo, sin embargo, varios particulares en la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá han registrado la marca “Sussex Royal” y hasta el nombre de “Meghan Markle” en la oficinas de propiedad intelectual.

¿Cómo es posible?, te estarás preguntando, pues resulta ser que los Duques de Sussex registraron sus dos marcas: “Sussex Royal” y “Sussex Royal The Foundation of The Duke and Duchess of Sussex”, en junio de 2019, y aunque tenían 6 meses de protección para deliberar en qué otros territorios querían extenderse, en todo este tiempo no hicieron nada y ahora varias personas están sacando provecho.

De acuerdo con la directora de Marcas de la consultora especializada PONS IP, Carmen González, "la marca es un derecho territorial. Si la registras en Reino Unido, solo estás protegido en ese territorio, no tienes derecho a explotarla en exclusiva en otro lugar” y ahora que los Duques no han hecho valer su periodo ‘de prioridad’, “han dejado la puerta abierta a solicitudes de terceros en todo el mundo”.

En Italia, por ejemplo, un empresario registrado bajo el nombre de Ui Phoenix Kerbl, registró “Sussex Royal” y “Meghan Markle” para vender artículos de tocador, joyería, artículos deportivos, juegos, refrescos, bebidas alcohólicas y demás.

En Quebec, la firma Royalmount Spirits hizo algo muy similar, y en California, un tal Joel Fogelson solicitó también la explotación de “Sussex Royal”, pero para utilizarlo en el segmento de las telecomunicaciones.

El negocio potencial de Meghan Markle y el Príncipe Harry se estima por encima de los 400 millones de euros, pero tal y como explica González, "una vez presentada la solicitud ante la oficina, una empresa ya puede comenzar a explotar esa marca”, así que esto les podría significar grandes pérdidas a los Duques de Sussex.

